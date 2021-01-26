مع تأكيد يلين، وزارة الخزانة تمضي قدمًا مع قاعدة مراقبة العملات المشفرة المتوقفة

تام شمس - الثلاثاء 26 يناير 2021 08:42 مساءً - عاد اقتراح وزارة الخزانة الأمريكية سيئ السمعة والمطالبة بمعلومات حول عمليات نقل العملات المشفرة من البورصات إلى المحافظ ذاتية الاستضافة.

ووفقًا لإعلان يوم الثلاثاء من شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، سيكون أمام أصحاب المصلحة ٦٠ يومًا أخرى للرد على الاقتراح. في حين أن التحسن الملحوظ من فترة التعليق التي تبلغ مدتها ١٥ يومًا للاقتراح الأصلي، لسوء الحظ بالنسبة لمجال العملات المشفرة، لا يبدو أن الشروط الفعلية للاقتراح قد تغيرت مع الإدارة.

تأتي هذه الأخبار في أعقاب تأكيد جانيت يلين لمنصب وزيرة الخزانة الليلة الماضية. فبعد فترة وجيزة من تنصيبه، أمر الرئيس جو بايدن بتجميد وضع القواعد في منتصف الليل من الوكالات التي يديرها المعينون - بما في ذلك وزارة الخزانة.

أعلنت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية في الأصل عن الاقتراح قبل الكريسماس مباشرة مع فترة تعليق مقتطعة بشكل كبير بحيث يمكن أن تظهر القاعدة النهائية قبل مغادرة دونالد ترامب لمنصبه. ترددت شائعات بأنها مبادرة مباشرة من وزير خزانة ترامب، ستيفن منوشين، نفسه.

وكان رد فعل مجتمع العملات المشفرة هو الغضب، حيث تم تقديم الكثير من التعليقات والاستفادة من الضغط السياسي الكافي لإجبار وزارة الخزانة تحت إدارة منوشين على تمديد فترة التعليق، وتمرير الاقتراح بشكل فعال إلى خليفته. كان البعض يأمل في أن تكون يلين، التي عينها بايدن كمرشح لوزير الخزانة في نوفمبر ٢٠٢٠، أقل عداوة تجاه العملات المشفرة.

يبقى أن نرى ما سيحدث بعد أن تتلقى وزارة الخزانة جولة أخرى من التعليقات، لكن العودة إلى هذه القاعدة في أول يوم رسمي ليلين في العمل ليس مدعاة للتفاؤل. يمكن للأطراف المهتمة إرسال التعليقات إلى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية هنا.