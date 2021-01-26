القيمة السوقية البالغة ٤٥ مليار دولار للتمويل اللامركزي والقيمة المقفلة المرتفعة تشير إلى أن الأفضل لم يأت بعد

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تام شمس - الثلاثاء 26 يناير 2021 03:48 صباحاً - يواصل قطاع التمويل اللامركزي دفع زخمه بالكامل للأمام حيث حققت التوكنات المتعددة ارتفاعات جديدة على الإطلاق وتزداد القيمة الإجمالية المحجوزة في بروتوكولات التمويل اللامركزي مع مرور كل أسبوع.
تُظهر البيانات الواردة من مساري أن مشاريع مثل آيف ويونيسواب (UNI) وسوشي سواب (SUSHI) وسينثيتيكس (SNX) قد ارتفعت جميعها بأرقام مزدوجة، مما أدى إلى إنشاء حلقة ملاحظات إيجابية حيث يتفاعل المزيد من المستخدمين مع بروتوكولات توليد العائدات والاستفادة من القروض السريعة.
نظرًا لأن سعر بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) قد وصل إلى مستويات عالية جديدة في الأشهر الأخيرة، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في التمويل اللامركزي أيضًا، مما زاد التفاؤل والمشاركة في مختلف البورصات ومنصات الإقراض اللامركزية. تُظهر البيانات من كوين غيكو أنه في الأشهر الستة الماضية، نمت القيمة السوقية الإجمالية للتمويل اللامركزي إلى ٤٥ مليار دولار.
من ١ يناير إلى ٢٥ يناير، شهدت منصات التمويل اللامركزي مجتمعة ارتفاع القيمة الإجمالية المقفلة من ١٥,٦ مليار دولار إلى ٢٦,١ مليار دولار.
وفي الواقع، وفقًا لديفاي بالس، ارتفعت القيمة الإجمالية المقفلة عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي من ٢١,٤٩ مليار دولار إلى ٢٦,١٧٣ مليار دولار في الأيام الأربعة الماضية وحدها.
ساعدت هذه الزيادة الحادة في القيمة الإجمالية المقفلة في ارتفاع بقيمة ٤٠٠ دولار لسعر إيثر من ١٠٥٣ دولارًا يوم ٢١ يناير إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ١٤٥٩ دولارًا يوم ٢٥ يناير. لكن إيثريوم ليست المسؤولة عن جميع المكاسب، كما يتضح من العدد المتزايد من توكنات التمويل اللامركزي التي سجلت أيضًا ارتفاعات جديدة على الإطلاق.
على الرغم من هذه التطورات المثيرة للإعجاب، فإن قطاع التمويل اللامركزي يمثل ٤,٦٪ فقط من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة، والتي تبلغ حاليًا ٩٧٦,٦ مليار دولار.
وعلى الرغم من أنه يمثل مجرد شريحة صغيرة من إجمالي سوق العملات الرقمية، فإن النمو السريع لمجال التمويل اللامركزي يشير إلى أن القطاع مهيأ للنمو الهائل حيث أصبحت العملات المشفرة أكثر انتشارًا.
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