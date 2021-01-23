  إطلاق توكن بيتكوين لإعادة التأسيس الاصطناعي (DIGG) من بادجر داو

تام شمس - السبت 23 يناير 2021 06:30 صباحاً - بعد أسابيع من الترقب وسلسلة من الخطوات التحضيرية التي تمت مراقبتها عن كثب، أصبح توكن بيتكوين لإعادة التأسيس الاصطناعي من بادجر داو، DIGG، متاحًا الآن ويمكن المطالبة بها للعناوين المؤهلة على شبكة إيثريوم الرئيسية.

سيتم الترحيب بالإصدار بشغف من قبل مجتمع ربما يكون مفرط الحماس، وهو المجتمع الذي كان يملأ تويتر بالحديث حول "wen DIGG" لأسابيع. ومع ذلك، بالنسبة لجميع الميمات والإثارة، هناك بعض الثقل التقني الجاد وراء كل من التوزيع والحفاظ على أحدث أصول بيتكوين على إيثريوم.

ولكن في النهاية، الآن بعد أن أصبحت DIGG في السوق الجامحة، فإن القوى هي التي ستحدد النجاح طويل المدى لأصل بيتكوين الاصطناعي - وهو نجاح قد لا يكون مضمونًا.

إطلاق عادل وثابت

وفقًا للمساهم الأساسي في بادجر داو ومهندس التوزيع جون تومبكينز، تم تحديد مبلغ DIGG القابل للمطالبة به لكل حساب مؤهل باستخدام صيغة تركز على نشاط عنوان إيثريوم في تطبيق بادجر داو. كانت عوامل مثل إجمالي التوكنات المكتسبة الأصلية لمنصة، وقد حصلت بادجر على نسبة تكديس بادجر، وإجمالي أيام التكديس تم أخذها في الاعتبار.

من أجل منع التجميع الإجمالي "للحيتان"، وافقت المنظمة المستقلة اللامركزية على طلب جذر ١,٧٥ لتسهيل التوزيع بين العناوين. وحسبما كتب تومبكينز في مقترح التوزيع الأصلي لـ DIGG، فإن هذا الجذر يعني أنه في حين أن أفضل ١٠٠ عنوان في التوزيع الخطي كان من الممكن أن يكونوا مؤهلين لتلقي أكثر من ٧٠٪ من DIGG، فإنهم بدلًا من ذلك سيكونون قادرين على المطالبة بنسبة ٣٣٪ فقط.

وقد قال تومبكينز إنه من بين ٦٠٠ توكن DIGG المتاحة حاليًا، سيتلقى العنوان الأعلى ٨,٧٥ DIGG، في حين أن متوسط ​​٨٥١٧ عنوانًا مؤهلًا سيكون قادرًا على المطالبة بمبلغ ٠,٠٧ من التوكن.

حيث قال تومبكينز إن الهدف من هذا التوزيع هو السماح للمشروع "بمكافأة الصغار الذين يعتبرون مؤيدين أقوياء ولكنهم لا يضرون الحيتان بشكل كامل".

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الآن بعد أن أصبح التوكن نشطًا، تبدأ ألعاب إعادة التأسيس.

كانت العملات المستقرة الخوارزمية موضوعًا ساخنًا في دوائر التمويل اللامركزي على مدار الأشهر القليلة الماضية كواحدة من أشهر وسائل التداول. وتمتلك الأصول، التي تهدف في المقام الأول إلى تتبع سعر الدولار الأمريكي، ميزات "إعادة التأسيس" التي توسع أو تُقلص العرض الإجمالي للأصل ديناميكيًا بناءً على معايير محددة مسبقًا مثل السعر أو الوقت.

ومع ذلك، فقد أثبتت حتى الآن أنها أكثر فاعلية في إثراء المستخدمين الذين يعرفون كيفية تشغيل معلمات إعادة التأسيس مما كانت عليه في إنشاء أصول مستقرة حقًا.

من المحتمل أن يكون DIGG أول توكن بيتكوين لإعادة التأسيس الاصطناعي على الإطلاق، وبالتأكيد أول من يتميز بطريقة التوزيع هذه. سيكون المستخدمون خارج البوابة قادرين على مشاركة DIGG في خزينة تحمل عوائد، أو استخدامها لتوفير السيولة لأزواج DIGG / WBTC على سوشي سواي ويونيسواب، أو الاحتفاظ بالأصل الأساسي تحسبًا لإعادة القاعدة الإيجابية، أو بيع التوكن على السوق المفتوح.

في حين كانت هناك تكهنات حول كيفية أداء DIGG وما هي أفضل الاستراتيجيات، فمن غير الواضح في النهاية إلى أي درجة سيكون الأصل قادرًا على الالتزام بالربط المقصود نظرًا لتقلبات بيتكوين وإطلاق DIGG الفريد.

في مقابلة سابقة مع كوينتيليغراف، أعرب مؤسس بادجر داو، كريس سبادافورا، عن أمله في أن تكون آليات الاستقرار الإضافية القادمة قادرة على مساعدة DIGG على تتبع بيتكوين بشكل أفضل.

"ما نريد القيام به مع نظام الخزانة لدينا هو حقًا ما يمكن أن نطلق عليه عليه ديكتاتور" البيع والشراء" على نطاق واسع. لذلك من خلال الاستراتيجيات الآلية يمكننا الشراء عندما يحين الوقت المناسب والبيع عندما يحين الوقت لتحسين العائد للمستخدمين".

تم تصميم الخزائن القادمة المصممة للعب ألعاب إعادة التأسيس برمجيًا للقيام بذلك، ولكن بالنظر إلى المشهد النظري المجهول للعبة، من المستحيل تحديد إذا ما كانت الخزائن ستكون كافية لتثبيت DIGG - أو ما يحدث بعد جفاف حوافز الخزانة.

في النهاية، بعد أسابيع من الترقب، بدلًا من "Wen DIGG؟" يجب على المشاركين في بادجر داو الذين يصطفون لأخذ جولة في أحدث كازينو جديد الآن أن يسألوا أنفسهم، "ما التالي؟"