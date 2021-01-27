توكنات التمويل اللامركزي تحافظ على مكاسب مكونة من رقمين بينما يقل سعر بيتكوين عن ٣٣ ألف دولار

تام شمس - الأربعاء 27 يناير 2021 06:48 صباحاً - اليوم، استمر سعر بيتكوين (BTC) في مواجهة ضغوط البيع في مجموعة المقاومة ٣٢٥٠٠ دولار إلى ٣٣٠٠٠ دولار، مما أدى إلى تراجع معتدل بنسبة ٣٪ إلى ٥٪ من معظم العملات الرقمية.

وعلى الرغم من الكشف الأخير عن أن بلاك روك، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، قد أعطت الضوء الأخضر لاثنين من صناديقها للاستثمار في عقود بيتكوين الآجلة، لا يزال سعر بيتكوين يكافح لاكتساب الزخم فوق مستوى ٣٣٠٠٠ دولار.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

وفي الوقت نفسه، يستمر قطاع التمويل اللامركزي في الازدهار حيث شهدت فينوس (XVS) وفانتوم (FTM) ارتفاعًا في أسعارهما بنسبة ٢٣٪ بين عشية وضحاها، ويبلغ إجمالي القيمة المقفلة في بروتوكولات التمويل اللامركزي حاليًا ٢٥,٧٧ مليار دولار.بعد تأكيد جانيت يلين كسكرتيرة جديدة لخزانة الولايات المتحدة، عادت قاعدة مراقبة العملات المشفرة المخيفة للوزارة الآن إلى الحركة ولدى الجمهور ٦٠ يومًا للتعليق على متطلبات المحفظة ذاتية الاستضافة المقترحة.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

لم يقتصر البيع على قطاع العملات المشفرة فقط حيث سقطت الأسواق المالية العالمية أيضًا تحت الضغط بعد الأخبار التي تفيد بأن حزمة التحفيز القادمة التي تقدمها إدارة بايدن قد لا تكون كبيرة كما هو مقترح سابقًا.

واجه كل من مؤشر إس وبي ٥٠٠ وداو ضغوط بيع عند جرس الافتتاح وأنهيا اليوم بانخفاض ٠,١٥٪ و ٠,٠٧٪ على التوالي، بينما كان مؤشر ناسداك قادرًا على تحقيق مكاسب إيجابية بنسبة ٠,٠٥٪.تمكنت مجموعة الاستثمار القائمة على ريديت والتي ضغطت مؤخرًا على المراهنة على البيع على المكشوف ضد غيم ستوب (GME) من إعادة تجميع صفوفها بين عشية وضحاها وتمكنت من دفع سعر GME إلى ١٤٥,٥٧ دولارًا يوم ٢٦ يناير، بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند ١٥٩,١٨ دولارًا.

مخطط GME مقابل الدولار ليوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

توكنات التمويل اللامركزي تأخذ زمام المبادرة

تستمر العملات المرتبطة بالتمويل اللامركزي في الارتفاع على الرغم من الزخم المتضائل الذي شوهد من بيتكوين وإيثريوم (ETH).

حيث ارتفع حجم تداول يونيسواب إلى ما يزيد عن ٦ مليارات دولار في وقت سابق اليوم، وقد ساعد هذا في رفع سعر توكن الحوكمة (UNI) إلى أعلى مستوى جديد في عام ٢٠٢١ عند ١٣,٦٧ دولارًا. كما شهد تيرا (LUNA)، وهو مشروع موجه نحو الاستقرار، زيادة في سعره بأكثر من ٣٧٪ ويتم تداوله حاليًا عند ١,٢٢ دولار.

شهد كل من فانتوم (FTM) وألفا فاينانس (ALPHA) أيضًا تدفقًا لنشاط الشراء خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وارتفع كلاهما بنسبة ٢٢٪ و٣٥٪ خلال جلسة التداول اليوم.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ٩٤٧,٦ مليار دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٦٢,٩٪.