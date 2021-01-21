السويد تعمل مع تقنية السجلات الموزعة لإثبات مفهوم العملة الرقمية للبنك المركزي

تام شمس - الخميس 21 يناير 2021 04:42 صباحاً - كانت العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) هي حديث المدينة بالنسبة للكثيرين في مجال العملات المشفرة والخدمات المصرفية في عام ٢٠٢٠، مع كون الكرونة الإلكترونية السويدية المرتقبة واحدة من الشركات الرائدة. وقد أكد نائب محافظ البنك اليوم أن البنك المركزي السويدي، سفيرجس ريكسبنك، يدرس تقنية السجلات الموزعة (DLT)، لإثبات مفهوم العملة الرقمية للبنك المركزي.

وقالت سيسيليا سكينغسلي، نائبة محافظ البنك المركزي السويدي، يوم الأربعاء خلال اجتماع لجنة مؤتمر "سي إف سي سانت موريتز": "التكنولوجيا التي نستخدمها هي تقنية السجلات الموزعة المسماة كوردا". لكنها، مع ذلك، رفضت تحويل الإعلان إلى إعلان كامل لكوردا:

"السبب في استخدامنا لكوردا ليس أننا نعتقد بالضرورة أن كوردا هي الخيار الأفضل والأمثل للكرونة الإلكترونية المستقبلية في نهاية المطاف، ولكن عندما قمنا بعملية الشراء، كان الاقتراح المقدم من أكسنتشر المستند إلى كوردا هو الاقتراح الذي وجدنا أنه يناسب معاييرنا بأفضل شكل".

تعاون ريكسبنك مع شركة استشارات بلوكتشين أكسنتشر في أواخر عام ٢٠١٩ من أجل مساعي العملة الرقمية للبنك المركزي. وقد أشارت سكينغسلي إلى أن البنك قد وضع أكثر بقليل من ١٢ شهرًا من العمل على إثبات مفهوم الكرونة الإلكترونية.

كانت الأمة تعمل على العملة الرقمية للبنك المركزي لسنوات بالفعل. وقد شهد العام الماضي عددًا من العناوين الرئيسية حول تطوير الكرونة الإلكترونية في السويد. في ديسمبر ٢٠٢٠، بدأ قادة الدولة في تقييم التداعيات حول تقديم العملة الرقمية للبنك المركزي.

ومع ذلك، أوضحت سكينغسلي أن الدولة لم تؤكد بعد قرارها بإصدار العملة الرقمية للبنك المركزي. حيث قالت:

"على الرغم من أننا نستكشف هذه المشكلة، إلا أن ريكسبنك لم يقرر إصدار الكرونة الإلكترونية. ما زلنا في المرحلة التي نبحث فيها عن خيارات مختلفة. لذا فإن ريكسبنك يبني إثباتًا لمفهوم الكرونة الإلكترونية، ونحن نفعل ذلك من أجل الحصول على فهم أفضل لكيفية عمل الكرونة الإلكترونية في الواقع، وما هي المقايضات الموجودة في الاختيار بين خصائص أو وظائف مختلفة."

شهد العام الماضي اهتمامًا بالعملات الرقمية للبنوك المركزية من العديد من البلدان فيما يشبه السباق، مع اتخاذ الصين خطوات مهمة إلى الأمام.