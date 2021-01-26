الرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس: ينبغي أن يشعر المنظمون "بالذعر" من نجاح بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 26 يناير 2021 08:41 صباحاً - صرح رئيس مجلس إدارة غولدمان ساكس "لويد بلانكفين" أن المنظمين ينبغي أن يشعروا "بالذعر" استجابةً لنجاح بيتكوين الأخير، واصفًا الأصول المشفرة بأنها تقوض قدرة المشرعين على مراقبة النظام المالي.

أثناء ظهوره في برنامج سكواك يوكس على قناة سي إن بي سي يوم ٢٥ يناير، أكد بلانكفين أن طبيعة بيتكوين التي تحافظ على مجهولية الهوية تجعلها مثالية للتمويل غير المشروع، قائلًا: "أنتم لا تعرفون إذا ما كنت تدفعون للكوريين الشماليين أو القاعدة، أو الحرس الثوري".

على الرغم من أن السلطات تستخدم في كثير من الأحيان شفافية بلوكتشين لتتبع استخدام العملات المشفرة من قبل المنظمات الإرهابية، فقد تساءل بلانكفين كيف يمكن للجهات التنظيمية أن تسمح لأصول العملات المشفرة بالازدهار في شكلها الحالي.

حيث قال: "إذا كنت منظمًا، فسأكون في حالة ذعر نوعًا ما بسبب نجاح [بيتكوين] في الوقت الحالي، وسأقوم بتجهيز نفسي للتعامل معها".

ومن أجل تطويع بيتكوين لتلائم الأجهزة المالية والتنظيمية الحالية، يؤكد بلانكفين أنه يجب كبح العديد من الحريات الأساسية التي تتيحها بيتكوين، ومع ذلك فقد تساءل عما إذا كان الطلب القوي سيستمر على بيتكوين بدون ميزات الخصوصية وعدم الكشف عن الهوية:

"يمكن أن يكون هذا عمليًا، لكنه سيقوض الحرية ويفرض نوع من انعدام الشفافية الذي يحبه الناس في المقام الأول. لذلك هذا هو اللغز الذي سيتعين على بيتكوين التعامل معه للخروج منه".

كذلك انتقد بلانكفين بيتكوين كمخزن للقيمة، مؤكدًا على تقلب أسعارها ومحو الأمية التكنولوجية اللازمة للحفظ الذاتي على بيتكوين.

حيث قال "إنه مخزن للقيمة يمكن أن يتحرك بنسبة ١٠٪ في يوم واحد، إذا فقدت التوكن أو إذا فقدت القسيمة الورقية - فقد فقدته إلى الأبد، أو إذا أخذها شخص ما منك - فكيف ستعرف؟"

في أغسطس، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها صادرت ملايين العملات المشفرة من أكثر من ٣٠٠ محفظة مرتبطة بالقاعدة وداعش.

في الإعلان، أكد دون فورت، رئيس التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية، أو IRS-CI، أن الوكالة تمكنت من تتبع العملات المشفرة إلى مصدرها - مما سمح لها بتفكيك الشبكات المالية للمجموعات.