الحكومة الإيرانية تتحرك على ما يبدو لحظر تطبيق المراسلة "سيغنال"

تام شمس - الأربعاء 27 يناير 2021 03:48 صباحاً - ورد أن تطبيق سيغنال يتعرض للهجوم من السلطات الإيرانية مع تزايد الاهتمام وسط تكهنات بأن الحكومة لديها بالفعل إمكانية الوصول إلى معلومات المستخدمين على تطبيقات المراسلة الشائعة الأخرى.

ووفقًا لقناة الجزيرة، أبلغ العديد من مستخدمي تطبيق المراسلة الذي يركز على الخصوصية في إيران عن عدم تمكنهم من الاتصال منذ أن احتل سيغنال المركز الأول في متجر غوغل بلاي في البلاد هذا الشهر. تمت إزالة التطبيق بالفعل من متاجر التطبيقات الإيرانية كافيه بازار ومايكت.

وفي تغريدة، زعم سيغنال أنه كان "رقم ١ على قائمة الحظر للحكومة الإيرانية" وأنه يعمل على الالتفاف على محاولات الدولة للرقابة.

ويقول التقرير إن لجنة من المسؤولين الإيرانيين المكلفة بتحديد "المحتوى الإجرامي" صنفت سيغنال على أنه تهديد. ومع ذلك، زعم متحدث باسم الحكومة أن القضاء لم "يمنع أي وسيلة إعلامية أو منفذ إخباري أو خدمة رسائل" ولم يكن لديه نية للقيام بذلك.

واجهت إيران عددًا كبيرًا من الاحتجاجات المدنية واسعة النطاق في نوفمبر ٢٠١٩ وسط المصاعب الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأمريكية ومزاعم الفساد الحكومي وزيادة أسعار الوقود، وبعد ذلك من جائحة كوفيد-١٩. أظهرت العديد من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت قيام السلطات الإيرانية بقتل المتظاهرين، مما أدى إلى قيام الحكومة بإغلاق الإنترنت لكل شخص تقريبًا في البلاد لعدة أيام.

يمكن للمقيمين في إيران الآن إرسال رسائل عبر واتساب وإنستغرام، لكن يتوقع الكثيرون أن الحكومة تمكنت من الوصول إلى التطبيقات، دون تقديم أي خصوصية بشكل فعال. تحظر السلطات الإيرانية حاليًا مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب وتيليغرام، والتي يُقال أن آخرها يستهلك ٦٠٪ من النطاق الترددي للإنترنت في البلاد.

على الرغم من أن إيران حاولت حظر تيليغرام في عام ٢٠١٨ وسط مشاركة المستخدمين لردود الفعل العنيفة على المتظاهرين من السلطات، فقد تمكن العديد من السكان من التحايل على هذه القيود باستخدام VPN. لا يزال التطبيق مستخدمًا على نطاق واسع في البلاد في ظل هذه الظروف، لكن الخصوصية تظل مصدر قلق حيث تنتشر الشائعات عن إمكانية وصول الحكومة إلى تيليغرام.

حيث قال أليكس غلادستين من مؤسسة حقوق الإنسان إن أدوات الخصوصية مثل سيغنال قد استخدمت من قبل حركات مماثلة في الولايات المتحدة - على وجه التحديد، احتجاجات "حياة السود مهمة" - "كوسيلة للبقاء في مأمن من مراقبة الشرطة". ورأى أن أي شخص يعيش في ظل نظام ديكتاتوري يحتاج على الأرجح إلى الخصوصية، وبالتالي فإن تشويه سمعة سيغنال في بلد ديموقراطي يمكن أن يؤدي إلى دولة بوليسية أكبر تغذيها "المراقبة الجماعية لمحاربة التطرف".

وردد الباحث في مجال الحقوق الرقمية أمير رشيدي هذا الشعور في تقرير قناة الجزيرة بشأن محاولة إغلاق سيغنال، قائلًا: