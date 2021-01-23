المحللون يحذرون من "الإرهاق المؤسسي" مع عودة سعر بيتكوين إلى ما دون ٣٢ ألف دولار

تام شمس - السبت 23 يناير 2021 05:44 مساءً - تعافى سعر بيتكوين (BTC) في اليومين الماضيين بعد انخفاضه إلى ما يصل إلى ٢٨٨٥٠ دولارًا. ومع ذلك، بعد الارتداد السريع، لم تتمكن بيتكوين من اختراق المقاومة الثقيلة السابقة عند ٣٣٠٠٠ دولار في ٢٣ يناير، متراجعة إلى ما دون ٣٢٠٠٠ دولار في وقت كتابة هذه المقالة.

مخطط سعر بيتكوين مقابل الدولار على مدار الساعة (كوين بيز). المصدر: تريدينغ فيو.كوم

عودة فرق السعر على كوين بيز أمرٌ صعودي، لكن ماذا الآن؟

في وقتٍ سابق، عندما بدأ سعر بيتكوين في الانخفاض إلى ما دون ٣٢٠٠٠ دولار، تم تداول بيتكوين أقل بكثير على كوين بيز منها على باينانس.

وكان عدم وجود زيادة في السعر على كوين بيز مقلقًا لسببين رئيسيين. أولًا، يتم تداول بيتكوين بشكل طبيعي أعلى على كوين بيز نظرًا للارتفاع الطفيف في فرق سعر تيثر.

ثانيًا، عندما ترى كوين بيز سعرًا أقل من البورصات الأخرى، فإنها تُظهر أن هناك ضغط بيع مرتفع في سوق الولايات المتحدة.

نظرًا لأن ضغط البيع على بيتكوين بدأ في الزيادة في سوق الولايات المتحدة، فإن سعر بيتكوين يمنح شعورًا بالانزلاق بحدة في فترة قصيرة.

BTC/USD (white) vs. Coinbase premium Index (blue). Source: CryptoQuant

مؤشر بيتكوين مقابل الدولار (أبيض) مقابل فرق سعر كوين بيز (أزرق). المصدر: كريبتو كوانت

ولكن، على الفور تقريبًا بعد ارتداد بيتكوين من ٣٠ ألف دولار، عاد فرق السعر على كوين بيز إلى الظهور. في وقت كتابة هذه المقالة، كانت بيتكوين أعلى بحوالي ٤٠ دولارًا على كوين بيز عنها في باينانس.

يعد ظهور زيادة السعر على كوين بيز مجددًا بعد ما يقرب من ١٢ ساعة علامة إيجابية على انعكاس الاتجاه المحتمل.

علامات "الإرهاق المؤسسي"

لكن الجميع بعيدون عن التفاؤل على المدى القريب. حيث يرى المحللون في كيو سي بي كابيتال، وهو فريق من المتداولين في آسيا، عدة مؤشرات على "الإرهاق المؤسسي".

بالنظر إلى أن السرد الرئيسي حول الحديث الأخير كان الطلب المؤسسي على بيتكوين القادم من الولايات المتحدة، فقد يكون الارتفاع في خطر إذا تباطأت الرغبة المؤسسية في بيتكوين. حيث قالوا:

"هناك علامات على الإرهاق المؤسسي: لقد أجرينا تحليل المناطق الزمنية يقسم تحركات بيتكوين إلى ساعات آسيا مقابل ساعات الولايات المتحدة (١٢ ساعة لكل منهما). ومنذ مارس من العام الماضي، كان النمط الواضح هو الشراء الأمريكي بلا هوادة في حين أن الحيتان والقائمين بالتعدين الآسيويين كانوا يقومون بالعرض".

بيتكوين تفقد قوتها في فترة الولايات المتحدة. المصدر: كيو سي بي كابيتال

أكد المتداولون أن القوة في جلسة التداول الأمريكية فقدت الزخم للمرة الأولى.

وفي الواقع، خلال الأسبوع الماضي، جاءت معظم ضغوط بيع بيتكوين من آسيا. وهذا يمثل تحولًا رئيسيا في توجهات السوق. وأضافوا:

"ولكن بعد أعلى مستوى لبيتكوين قبل أسبوعين، فقدت القوة في الساعات الأمريكية الزخم لأول مرة. وهذه علامة واضحة على استنفاد الطلب من المؤسسات والشركات الأمريكية التي كانت المحرك الأساسي لهذه الموجة الصعودية".

ما الذي سيأتي بعد ذلك بالنسبة لبيتكوين؟

تتعرض بيتكوين لخطر المرحلة التصحيحية طوال الربع الأول من عام ٢٠٢١ إذا تراجع الطلب المؤسسي على بيتكوين.

ولا تزال المنصات والأدوات المختلفة التي تركز على المؤسسات، مثل غرايسكيل، تشهد تدفقات كبيرة، مما يدل على طلب مؤسسي قوي. وفي الوقت نفسه، تواصل مايكروسترتيجي سياستها المتمثلة في شراء بيتكوين عند كل تراجع مع آخر عملية شراء يوم الجمعة بلغ مجموعها ١٠ ملايين دولار.

حيث قال تشاد ستينغلاس، رئيس التداول في كروس تاور، وهي شركة أسواق رأس مال للأصول الرقمية: "اليوم، كان ٣١٠٠٠ دولار جاذبًا للدعم القوي، لذلك على الأقل لا يبيع الجميع".

"سيتعين علينا الانتظار ومعرفة إذا ما كان هذا الجدار باقٍ، أو إذا استمرت المؤسسات في التراكم. وإذا حدث ذلك، فمن المحتمل أن الاتجاه سيعيد تأسيس نفسه ويستمر. ولكن إذا انتقلوا إلى الخطوط الجانبية في انتظار المزيد من الإرشادات التنظيمية، عندئذٍ سيكون هناك شعور حاد بافتقارهم إلى تدفقات الشراء".

في الوقت نفسه، لا يزال احتمال حدوث تصحيح أوسع قائمًا إذا استمرت السوق الأمريكية في رؤية انخفاض عام في الرغبة في تجميع بيتكوين، خاصة إذا استمر الدولار في التعافي في عام ٢٠٢١.