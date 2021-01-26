٣ أسباب تجعل سعر إيثريوم لا يزال في طريقه للوصول إلى أعلى ٢٠٠٠ دولار

تام شمس - الثلاثاء 26 يناير 2021 08:41 صباحاً - بعد انخفاضه بنسبة ٢٧٪ على مدار ثلاثة أيام، وصل سعر إيثريوم (ETH) أخيرًا إلى أدنى مستوى عند ١٠٤٠ دولارًا يوم ٢٢ يناير.

وقد أدى التصحيح الحاد إلى تصفية ما قيمته ٦٠٠ مليار دولار من العقود الآجلة، ولكن من المثير للاهتمام أن سعر إيثريوم ارتد إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق حتى مع استمرار تداول سعر بيتكوين في اتجاه هبوطي طفيف.

ووفقًا لكوينتيليغراف، فإن الزيادة الكبيرة في حجم المعاملات والقيمة المقفلة في قطاع التمويل اللامركزي هي السبب وراء الارتفاع المذهل لإيثريوم.

مخطط زوج إيثريوم مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات المصدر: تريدينغ فيو

لتحديد إذا ما كانت الدفعة الأخيرة تعكس قمة محلية محتملة، سنلقي نظرة فاحصة على بيانات التدفقات على السلسلة والمشتقات.

عمليات السحب النقدي تشير إلى تراكم الحيتان

يمكن أن تكون عمليات السحب المتزايدة من البورصات ناتجة عن عدة عوامل، بما في ذلك التكديس وتوليد العائدات وإرسال المشترين العملات إلى التخزين البارد. عادةً ما يشير التدفق المستمر لصافي الودائع إلى الرغبة في البيع على المدى القصير. ومن ناحية أخرى، ترتبط عمليات السحب الصافية بشكل عام بفترات تراكم الحيتان.

يتم الاحتفاظ بعملات إيثريوم في محافظ البورصات. المصدر: كريبتوكوانت.كوم

حسبما يظهر المخطط أعلاه من يوم ٢٣ يناير، وصلت البورصات المركزية مؤخرًا إلى أدنى مستويات احتياطي إيثر منذ نوفمبر ٢٠١٨.

على الرغم من وجود بعض النقاش حول إذا ما كان جزء من هذا الانطلاق لإيثريوم عبارة عن تحويل داخلي بين محافظ بيتفينكس الباردة، فقد كان هناك اتجاه صافي واضح للسحب خلال الشهر الماضي. وعلى الرغم من هذه "الشائعات"، تشير البيانات إلى التراكم.

تتزامن هذه البيانات أيضًا مع وصول القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) للتمويل اللامركزي إلى ٢٦ مليار دولار على الإطلاق، وتشير الإشارات إلى أن المستثمرين اختاروا الاستفادة من فرص العائد المربحة الموجودة خارج البورصات المركزية.

العقود الآجلة دخلت في ذروة الشراء

من خلال قياس فجوة المصروفات بين العقود الآجلة والسوق الفوري العادي، يمكن للمتداول قياس مستوى الاتجاه الصعودي في السوق.

ويجب أن يتم تداول العقود الآجلة لمدة ثلاثة أشهر عادةً بفرق سعر سنوي يتراوح من ٦٪ إلى ٢٠٪ (أساس) مقابل البورصات الفورية العادية. عندما يتلاشى هذا المؤشر أو يتحول إلى حالة سلبية، فهذه علامة حمراء تنذر بالخطر. يُعرف هذا الوضع بالتراجع ويشير إلى أن السوق يتجه نحو الانخفاض.

من ناحية أخرى، يشير الأساس المستدام فوق ٢٠٪ إلى نفوذ مفرط من المشترين، مما يخلق احتمالية لتصفية ضخمة وانهيار في السوق في نهاية المطاف.

فرق أسعار العقود الآجلة لإيثريوم لشهر مارس ٢٠٢١. المصدر: NYDIG Digital Assets Data

يظهر المخطط أعلاه أن فرق السعر بلغ ذروته عند ٦,٥٪ يوم ١٩ يناير، أي ما يعادل معدلًا سنويًا بنسبة ٣٨٪. يعتبر هذا المستوى في منطقة ذروة الشراء للغاية، حيث يحتاج المتداولون إلى زيادة أسعار أعلى قبل انتهاء الصلاحية للاستفادة منها.

ينبغي اعتبار مستويات مشتقات ذروة الشراء علامة صفراء، على الرغم من أن الاحتفاظ بها لفترات قصيرة أمر طبيعي. قد يتجاوز المتداولون الرافعة المالية المعتادة بشكل مؤقت أثناء الارتفاع ثم يشترون لاحقًا الأصل الأساسي (إيثريوم) لتعديل المخاطر.

بطريقة أو بأخرى، قام السوق بتعديل نفسه خلال انهيار سعر إيثريوم، ويقف فرق سعر العقود الآجلة حاليًا عند مستوى صحي يبلغ ٤,٥٪، أو ٢٨٪ سنويًا.

حجم التداول الفوري ظل قويًا والمتداولون يشترون عند الانخفاض

بالإضافة إلى مراقبة العقود الآجلة، يقوم المتداولون الرابحون أيضًا بتتبع الحجم في السوق الفوري. وعادةً ما تشير الأحجام المنخفضة إلى انعدام الثقة. لذلك ينبغي أن تكون الزيادات الكبيرة في الأسعار مصحوبة بنشاط تداول قوي.

أحجام تداول إيثريوم الفورية المجمعة على البورصات. المصدر: كوينالايز.نت

خلال الأسبوع الماضي، بلغ متوسط ​​حجم تداول إيثريوم ٦,١ مليارات دولار أمريكي في الحجم اليومي، وعلى الرغم من أن هذا الرقم بعيد عن أعلى مستوى له على الإطلاق بلغ ١٢,٣ مليار دولار أمريكي يوم ١١ يناير، إلا أنه لا يزال أعلى بنسبة ٢٤٠٪ عن شهر ديسمبر. لذلك، يعتبر النشاط الذي يدعم الارتفاع الأخير الذي وصل إلى ١٤٧٧ دولارًا أمريكيًا بمثابة مؤشر إيجابي.

تسلط البيانات المقدمة من البورصة الضوء على صفقات المتداولين على المدى الطويل إلى القصير. من خلال تحليل موقف كل عميل على الفور، والعقود الدائمة والآجلة، يمكن للمرء الحصول على رؤية أوضح لما إذا كان المتداولون المحترفون يميلون إلى الاتجاه الصعودي أو الهبوطي.

ومع هذا، هناك تناقضات عرضية في المنهجيات بين البورصات المختلفة لذلك ينبغي على الملاحظين مراقبة التغييرات بدلًا من الأرقام المطلقة.

نسبة صفقات الشراء إلى البيع لإيثريوم من المتداولين الكبار على البورصات. المصدر: بايبت.كوم

احتفظ مؤشر كبار المتداولين في باينانس وهوبي بنفس صفقات إيثريوم تقريبًا خلال اليومين الماضيين. وقد بلغ متوسط ​​هوبي على مدار الثلاثين يومًا الماضية نسبة ٠,٨٣ طويلة إلى قصيرة بينما احتفظ المتداولون في باينانس بمتوسط ​​٠,٩٤. وتشير القراءة الحالية عند ٠,٨٥ إلى شعور سلبي طفيف.

تبرز أوكي إكس مع ارتفاع نسبة صفقات الشراء إلى البيع لإيثريوم من المتداولين الكبار على البورصات لتبلغ ذروتها عند ٢,٠، مفضلةً بقوة صفقات الشراء في الساعات الأولى من ٢٢ يناير، لكنها انخفضت حتى ٢٤ يناير ووصلت أخيرًا إلى القاع عند ١,٠٥. تم عكس اتجاه صافي البيع القوي اليوم حيث اشترى المتداولون الانخفاض وانقلب المؤشر إلى ١,١٧ لصالح صفقات الشراء.

ينبغي على المرء أن يضع في اعتباره أن مكاتب المراجحة وصناع السوق يشملون جزءًا كبيرًا من مقياس كبار المتداولين في البورصات. من شأن فرق سعر العقود الآجلة المرتفع بشكل غير عادي أن يحفز هؤلاء العملاء على إنشاء صفقات قصيرة في العقود الآجلة مع شراء صفقات إيثريوم الفورية في نفس الوقت.

بالنظر إلى بيانات إيثريوم على السلسلة التي تشير إلى قيام الحيتان بالاكتناز، إلى جانب فرق سعر العقود الآجلة الصحية، يبدو هيكل السوق موثوقًا به.

حقيقة أن كبار المتداولون في أوكي إكس اشتروا أيضًا الانخفاضات اليوم هي مؤشر إضافي على أن الارتفاع ينبغي أن يشهد استمرارًا.

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