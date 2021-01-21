بنك سبيربنك الروسي يخطط لإطلاق عملته المستقرة بحلول ربيع عام ٢٠٢١

تام شمس - الخميس 21 يناير 2021 08:55 مساءً - ورد أن سبيربنك، وهو أكبر بنك مملوك للدولة في روسيا، قد قدم طلبًا إلى بنك روسيا لإطلاق منصة بلوكتشين لعملة "سبيركوين" المستقرة.

أعلن سيرجي بوبوف، مدير المعاملات التجارية في سبيربنك، النبأ يوم ٢١ يناير في حدث مالي محلي نقلته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية.

في "التحول الرقمي وآفاق تنظيم الاقتصاد الرقمي"، قال بوبوف إن سبيربنك قد تقدم بطلب لدى البنك المركزي في أوائل يناير، موضحًا أن إجراءات التسجيل لا تستغرق عادة أكثر من ٤٥ يومًا. وعلى هذا النحو، قد يطلق البنك منصته وعملة مستقرة بحلول ربيع هذا العام، حسبما قال المسؤول. ومع ذلك، لا يزال سبيربنك يعمل على كيفية فرض ضرائب على سبيركوين:

"هناك احتمال كبير أن يتم إطلاق هذا المشروع في الربيع. وهناك مشكلة أخرى لم يتم حلها بالكامل بعد، وهي مرتبطة بفرض الضرائب على الأصول المالية الرقمية. لكننا نأمل أن يتم حل هذا السؤال قريبًا".

وبحسب ما ورد أضاف بوبوف أن سبيربنك "مستعد للعمل مع مثل هذه العملة الورقية" من وجهة نظر تكنولوجية حتى الآن. وقال "لقد أكملنا اختبارًا داخليًا للتأكد من أن الحل يعمل".

حسبما ورد سابقًا، نشر سبيربنك الأخبار حول تطوير توكن سبيركوين الأصلي الخاص به في نهاية نوفمبر، بعد تكهنات طويلة الأمد حول هذه الخطط. يأتي إعلان سبيربنك الأخير بعد فترة وجيزة من اعتماد روسيا رسميًا لقانون العملات المشفرة الخاص بها "حول الأصول المالية الرقمية" في ١ يناير ٢٠٢١.

في أواخر عام ٢٠٢٠، قال أناتولي أكساكوف، عضو مجلس الدوما الروسي، إن لجنة الدوما للأسواق المالية تتوقع زيادة إصدار العملات المشفرة الروسية بعد اعتماد قانون العملات المشفرة الجديد في البلاد.