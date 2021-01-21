فريق واي إيرن.فاينانس يقترح سك توكن YFI بقيمة ٢٢٥ مليون دولار

تام شمس - الخميس 21 يناير 2021 04:42 صباحاً - بعد أسبوع من الجدل المحتدم في بعض الأحيان، قدم فريق مكون من ١١ مؤلفًا من المساهمين الأساسيين في واي إيرن.فاينانس وأعضاء المجتمع اليوم اقتراحًا لزيادة المعروض من YFI بمقدار ٦٦٦٦ توكن - وهي كمية تبلغ قيمتها حوالي ٢٢٥ مليون دولار بأسعار اليوم.

يأتي هذا الاقتراح كتتويج لنقاش أوسع حول حوافز المطورين لمشروع خزنة العائد الأصلي للتمويل اللامركزي (DeFi). بينما كان خطاب تويتر يدور حول الميمات والتسميات، كان النقاش في منتدى واي إيرن حول مزايا وعيوب السك أكثر تعقيدًا بكثير.

حيث قام أعضاء المجتمع بتحليل تخصيصات توكنات الفريق لمنصات التمويل اللامركزي الشهيرة مثل آيف وسينثيتيكس وون إنش، والتي تميل إلى الاحتفاظ بحوالي ربع التوريد المميز لأعضاء الفريق والمساهمين، بالإضافة إلى مقتنيات الخزانة لهذه المشاريع - سندات الخزانة التي يمكن تقييمها تصل إلى ٤ مليارات دولار لمشاريع مثل يونيسواب.

على النقيض من ذلك، تمتلك واي إيرن خزينة بقيمة ٥٠٠٠٠٠ دولار، وتم حجز ٠٪ من المعروض من توكنات YFI لتحفيز الفريق خلال حدث "الإطلاق العادل" لتعدين السيولة للمشروع.

بينما اجتذب إطلاق المعرض مجتمعًا متحمسًا، يجادل الفريق الآن بأن الافتقار إلى الموارد يجعل من شبه المستحيل التنافس بفعالية مع المشاريع التي يمكن أن تجتذب أفضل المواهب بعيدًا عن طريق صناديق الحرب الضخمة وحزم التعويض السخية.

ويسعى اقتراح سك التوكن إلى تصحيح هذه العيوب. يدعو الاقتراح، المسمى "تمويل مستقبل واي إيرن"، إلى طرح ٦٦٦٦ توكن لمرة واحدة، مما يزيد العرض الحالي لـ YFI البالغ ٣٠٠٠٠ بنسبة ٢٢٪.

من بين تلك التوكنات البالغ عددها ٦٦٦٦، سيتم استخدام ٤٤٤٤ - حوالي ١٥٠ مليون دولار - لإنشاء خزانة يشرف عليها صندوق العمليات وتخضع لحوكمة واي إيرن، وسيتم استخدام ٢٢٢٢ لتعويض المساهمين الحاليين والأوائل. سيتم عقد "مجموعة عمل التعويضات" لتحديد الهيكل الدقيق لتوزيع التوكنات الـ ٢٢٢٢.

في مقابلة مع كوينتيليغراف، صرح Tracheopteryx، وهو المساهم الأساسي شبه المجهول والمؤلف المشارك لمقترح "تمويل مستقبل واي إيرن" إن مجموعة عمل التعويضات ستقدم صورة أكثر اكتمالًا عن كيفية صرف توكنات التعويضات في المستقبل، لكن الخطة ستشمل "بالتأكيد" جدول استحقاق لحماية سوق YFI.

حيث قال: "تتم مناقشة الكثير من الأفكار، والهدف هو حماية حاملي توكنات YFI من الإغراق عن طريق الاستحقاق مع العثور أيضًا على شيء يناسب وتيرة التمويل اللامركزي". "نود أن تتكون مجموعة العمل من مساهمين أساسيين ومجتمع يتوق إلى الإشراف على مجموعة العمل المتعددة".

منذ ساعتين فقط، اجتذب الاقتراح أكثر من مائة صوت بنعم/لا، مع أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين لصالح الخطة. في نهاية الأسبوع، من المرجح أن يتقدم الاقتراح باعتباره مقترحًا رسميًا يمكن لحاملي توكنات YFI التصويت عليه.

في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي، قال Tracheopteryx إن عملية النقاش كانت في النهاية عملية تنشيط.