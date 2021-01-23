المشككون في العملات المشفر من هارفارد يصفون بيتكوين بأنها "تحوط ضد الواقع المرير"

تام شمس - السبت 23 يناير 2021 02:44 صباحاً - غالبًا ما يتم الترويج لها كمخزن للقيمة أو أصول تحوطي، اكتسبت بيتكوين (BTC) اعتمادًا رئيسيًا كبيرًا على مدار الأشهر العديدة الماضية. لكن كينيث روغوف، أستاذ السياسة العامة والاقتصاد في جامعة هارفارد، يشكك في نجاح الأصل.

حيث قال روغوف في مقابلة مع بلومبرغ يوم الخميس: "أستطيع أن أرى عملة بيتكوين تُستخدم في الدول الفاشلة"، مضيفًا:

"يمكن تصور ذلك، كما تعلمون، يمكن أن يكون لها بعض الفائدة في مستقبل بائس، لكني أعتقد أن الحكومات لن تسمح بالمعاملات بأسماء مستعارة على نطاق واسع. فهم لن يسمحوا بذلك قط. سيأتي التنظيم، وستفوز الحكومة. لا يهم ما هي التكنولوجيا".

تجاوزت بيتكوين نصيبها العادل من الانتقادات طوال تاريخها البالغ ١٢ عامًا. غالبًا ما يعلق المدافع عن الذهب، بيتر شيف، ضد التكنولوجيا، حيث أشار المستثمر وارن بافيت ذات مرة إلى الأصل على أنه "سم فئران تربيع على الأرجح" وأعرب المعلق المالي دينيس غارتمان عن شكوكه تجاه بيتكوين في أواخر عام ٢٠٢٠، من بين حالات كثيرة.

استمر تبني بيتكوين في النمو على الرغم من المشككين. وقد كسر الأصل أعلى مستوياته السابقة على الإطلاق، حيث وصل إلى ذروة بالقرب من ٤٢٠٠٠ دولار بعد أن أعلنت العديد من الشركات الرئيسية الكبرى عن مشترياتها من بيتكوين في عام ٢٠٢٠.

وقد قال روغوف عن بيتكوين: "أعتقد أنني أوافق بالتأكيد على أنها تضاربي".

وأضاف قائلًا:

"لقد كنت متشككًا في بيتكوين، وبالتأكيد، ارتفع السعر، ولكن هناك نوعًا من السؤال النهائي حول ما هي الفائدة. هل هي قيمة فقط لأن الناس يعتقدون أنها ذات قيمة؟ هذه فقاعة يمكن أن تنفجر."

واقترح روغوف قائلًا: "أعتقد أنه على المدى الطويل، إذا لم يكن هناك فائدة، فبالتأكيد سوف تنفجر الفقاعة". "آمل ألا يكون هناك مثل هذا الاستخدام القيّم، لكني أفترض أنه تحوط ضد الواقع المرير."

في المقابل، قدم رواد صناعة العملات الرقمية بيتكوين كوسيلة تحوط في ظل ظروف أقل شذوذًا.