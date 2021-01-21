بعض المستثمرين المؤسسيين يجنون الأرباح مع تراجع بيتكوين

تام شمس - الخميس 21 يناير 2021 04:42 صباحاً - أشار تقرير جديد صادر عن كوين شيرز، وهي شركة صناديق العملات المشفرة، إلى أن بعض المستثمرين المؤسسيين قد حققوا أرباحًا خلال عملية الدمج الأخيرة لبيتكوين.

يحدد تقرير تدفقات الأصول الرقمية الأسبوعي لكوين شيرز ٨٥ مليون دولار من التدفقات الخارجة من منتجات العملات المشفرة المؤسسية الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن البيانات تشير إلى أن "بعض المستثمرين يواصلون جني الأرباح بعد ارتفاع أسعار [بيتكوين] القوي".

وقد أشار التقرير إلى ارتفاع الدولار الأمريكي (المقوّم بالتداول)، مشيرًا إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي "مرتبط بشكل عكسي بأسعار بيتكوين"، ويمكن أن يفسر سبب جني بعض المستثمرين للأرباح عند المستويات الحالية.

حددت الشركة أيضًا تدفقات متواضعة من المنتجات الاستثمارية المشتقة من إيثريوم، مع خروج ٣ ملايين دولار من الأسواق.

على الرغم من عمليات جني الأرباح، لا تزال التدفقات المؤسسية قوية، مع تدفق ٣٥٩ مليون دولار على منتجات استثمار العملات المشفرة هذا الأسبوع. لا تزال المؤسسات تبدو وكأنها تركز بشكل فردي تقريبًا على بيتكوين، حيث تمثل منتجات بيتكوين جميع التدفقات الرأسمالية لهذا الأسبوع باستثناء ١٪.

وتشير كوين شيرز أن تدفقات العملات المشفرة عادت إلى مستويات ما قبل الكريسماس، بعد انخفاض ٩٧٪ على مدى ثلاثة أسابيع بعد عطلة الأعياد. ارتفعت الأحجام اليومية حاليًا بأكثر من ٤٥٠٪ على أساس سنوي.

وتمثل المنتجات المؤسسية حاليًا ٦٪ من حجم بيتكوين المجمع - بانخفاض من ١٤٪ في بداية الشهر.

كان هناك الكثير في الآونة الأخيرة من المؤسسات المتزايدة في مجال العملات المشفرة، حيث قامت الشركات العالمية الكبرى مؤخرًا بملء سندات الخزانة الخاصة بها ببيتكوين.

وبعد استضافة أكثر من ١١ مليون بيتكوين من تداول العقود الآجلة في عام ٢٠٢٠، أعلنت بورصة شيكاغو التجارية الشهر الماضي أنها تخطط لإطلاق عقود إيثريوم الآجلة التي يتم تسويتها نقدًا في أوائل فبراير، في انتظار الموافقة التنظيمية.

ففي ٢٠ يناير، قدمت ناينبوينت بارتنرز نشرة الاكتتاب النهائية لصندوق بيتكوين ترست التي تمت الموافقة عليها بشروط من قبل بورصة تورنتو.