منصة التداول الاجتماعي إيتورو تُنهي عام ٢٠٢٠ بإيرادات بلغت ٦٠٠ مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 27 يناير 2021 03:48 صباحاً - تُنهي منصة بورصة "إيتورو" عامًا ممتازًا من النمو، حيث يبحث المتداولون المبتدئون عن مسارات جديدة في الأسواق المالية، بما في ذلك العملات المشفرة.

أنهت شركة الوساطة عبر الإنترنت عام ٢٠٢٠ بإجمالي إيرادات ٦٠٠ مليون دولار، مع ارتفاع إجمالي حجم التداول بنسبة ٤٠٪ إلى ١,٥ تريليون دولار.

حيث قال الرئيس التنفيذي يوني آسيا، واصفًا شركته على أنها شركة تكنولوجيا ووسيط متعدد التنظيمات:

"شهدت السنوات القليلة الماضية نموًا سريعًا في عدد موظفي إيتورو مما يعكس توسعنا العالمي ونمو عروض منتجاتنا وقاعدة عملائنا".

قامت إيتورو بتشغيل منصة تداول اجتماعية ناجحة لعدد من السنوات، مما سمح للمتداولين المبتدئين بالوصول إلى أسواق العملات الأجنبية والسلع والأسهم. وفي عام ٢٠١٩، توسعت المنصة إلى الأصول الرقمية من خلال إطلاق بورصة عملات مشفرة وثماني عملات مستقرة تحمل علامات تجارية.

يعتبر إدخال خدمات الأصول الرقمية مسؤولًا جزئيًا عن النمو السريع لشركة إيتورو خلال العام الماضي. ففي وقت سابق من هذا الشهر، حذرت البورصة المستخدمين من أن تداول العملات الرقمية قد يصبح محدودًا بسبب "الطلب غير المسبوق".

جاء التحذير في أعقاب ارتفاع بيتكوين (BTC) لتحطم أعلى مستوياتها على الإطلاق بالقرب من ٤٢٠٠٠ دولار وتصاعد سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقًا لتصل قيمته إلى ١ تريليون دولار لأول مرة.

وق صرح آسيا أن عام ٢٠٢٠ كان "عامًا كبيرًا بالنسبة للأسهم"، لكن عام ٢٠٢١ حتى الآن "هيمنت عليه أخبار العملات المشفرة". وهو يدعي أن أحجام تداول العملات المشفرة في شركته زادت بأكثر من ٢٥ مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أفادت التقارير أن منصة إيتورو إكس، وهي منصة الأصول الرقمية للشركة، حققت ٦٧٠ مليون دولار من الحجم يوم الثلاثاء، وفقًا لكوين ماركت كاب. وهذا يضعها بين أكبر ٢٠ بورصة من حيث الحجم.

ووفقًا لفاينانس ماغنتس، ارتفع تقييم السوق الثانوية لشركة إيتورو إلى أكثر من ٢,٥ مليار دولار، بعد أن تضاعف أكثر من ثلاثة مرات منذ عام ٢٠١٨.