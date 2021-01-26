جمعية السرطان الأمريكية تُطلق أول صندوق عملات مشفرة لمكافحة السرطان

تام شمس - الثلاثاء 26 يناير 2021 08:42 مساءً - بالتعاون مع شركة التبرع بالعملات المشفرة ذا غيفينغ بلوك، أنشأت جمعية السرطان الأمريكية صندوق كانسر كريبتو، الذي يسعى إلى جمع مليون دولار على الأقل بحلول أوائل عام ٢٠٢١ لتمويل المبادرات البحثية الجارية.

انخفضت التبرعات لتمويل أبحاث السرطان بنسبة ٥٠٪ في عام ٢٠٢٠، ووصلت إلى أدنى مستوى خلال هذا القرن، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية. ويُعزى الانخفاض الحاد في معدل الإنتاج إلى التأثير الاقتصادي لكوفيد-١٩.

ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية:

"ستساعد مساهمات مجتمع العملات المشفرة في إعادة إنشاء تمويل بحثي مهم لاكتشافات جديدة وعلاجات أفضل لإنقاذ حياة العائلة والأصدقاء."

أول مانح عملات مشفرة سيساهم بمبلغ ٢٥٠ ألف دولار أو أكثر ستتاح له الفرصة لإعادة تسمية الصندوق، إما باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته. سيظهر المانحون الذين يتبرعون بمبلغ ١٠٠٠٠ دولار أو أكثر على حائط الشرف للصندوق.

يقبل الصندوق التبرعات بعملة بيتكوين (BTC) و بيتكوين كاش (BCH) وإيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC) وزي كاش (ZEC) وجيميني دولار (GUSD) وبيزك أتنشن كوين (BAT) ولينك من تشين لينك.

قال جيف كلاس، المدير الرقمي المؤقت لجمعية السرطان الأمريكية: "نريد أن ينضم إلينا أكبر عدد ممكن من الأشخاص في مهمتنا". "للقيام بذلك، نحتاج إلى التأكد من أن الناس يمكن أن يكرسوا جهودهم لمكافحة السرطان متى وأين وكيف يختارون."

قادت ذا غيفينغ بلوك العديد من المبادرات لسد الفجوة بين الأعمال الخيرية والعملات المشفرة. وقد تعاونت مع كوينتيليغراف يوم ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠ لتقديم أول مسابقة افتراضية افتراضية بعنوان "Crypto's Biggest Brain"، والتي جمعت بعضًا من أكبر الأسماء في بلوكتشين لدعم القضايا الخيرية التي تركز على التشرد والجوع في مرحلة الطفولة والإغاثة من الكوارث والسرطان والتعليم، من بين أمور أخرى.

أنتجت حملة جمع التبرعات ١٧٥٠٠٠ دولار من العملات المشفرة. وكان أكبر تبرع، تم إرساله دون الكشف عن هويته، هو ٥,٦ بيتكوين، أو ما يقرب من ١٨٦٠٠٠ دولار من قيمة اليوم.