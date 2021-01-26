الرئيس التنفيذي لشركة بيتماين يُعلن عن رحيله بأكثر طريقة مشفرة

تام شمس - الثلاثاء 26 يناير 2021 11:43 مساءً - يبدو أن الصراع على السلطة بين مؤسسي بيتماين، ميكري زان وجيهان وو، قد انتهى. ففي تغريدة يوم ٢٦ يناير، أعلن وو قراره بالتنحي من الشركة.

وقد أرسل الرئيس التنفيذي السابق ورئيس مجلس إدارة بيتماين الآن رسالة وداع مشفرة إلى أتباعه، معلنًا أن الخلاف طويل الأمد بينه وبين المؤسس المشارك المخلوع زان قد تمت تسويته بطريقة "ودية" و "بنّاءة".

قال وو، بعد العمل في الشركة لما يقرب من ثماني سنوات: "لقد استقلت من منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بيتماين اعتبارًا من اليوم".

وكجزء من الاتفاقية، اشترى زان ما يقرب من نصف أسهم بيتماين من وو وآخرين مقابل ٦٠٠ مليون دولار. وبحسب ما ورد حصل الشريك المؤسس لشركة بيتماين على قرض بقيمة ٤٠٠ مليون دولار من شركة التعدين العملاقة "والتزم بجمع [٢٠٠ مليون دولار] أخرى من خارج المجموعة".

ووفقًا لوو، كان لدى بيتماين ٣٢٧ مليون دولار من المقتنيات النقدية الورقية اعتبارًا من يوم الاثنين، أي "أعلى بمرتين مما هو مطلوب من قبل المساهمين المفضلين من أجل إغلاق هذه التسوية". وذكر أن البيانات المالية لشركة بيتماين "قوية وصحية" ومن غير المحتمل أن تتأثر عن طريق القرض إلى زان.

ومع ذلك، لن يترك وو مجال العملات الرقمية بالكامل. حيث أشار إلى أنه كجزء من التسوية مع زان، فإن خدمة بيتدير للتعدين السحابي التعاقدية للشركة "سوف تنفصل عن بيتماين" مع تولي وو منصب رئيس مجلس الإدارة. سيقود زان مجموعة تعدين العملات المشفرة "آنتبول" بمجرد "تحولها إلى شركة مستقلة".

تأتي تسوية اليوم بعد صراع طويل بين عملاقين من عمالقة التعدين. وبحسب ما ورد توصل زان وجيهان وو إلى تسوية بقيمة ٦٠٠ مليون دولار في ديسمبر مع شركة سيكويا كابيتال بصفتها الجهة التنظيمية الوسيطة بعد أن عرض زان في البداية شراء أسهم وو وغيرها من أسهم بيتماين مقابل ٤ مليارات دولار في يونيو.

بدأ الخلاف بين الشركات على ما يبدو مع قيام وو بإجبار زان على الخروج من بيتماين في أكتوبر ٢٠١٩. وفي ذلك الوقت، كان زان أكبر مساهم في الشركة - وأشار لاحقًا إلى تصرفات وو باعتبارها "استيلاء غير قانوني على السلطة".

بعد الإطاحة بزان، بدأت بيتماين في الهجوم، حيث صرحت علنًا أنه لا يحق له التصرف كممثل قانوني لعملاقة التعدين أو إصدار إشعارات وتعليمات لموظفي الشركة. كما وردت أنباء عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد زان.

وقد رد الدير التنفيذي لبيتماين بعدة طرق قبل التسوية النهائية لليوم. حيث أطلق دعويين قضائيتين ضد كيانات بيتماين المختلفة في محاولة لاستعادة منصبه. واتهم وو بنشر الشائعات، وإرسال مجموعة لسرقة نسخة مادية من رخصة عمله، وإخفاء أصول الشركة. كما يُزعم أن زان استولى على مكتب الشركة في بكين في مايو بفريق من الحراس.

بلغت قيمة بيتماين ما يقرب من ١٢ مليار دولار في أغسطس ٢٠١٩ قبل هذه المعركة من أجل السيطرة التي أثرت على القيادة والتصنيع والتغطية الإعلامية لعملاق تعدين العملات المشفرة. تشير رسالة وو إلى أن بيتماين لا تزال تخطط "للاكتتاب العام الأولي"، على الرغم من أن المحاولة الأصلية للشركة في طرح عام أولي تم تقديمه في سبتمبر ٢٠١٨ لم تنجح.