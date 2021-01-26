محافظ بنك إنجلترا: العملات المشفرة اليوم محكوم عليها بالفشل على المدى الطويل

تام شمس - الثلاثاء 26 يناير 2021 08:41 صباحاً - يعتقد أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا أنه من غير المرجح أن يفتقر الجيل الحالي من الأصول المشفرة إلى التصميم والهيكل اللازمين لضمان البقاء التنظيمي على المدى الطويل.

ففي حديثه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي يوم ٢٥ يناير، رد بيلي على سؤال حول إذا ما كانت العملات المشفرة موجودة لتبقى على المدى الطويل بطريقة مشككة:

"هل العملات المشفرة موجودة لتبقى؟ الابتكار الرقمي في المدفوعات - نعم. لكن هل وصلنا إلى ما يمكن أن أسميه التصميم والحوكمة والترتيبات لعملة رقمية دائمة؟ لا، لا أعتقد أننا وصلنا بعد [...] لا أعتقد أن العملات المشفرة كما صيغت في الأصل هي كذلك.

أشار بيلي إلى أن مستويات خصوصية المعاملات التي توفرها أصول العملات المشفرة هي مصدر قلق بين المنظمين، مؤكدًا أن إنشاء "معيار خصوصية للمعاملات" يصب في المصلحة العامة.

وقال: "إن السؤال برمته المتعلق بمعيار الخصوصية للمعاملات التي تتم بأي شكل من أشكال العملة الرقمية، وأين تكمن المصلحة العامة [...] هذا هو السؤال الكبير الذي يظهر على الساحة".

أعرب بيلي أيضًا عن مخاوفه بشأن الخصوصية للعملات المستقرة، قائلًا:

"إن السؤال الكامل للأشخاص الذين لديهم ضمان بأن مدفوعاتهم ستتم بشيء ذي قيمة ثابتة [...] ترتبط في النهاية بما نسميه العملة الورقية، والتي لها صلة بالدولة."

ومع ذلك، لا يشعر الجميع في بنك إنجلترا بالقلق من العملات المشفرة. ففي نوفمبر، صرح آندي هالدين، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا والعضو الحالي في لجنة السياسة النقدية، أن الأصول المشفرة قد تكون عنصرًا رئيسيًا في "النظام النقدي الجديد".

يعد بنك إنجلترا من بين العديد من البنوك المركزية التي تبحث في تطوير عملتها الرقمية المدعومة من العملات الورقية، جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي الأوروبي ومؤخرًا بنك الاحتياطي الهندي.