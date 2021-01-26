ها هي أفضل وأسوأ أوقات اليوم لاستخدام إيثريوم

تام شمس - الثلاثاء 26 يناير 2021 11:43 مساءً - يعرف أي شخص استخدم إيثريوم في ٢٠٢٠ إحباط الدفع مقابل الغاز، وهو الإجراء الذي يمثل الوزن الحسابي للمعاملة. مع ارتفاع أسعار الغاز في بعض الأحيان إلى ١٠٠ إلى ٢٠٠ غوي، وهي وحدة تساوي واحد من المليار من إيثريوم (ETH)، يجد العديد من المستخدمين أنفسهم خارج الحدث.

وفي حين أن الاعتماد الواسع لحلول توسيع الطبقة الثانية ووصول التقسيم يمكن أن يحل الموقف حقًا، لا يزال بإمكان بعض الحيل المساعدة في توفير بعض المال عند استخدام بلوكتشين.

وأسهل حيلة هي ببساطة تجنب إجراء المعاملات خلال أوقات معينة من اليوم. إذ يُظهر بحث جديد من فليبسايد كريبتو أن سلسلة إيثريوم بلوكتشين تُظهر أنماطًا محددة تمامًا من الازدحام يمكن لمستخدم ذكي استغلالها لدفع أقل مقابل الغاز.

متوسط ​​رسوم إيثريوم للساعة، من فليبسايد كريبتو

أخذ المحللون عينات من متوسط ​​الرسوم على إيثريوم بدءًا من ١ يناير ٢٠٢٠. وتمثل الأعمدة وسيطًا حيث توجد معظم نقاط البيانات، بينما تمثل النقاط القيم المتطرفة.

يُظهر الرسم البياني أنه، في المتوسط ​​، تكون سلسلة إيثريوم بلوكتشين أكثر ازدحامًا من الساعة ١ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق إلى حوالي ٦ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق، وهو ما يقابل تقريبًا جلسة التداول الأمريكية المبكرة بين الساعة ٨ صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة و١ مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. من المحتمل ألا يكون هذا من قبيل الصدفة، حيث إنه خلال هذه الفترة الزمنية، كانت كل من أوروبا والولايات المتحدة مستيقظتين تمامًا وتعملان.

على النقيض من ذلك، تكون أقل فترة ازدحامًا هي بين الساعة ٩ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق والساعة ١١ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق. وهذا أمر منطقي أيضًا - حيث يقترب يوم العمل في الولايات المتحدة من نهايته، وتستعد أوروبا للنوم، بينما في آسيا لا يزال الوقت مبكرًا جدًا في الصباح. بالإضافة إلى القيم المتوسطة الأقل، تشهد فترة التوقيت العالمي المنسق (UTC) المسائية أيضًا عددًا أقل من القيم المتطرفة.

والمعلومات مفيدة لانتظار فترات النشاط المرتفع، أو لإرسال معاملة أقل رسومًا مع الثقة بمعرفة أنه سيتم تأكيدها في غضون ساعات قليلة. الحيلة الأخيرة مفيدة فقط للمعاملات ذات الأولوية المنخفضة مثل تحويلات التوكنات، بينما لا يتم تشجيعها لبعض بروتوكولات التمويل اللامركزي.

وعلى وجه الخصوص، فإن البورصات اللامركزية عادة ما تكون هدفًا ضعيفًا للمعاملات ذات الأولوية المنخفضة. وقد تعني إعدادات الحماية من الانزلاق أنه بحلول الوقت الذي يتم فيه تأكيد المعاملة، يكون السعر قد تحرك بشكل طبيعي من النقطة الأولية وتفشل المعاملة - مما يؤدي إلى إهدار الغاز الثمين تمامًا. تحتوي بعض بروتوكولات التمويل اللامركزي أيضًا على فحوصات داخلية لرفض المعاملات الأقدم من بضع دقائق.

وبالإضافة إلى مجرد الانتظار، يمكن أن تساعد بعض الحيل الظرفية أيضًا في تقليل تكلفة الغاز بشكل كبير. توكن Chi Gas، على سبيل المثال، يخفض إجمالي الغاز المستهلكة بواسطة معاملة معينة. حيث يعمل التوكن كآلية تخزين للخصم - إذ يجب على المستخدمين صك الطاقة عندما يكون الغاز رخيصًا واستخدامه عند ارتفاع الرسوم. يمكن أيضًا شراء Chi مثل أي توكن آخر.

واعتمادًا على احتياجات المستخدم، قد تساعد بعض الحلول تمامًا في تجنب ارتفاع تكاليف الغاز. فالعديد من الحلول المكونة من طبقتين مثل Zk Sync أو بلازما من أو إم جي أو إكس داي معاملات التفريغ إلى دفتر سجلات آخر، مما يسمح بنقل التوكنات المجانية تقريبًا بعد تكلفة الإعداد الأولية للتداول. كذلك تقدم لوبرينغ وديفرسيفاي تداولًا غير احترازي مع رسوم غاز صفرية بشكل أساسي.

تشهد مثل هذه المنصات البديلة اعتمادًا أقل وقد لا تكون مناسبة للجميع، لكنها أيضًا المسار الواقعي الوحيد نحو تقليل الازدحام بشكل نهائي.