السباق يبدأ مرة أخرى لصناديق الاستثمار المتداولة المشفرة مع تقديم فالكيري لطلب تسجيل

تام شمس - السبت 23 يناير 2021 11:55 مساءً - في خطوة قد تمنح المستثمرين المتمرسين ذكريات الماضي لعام ٢٠١٨، فإن فالكيري ديجيتال أسيتس هي أحدث شركة لإدارة الأصول تقدم تسجيلًا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات لتكوين صندوق بيتكوين متداول في البورصة - وهو عرض ينضم إلى مجال مزدحم من شركات إدارة الصناديق المحتملة التي تتطلع إلى الاستفادة من تجدد اهتمام الأفراد في العملات المشفرة.

اقترح صندوق الاستثمار العائلي الذي تم تقديمه يوم الجمعة ومقره تكساس إدراج فالكيري بيتكوين تراست في بورصة نيويورك. ولم يتضمن الطلب أي مؤشر تداول محتمل.

وإذا كان التاريخ يمثل أي مؤشر، فإن فرص تطور الطلبات لتصبح صندوقًا قابلًا للتداول تكون ضئيلة. خلال آخر موجة صعودية لعملة بيتكوين، حاولت العديد من الشركات رمي ​​قبعتها في الحلبة حيث قدمت تسع كيانات على الأقل مقترحات لصندوق بيتكوين متداول في البورصة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك عمالقة الصناديق المتداولة في البورة "فان إيك" و"دايركسيون"، بالإضافة إلى جيميني، وهي شركة خدمات العملات المشفرة التي شكلها كاميرون وتايلر وينكليفوس.

في مقابلة سابقة مع كوينتيليغراف، قال الرئيس التنفيذي لشركة كريبتوين "دوني كيم"، الذي تقدمت شركته بطلب لإصدار صندوق للتداول في البورصة يوم أكتوبر ٢٠١٩، إن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت مترددة منذ فترة طويلة في المضي قدمًا في المقترحات.

حيث أوضح كيم قائلًا: "في هذه اللحظة، تستمع الهيئة وتتعلم عن فئة الأصول الجديدة هذه وهي في نمط الاحتفاظ، جزئيًا لفهم عواقب المنتجات الحالية في السوق وجزئيًا للبحث عن مزيد من التوجيه في ظل المشهد السياسي الحالي".

في حين كان من الصعب الحصول على صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية، تزدهر المنتجات المتداولة في البورصة. وتشمل خيارات المتداولين منتج سويس بيتكوين المتداول في البورصة ومجموعة من منتجات غرايسكيل التي قد تتوسع لتشمل تشين لينك في الأشهر المقبلة وصندوق إيثريوم المتداول في البورصة في كندا التي أثبتت أنه الشائع جدًا في بدايتها لدرجة كان لا بد معها من إيقاف التداول.