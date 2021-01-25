العملة المشفرة على جدول أعمال قمة دافوس للمنتدى الاقتصادي العالمي

تام شمس - الاثنين 25 يناير 2021 12:53 صباحاً - ستشمل أجندة دافوس القادمة للمنتدى الاقتصادي العالمي جلستين منفصلتين حول العملات المشفرة، مما يقدم إشارة مقنعة أخرى على أن الأصول الرقمية قد تغلغلت في الوعي السائد.

وستعقد الجلسات، بعنوان إعادة تشكيل وضع العملات الرقمية، يومي الاثنين والخميس. وستضم الجلسة الأولى خمسة متحدثين عموميين، من بينهم محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي وحكمت إرسك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ويسترن يونيون.

تضم مجموعة يوم الخميس أربعة متحدثين، من بينهم ثارمان شانموغاراتنام، الوزير البارز في حكومة سنغافورة، بالإضافة إلى تشو مين، رئيس المعهد الوطني للبحوث المالية في بكين.

وقد جاء في النشرة التمهيدية لكلا الجلستين أن "كوفيد-١٩ قد سرّع التحول طويل الأجل من النقد". وفي الوقت نفسه، تظهر العملات الرقمية للبنوك المركزية، مما قد يؤدي إلى تغيير في كيفية استخدام الناس للمال في جميع أنحاء العالم.

وتتابع:

"ما هي السياسات والممارسات والشراكات اللازمة للاستفادة من الفرص التي يطرحها صعود العملات الرقمية؟"

أجندة دافوس هي قمة مدتها خمسة أيام تضم بعض الشخصيات الرائدة في العالم في مجال التمويل والحكومة. وتندرج سلسلة العملات المشفرة تحت شعار القمة "الاقتصاديات العادلة". تشمل الموضوعات الأخرى "التكنولوجيا من أجل الخير" و "كيف ننقذ الكوكب" و "مستقبل صحي".

يخصص المنتدى الاقتصادي العالمي المزيد من الموارد لفهم تقنية بلوكتشين والعملات المشفرة. كانت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها قد أنشأت مجموعة عمل للعملات المشفرة، والتي نشرت الشهر الماضي فقط مراجعتها الافتتاحية التي تركز على حالات الاستخدام المختلفة للأصول الرقمية "بما يتجاوز السعر والمضاربة".

استشهد بحث المنتدى بتقنية بلوكتشين كمحرك رئيسي لـ "التمويل الرقمي المستدام". يجادل باحثو المنتدى بأن قدرة بلوكتشين والعقود الذكية يمكن أن تفتح "القيم المخفية للأنظمة الرقمية القديمة".

العملات الرقمية للبنك المركزي، أو CBDCs، هي أحد مجالات البحث التي بحث فيها المنتدى على مدار الـ ١٨ شهرًا الماضية. في يناير ٢٠٢٠، أعلن المنتدى أنه طور إطار عمل لمساعدة البنوك على "تقييم وتصميم وربما نشر عملات البنوك المركزية الرقمية". تم تطوير الإطار بالاشتراك مع أكثر من ٤٠ بنكًا مركزيًا ومؤسسة مالية وباحثًا أكاديميًا.