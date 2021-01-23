تشين لينك تتجاوز لايتكوين مع وصول سعر LINK إلى مستوى مرتفع جديد فوق ٢٤ دولارًا - فماذا بعد؟

تام شمس - السبت 23 يناير 2021 05:44 مساءً - لا تزال تشين لينك (LINK) واحدة من أفضل العملات المشفرة أداءً في الاثني عشر شهرًا الماضية. اعتبارًا من ٢٣ يناير، أصبحت LINK الآن أكبر من لايتكوين (LTC) وهي الآن في المرتبة السابعة برسملة سوقية ٩,٢ مليارات دولار، بعد تجاوز بيتكوين كاش في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تزامن ارتفاع أسعار LINK أيضًا مع شائعات هذا الأسبوع بأن غرايسكيل تستعد لإضافة منتج تشين لينك ترست. ومن المحتمل أن يكون هذا الحدث الإخباري قد لعب دورًا في ارتفاع سعر تشين لينك نحو أعلى مستوياتها على الإطلاق، مما يجعل LINK، مرة أخرى، واحدة من أفضل العملات المشفرة أداءً.

ما هو مستوى الدعم الرئيسي؟

مخطط زوج LINK مقابل USDT ليوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

يظهر المخطط اليومي لتشين لينك تقلبات هائلة في الأشهر الأخيرة، ولكن أيضًا بعض حركة السعر الجميلة.

حيث انقلب كل مستوى مقاومة سابق للحصول على الدعم، وبعد ذلك استمر السعر في الصعود بشكل قياسي تقريبًا. هذه هي الطبيعة الجميلة لحركة السعر والتداول بشكل عام.

ومعظم الناس لديهم الدافع لدخول صفقات عندما يرتفع السعر. لكن تقلبات الدعم/المقاومة هذه تعطي في الواقع أفضل نقاط الدخول. وعلى وجه التحديد، حدث الانقلاب الأول للدعم/المقاومة عند مستوى ١٠ دولارات، وبعد ذلك حدث نفس الشيء مع مستويات ١٣ دولارًا و١٧,٣٠ دولارًا.

لذلك، فإن المستوى الحاسم الذي ينبغي مراقبته لمزيد من الانخفاض المحتمل هو منطقة ١٧,٣٠ دولارًا، بالإضافة إلى منطقة ١٩,٥٠ دولارًا. هذه المنطقة الأخيرة هي أعلى مستوى سابق على الإطلاق في عام ٢٠٢٠ وربما تكون نقطة الانقلاب التالي للدعم/المقاومة، والذي سيكون صعوديًا لمزيد من الاتجاه الصعودي.

قمم سعر تشين لينك المحتملة للانتباه إليها

مخطط زوج LINK مقابل USD ليوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

نظرًا لأن تشين لينك في مرحلة اكتشاف الأسعار، يصبح من الصعب تحديد نقاط الاهتمام التالية المحتملة للهياكل العليا. ومع ذلك، فإن أداة امتداد فيبوناتشي مفيدة جدًا للمتداولين لتحديد هذه المناطق.

باستخدام هذا المؤشر، تكون المنطقة الأولى بين ٢٩-٣١ دولارًا، والتي تتوافق مع كل من امتدادات فيبوناتشي. المنطقة الثانية عند امتداد فيبوناتشي ٢,٦١٨ عند ٣٩ دولارًا والأخيرة عند منطقة ٤٢ دولارًا.

ومع ذلك، من المرجح أن تشهد الموجة الدافعة التالية ارتفاعًا كبيرًا في زوج بيتكوين (BTC) لعملة LINK. حيث قادت بيتكوين موجة الارتفاع الأخير، بينما كانت أزواج العملات البديلة مقابل بيتكوين مسطحة نسبيًا.

بمجرد أن تنتهي بيتكوين من تصحيحها وتبدأ في التحرك صعودًا بطريقة بطيئة، تزداد احتمالية تفوق العملات البيدلة على بيتكوين.

زوج LINK مقابل BTC في منطقة مقاومة كبيرة

مخطط زوج LINK مقابل بيتكوين ليوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

لقد استيقظت أزواج العملات البديلة مقابل بيتكوين من سباتها العميق في الأسابيع الماضية، ولكن لا يمكن أن نطلق على ذلك اسم "موسم العملات البديلة" حتى الآن. لا يزال يتعين على العملات البديلة التوطيد وبناء القوة للمضي قدمًا التالي.

بالنسبة إلى تشين لينك، يظهر هذا التراكم على الجانب الأيسر من المخطط. حث كان سعر تشين لينك يتصرف في نطاق تراكمي لبعض الوقت قبل أن تبدأ الزيادة الأخيرة في الحدوث.

ومن أجل حدوث مثل هذا الارتفاع الكبير، يجب أن يظل سعر بيتكوين ثابتًا. خلاف ذلك، فإن التقلبات في بيتكوين سيكون لها تأثير أكبر على العملات البديلة الأقل سيولة.

يواجه زوج LINK مقابل بيتكوين الآن مقاومة حاسمة. وإذا لم يتم التمكن من اختراق هذا المستوى عند ٠,٠٠٠٧٤٠٠٠ في الاتجاه الصعودي، فمن الممكن إجراء اختبارات متجددة عند مستويات ٠,٠٠٠٥٥٠٠٠ و٠,٠٠٠٤١٠٠٠.

ومع ذلك، إذا اخترقت تشين لينك مستوى ٠,٠٠٠٧٤٠٠٠، فمن المحتمل استمراره نحو المنطقة المهمة التالية عند ٠,٠٠١١٠٠٠٠. في زوج الدولار الأمريكي، سيؤدي هذا الارتفاع إلى وضع تشين لينك بالقرب من منطقة فيبوناتشي التالية عند ٣٩ دولارًا.

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