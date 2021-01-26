القيادة إلى القمر؟ أحد المحتفظين بالعملة يقوم بتثبيت منصة تعدين محمولة في بي إم دبليو

تام شمس - الثلاثاء 26 يناير 2021 08:41 صباحاً - أخذ سايمون بايرن، المتحمس للعملات المشفرة، تعدين العملات المشفرة من المرآب إلى الطريق بعد تركيب مزرعة صغيرة في صندوق سيارته.

فوفقًا لتقرير صادر عن هاردوير تايمز، اشترى بايرن سيارة بي إم ڤي آي٨ هجينة بسعر يبلغ حوالي ١٥٠ ألف دولار، وزودتها بمنصة تعدين صغيرة للعملات المشفرة تتكون من ستة بطاقات رسومية جي فورس آر تي إكس ٣٠٨٠. يتم تشغيل المنصة بواسطة لوحة أسوس بي٢٥٠ المتخصصة للتعدين ومصدر طاقة إي في جي إيه سوبر نوڤا ١٦٠٠ تي ٢. ويُقال إنها قادرة على تعدين كل من بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH).

صورة التقطها سايمون بايرن

يقال إن مستثمر العملات القائم في نيفادا - حسبما ورد في لوحة ترخيصه - بنى الإعداد بالكامل بنفسه "لإزعاج اللاعبين" وكسب المال أثناء التنقل. في حين تم تسويق بطاقات الرسومات التي يستخدمها بايرن للاعبي أجهزة الكمبيوتر المتطورين، يمكن لبعض القائمين بالتعدين استخدام مواصفاتهم المحسنة للعملات المشفرة.

حيث قال بايرن: "أنا لا أشارك في مجال العملات المشفرة لتحقيق ربح سريع، لكنني سأحصل على المكافأة".

يمكن لبطارية السيارة التعامل مع تشغيل المزرعة، ولكن الحرارة لا تزال مصدر قلق - وربما خطط بايرن للقيادة والتعدين بشكل أساسي في الشتاء؟ خلاف ذلك، سيحتاج على الأرجح إلى إبقاء الفتحة الخلفية لمركبة بي إم ڤي مفتوحة للتهوية.

أفاد كوينتيليغراف في ديسمبر أن سائق السرعة نفسه أنفق أكثر من ٩٣٠٠٠ دولار لتثبيت ٧٨ بطاقة رسومات في منزله لتعدين إيثريوم عندما كان سعر التوكنات يزيد قليلًا عن ٧٠٠ دولار. في ذلك الوقت، أشارت التقديرات إلى أن إعداد بايرن قادر على تحقيق ما يقرب من ١٢٢ ألف دولار من الأرباح سنويًا، على الرغم من فاتورة الكهرباء الهائلة.

ومنذ ذلك الوقت، تضاعف سعر إيثريوم بعد كسر أعلى مستوى له خلال عامين في وقتٍ سابق اليوم. ارتفعت عملة بيتكوين بنسبة ٢٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية لتصل إلى ٣٢٦٣٩ دولارًا في وقت كتابة المقالة.