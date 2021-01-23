وسط انقطاع التيار الكهربائي وغارات الشرطة، إيران تزن فوائد تعدين بيتكوين

تام شمس - السبت 23 يناير 2021 11:55 مساءً - بينما يعكر انقطاع التيار الكهربائي وغارات الشرطة صفو صناعة تعدين بيتكوين الإيرانية الناشئة، فإن التطابق بين عملة غير مصرح بها وبلد يخنقه التضخم الذي كان يبدو في يوم من الأيام مناسبًا تمامًا أصبح الآن موضع شك.

حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، تنضم إيران إلى باكستان كقوة عظمى للعملات المشفرة في الشرق الأوسط، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أسعار الكهرباء الرخيصة المدعومة بشكل كبير، بالإضافة إلى زيادة النشاط بعد الموافقة على تعدين بيتكوين باعتباره "نشاطًا صناعيًا" لمحطات توليد الطاقة في عام ٢٠٢٠. وتشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من ١٠٠٠ كيان قانوني يعمل حاليًا في أنشطة التعدين.

ومع ذلك، فإن التاريخ القصير لتعدين العملة المشفرة في البلاد لم يكن دائمًا ورديًا. تحركت السلطات لإغلاق ما لا يقل عن ألف مزرعة غير قانونية في الأشهر الأخيرة، وقد تم تسعير أسعار بيتكوين الفورية بشكل خاطئ في ذلك الوقت مقارنةً ببقية العالم بسبب ارتفاع الطلب حيث يفر المستثمرون من الريال المتضخم بسرعة.

الآن، ظهر مصدر آخر للخلاف مع غرق البلاد في انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في المراكز السكانية الكبيرة.

يوم ١٦ يناير، أفادت عدة منافذ إخبارية أن إيران عانت من انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد. أشارت تقارير وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الكهرباء كانت متقطعة قبل وبعد الانقطاع في السادس عشر، ومع ذلك، فقد عانت العديد من المدن من انقطاع التيار الكهربائي طوال الأسبوعين الماضيين.

سارعت السلطات إلى إلقاء اللوم على تعدين بيتكوين بسبب انقطاع التيار ونشرت غارات الشرطة على عمليات التعدين غير القانونية، لكن بعض الخبراء يعتقدون أن الحكومة تبحث ببساطة عن أعذار لشبكة الكهرباء المتدهورة منذ فترة طويلة.

في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس يوم الخميس، قال نائب رئيس وزارة البيئة الإيرانية السابق كاڤيه مدني إن بيتكوين كانت "ضحية سهلة"، وأن "عقودًا" من سوء الإدارة الإدارية هي السبب الجذري الأكثر ترجيحًا.

علاوة على ذلك، في حين أن التعدين بالتجزئة قد يكون حاليًا كبش فداء للحكومة، فمن الواضح أن السلطات لا تدير ظهرها تمامًا للعملات المشفرة. في الآونة الأخيرة في الشهر الماضي، تم استخدام بيتكوين لتسهيل مدفوعات الاستيراد من فنزويلا.

وفي حين أن العلاقة قد تكون متوترة في الوقت الحالي، إلا أن هذا بالتأكيد لا يبدو أنه نهاية عملة بيتكوين في إيران.