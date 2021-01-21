دراسة جديدة تتوصل إلى أن المستثمرين الأكبر سنًا يدخلون في مجال العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 21 يناير 2021 08:55 مساءً - بدأت الأجيال القديمة في إدراك إمكانات العملات المشفرة وبلوكتشين في أنظمة الدفع العالمية، وفقًا لاستطلاع جديد.

ففي ٢١ يناير، أصدرت منصة الدفع الرقمية وايركس تقريرًا خاصًا مخصصًا لموضوع اعتماد العملة المشفرة في عام ٢٠٢١. وقد تم تجميع التقرير بالشراكة مع مؤسسة تطوير ستيلر، ويتضمن التقرير نتائج استبيان من ٣٨٣٤ شخصًا في ٨٩ دولة، بهدف فهم أحدث الاتجاهات في التبني العالمي للمدفوعات الرقمية التي تعمل بنظام بلوكتشين.

تم إجراء الاستطلاع على مدار ثلاثة أسابيع، حيث أرسل كل من وايركس ومؤسسة تطوير ستيلر رسائل بريد إلكتروني تطلب المشاركة التطوعية في استطلاع يتعلق باستخدام المعاملات عبر الحدود. شمل إجمالي الردود ٨١٪ من المقيمين الأوروبيين و ١٧٪ من المشاركين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

كجزء من التقرير، شددت كل من وايركس ومؤسسة تطوير ستيلر على أن العمر "لا يمثل عائقًا أمام تبني تقنية بلوكتشين"، واكتشفا أن هناك شهية كافية لفوائد بلوكتشين عبر جميع الفئات العمرية. كان ما يقرب من ٦٠ ٪ من جميع المشاركين في الاستطلاع يبلغون من العمر ٤٥ عامًا أو أكثر، مع تجربة العديد منهم للمدفوعات التي تعتمد على بلوكتشين.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، كان أكثر من ٣٠٪ من المستجيبين الذين تتراوح أعمارهم بين ٤٥ و٥٤ عامًا - وهي أكبر فئة عمرية في الاستطلاع - يستخدمون العملات المشفرة. ووجدت الدراسة أيضًا أن ٢٦٪ من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين ٥٥ و ٦٤ عامًا استثمرن في العملات المشفرة، مقارنة بنسبة ١٤٪ من الرجال في نفس الفئة العمرية.

المصدر: وايركس

من المرجح أن ينظر المستهلكون إلى الأصول الرقمية كبديل لخدمات تحويل الأموال التقليدية إذا أرسلوا مبالغ أعلى تصل إلى ١٠٠٠ دولار، حسبما يشير التقرير. بالإضافة إلى ذلك، وجد الاستطلاع أن ٨٦٪ من المشاركين شعروا بالأمان عند استخدام العملات المشفرة.

لاحظت شركات أخرى أيضًا اتجاه الأجيال الأكبر سنًا إلى الانتقال إلى بيتكوين. ففي يونيو ٢٠٢٠، أفاد وضع تطبيق تداول العملات المشفرة البريطاني أن مستثمري جيل الطفرة والجيل إكس زادوا من استثماراتهم الشهرية في العملات المشفرة بمعدل تسعة أضعاف وسط جائحة كوفيد-١٩.