سجل في منصة التداول Aladdin و احصل على 100 عملة TNC هدية

منصة تداول العملات الرقمية المشفرة Aladdin التي تتخد الإمارات العربية المتحدة مقرا لها تفتح منصتها للمستخدمين للتسجيل المسبق مع الحصول على عملة TNC هدية عند التسجيل في المنصة . تعد بورصة الأصول الرقمية Aladdin الأحدث في سوق العملات المشفرة، و الأولى افي العالم العربي بخيارات متعددة للمتداولين.

كجزء من حدث الإطلاق المسبق ، يدعو فريق Aladdin Exchange الجميع للتسجيل المسبق وإحالة الأشخاص للانضمام إلى بورصة العملات المشفرة قبل إطلاقها رسميًا. من خلال إجراء التسجيل المسبق والإحالة ، يمكن للمستخدمين الحصول على عملات TNC كهدية.

رابط التسجيل القبلي في المنصة : https://aladdin25.com/user/join

معلومات مهمة عن منصة علاء الدين Aladdin Exchange للتداول

تهدف Aladdin Exchange ، التي يقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة ، إلى تلبية احتياجات مستخدمي العملات المشفرة والمتداولين في جميع أنحاء العالم. يقود عمليات التبادل و التداول الشاملة مجموعة TNC IT Group. داخل المنصة ، يتم توفير سوق مناسب وشفاف لتداول العملات الرقمية في جميع أنجاء العالم.

تضمن Aladdin Exchange سعر سوق موثوق به لشراء وبيع أصول التشفير. علاوة على ذلك ، تم تصميم البورصة بخبرة مع نظام أمان على أعلى مستوى لحماية الأصول الرقمية للمتداول وتأمين المعاملات.

تماشياً مع ذلك ، تهدف إلى توفير أفضل تجربة لتبادل الأصول الرقمية لجميع مستخدميها من خلال إنشاء نظام بيئي مدعوم بأفضل بنية تحتية متأسسة على البلوكشين Blockchain وتقنيات التبادل الرائدة.

التسجيل المسبق

قريق Aladdin Exchange يرحب بالمستخدمين للانضمام إلى حدث الإطلاق المسبق للمنصة. عند تسجيلك في المنصة الآن ، يمكن ربح ما قيمته 100 من عملة TNC . تُمنح مكافآت التشفير هذه للمستخدمين المسجلين مسبقًا فقط مرة واحدة.

للحصول على المكافئة، ما عليك سوى زيارة الموقع الرسمي للانضمام إلى حدث التسجيل المسبق و فتح حساك على المنصة. بعد التسجيل ، يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك والبدء في دعوة أصدقائك للتسجيل المسبق أيضًا لكسب المزيد من العملات على كل شخص دعوته الى المنصة.

دعوة الاشخاص للتسجل في منصة Aladdin Exchange من خلالك

ادعُ أصدقاءك للانضمام إلى Aladdin Exchange واحصل على المزيد من عملات TNC. من خلال مشاركة رمز الإحالة او رابط الاحالة الذي ستجده في حسابك بعد التسجيل في المنصة، و يمكنك كسب 20 TNC مقابل كل إحالة ناجحة.

لا توجد حدود للإحالة. وبالتالي ، يمكنك دعوة أكبر عدد ممكن من الأصدقاء والمساعدة في بناء مجتمع Aladdin Exchange.

تداول عملات TNC

بعد أن يتم فتح منصة Aladdin Exchange رسميًا ، يمكن للمستخدمين المسجلين مسبقًا البدء في استخدام عملات TNC التي حصلوا عليها عند التسجل المسبق. سيتم قفل جميع مكافآت TNC مؤقتًا. بحلول الوقت الذي تبدأ فيه البورصة خدمتها الكاملة ، يمكن للمستخدمين المسجلين مسبقًا إكمال التحقق من اعرف عميلك KYC عبر ارسال الوثائق المطلوبة، من أحل الأستفادة من عملاتهم المقفلة و تداولها بكل حرية مقابل أي عملة مشفرة. يمكنهم بيع أو تداول TNC مقابل العملات المشفرة الأخرى.

لا تفوت فرصة دعم بورصة علاء الدين في مرحلتها المبكرة! قم بالتسجيل المسبق ودعوة الأصدقاء لكسب العديد من عملات TNC. المزيد من الامتيازات والمزايا ستجدونها فور الاعلان عن الفتح الرسمي لمنصة Aladdin Exchange.