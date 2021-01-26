ذراع تعدين العملات المشفرة لديجيتال كارنسي غروب تدخل بين أفضل ١٠ مجمعات تعدين عالمية

تام شمس - الثلاثاء 26 يناير 2021 08:42 مساءً - دخلت فاوندري، وهي شركة فرعية لتعدين العملات المشفرة مملوكة بالكامل لديجيتال كارنسي غروب (DCG)، إلى أكبر ١٠ مجمعات تعدين لبيتكوين (BTC) في العالم.

وقد أعلن الرئيس التنفيذي للشركة، باري سيلبرت، الأخبار يوم الثلاثاء، وتوقع أن تقتحم فاوندري قريبًا قائمة أفضل خمسة مجمعات تعدين.

في وقت كتابة المقالة، تمتلك فاوندري معدل هاش إجمالي يبلغ ٢,٧٤ إكساهاش في الثانية، وفقًا لبيانات من مستكشف الكتل BTC.com. تجمع التعدين مسؤول عن ١,٨٥٪ من إجمالي معدل الهاش العالمي.

المصدر: Btc.com

تأتي هذه الأخبار بعد وقت قصير من إعلان سيلبرت أن القائمين بتعدين بيتكوين بيتكوين العالميين سيكونون قادرين على الانضمام إلى تجمع فاوندري بدءًا من فبراير. كما أعرب الرئيس التنفيذي أيضًا عن تفاؤله بشأن قوة التعدين في الولايات المتحدة، وتوقع أن يصبح فاوندري "قريبًا أكبر تجمع لتعدين بيتكوين في الولايات المتحدة".

تم طرح فاوندري رسميًا بواسطة ديجيتال كارنسي غروب في أغسطس ٢٠٢٠، ولا تزال بعيدة عن أفضل مجمعات التعدين في العالم مثل إف تو بول وباينانس بول من حيث معدل الهاش. تقوم إف تو بول التي تتخذ من الصين مقرًا لها - وهي أكبر تجمع تعدين، وتشكل ١٨٪ من إجمالي معدل الهاش - بتوليد معدل هاش يزيد عن ٢٤ إكساهاش في الثانية في وقت كتابة المقالة.

تم إطلاق باينانس بول في أبريل ٢٠٢٠، وهو الآن ثاني أكبر تجمع تعدين، ومسؤول عما يقرب من ١٣٪ من إجمالي طاقة تعدين بيتكوين العالمية. ويبلغ معدل هاش المجموعة ١٩,١٦ إكساهاش في الثانية في وقت كتابة المقالة.

حسبما أفاد كوينتيليغراف يوم الجمعة، من المحتمل أن يكون نشاط إف تو بول سببًا رئيسيًا وراء عمليات بيع بيتكوين الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض سعرها إلى أقل من ٢٩٠٠٠ دولار.