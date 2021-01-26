مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقل متداول عملات مشفرة يبلغ من العمر ٢٤ عامًا بتهمة الاحتيال الإلكتروني

تام شمس - الثلاثاء 26 يناير 2021 09:49 مساءً - وجهت سلطات الولايات المتحدة تهمًا جنائية ضد متداول عملات مشفرة تقول إنه احتال على المستثمرين من خلال أكثر من ٥ ملايين دولار.

أعلنت وزارة العدل يوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على جيرمي سبنس. بين عامي ٢٠١٧ و٢٠١٩، أدار سبنس البالغ من العمر ٢٤ عامًا مخطط استثمار عملات مشفرة تحت اسم "Coin Signals"، بشكل أساسي عبر تويتر وديسكورد.

ونقل الإعلان عن مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول وليام سويني قوله:

"حسيما يُزعم، أساء جيريمي سبنس تمثيل نجاح منصته الاستثمارية من أجل إغراء الناس لإرسال الأموال إليه. ونظرًا لأن تداوله كان أقل من الربحية وأقل نجاحًا بشكل ملحوظ مما يمثله للمستثمرين، فقد استخدم الأموال من المستثمرين الجدد لسداد أموال الآخرين من أجل الحفاظ على خطته تتحرك - وهي علامة نموذجية لأي مخطط احتيالي.

وأوضحت الشكوى الجنائية التي تم كشف النقاب عنها جنبًا إلى جنب مع الإعلان أن سبنس ادعى أنها تجري صفقات مربحة للغاية عبر بورصة العملات الرقمية بيتميكس، والتي تم القبض على قيادتها في أكتوبر ٢٠٢٠ بتهمة تسهيل غسيل الأموال. يزعم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن سبنس خدع المستثمرين بدعوى استخدام عقود بيتميكس الدائمة لتحقيق معدلات عائد عالية.

في نوفمبر ٢٠١٨، بينما كان سبنس يزور أدلة على وجود ما يقرب من ١٠٠٠ بيتكوين في صندوقه، لم تتجاوز أبدًا ١١ بيتكوين، حسبما تقول السلطات. يواجه سبنس ١٠ سنوات في السجن بتهمة الاحتيال في السلع و٢٠ عامًا بتهمة الاحتيال الإلكتروني.

على الرغم من أن هذه تهم جنائية من وزارة العدل، إلا أن الإعلان يشكر هيئة تداول السلع الآجلة على مساعدتها في التحقيق. في السنوات الأخيرة، عملت هيئة تداول السلع الآجلة على زيادة قدرتها على تحديد مخططات الاستثمار غير المسجلة أو غير القانونية القائمة على مشتقات العملات المشفرة. وقد اعتمد ذلك إلى حدٍ كبير على منصات التحليلات الجديدة التي يمكنها فحص أجزاء من الويب، والتي لا يزال محققو اللجنة التقليديون يحاولون التعرف عليها.