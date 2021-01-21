بروتوكول أوريجين يبدأ في قبول مطالبات التعويض بعد سرقة ٧ ملايين دولار ف عملية اختراق

تام شمس - الخميس 21 يناير 2021 04:42 صباحاً - سيبدأ أوريجين بروتوكول، وهو مشروع عملة مستقرة للتمويل اللامركزي، في قبول المطالبات من المستخدمين الذين تأثروا بسرقة بقيمة ٧ ملايين دولار في اختراق وقع في نوفمبر ٢٠٢٠.

ووفقًا لمنشور مدونة من أوريجين يوم ٢٠ يناير، أعلن المشروع أنه سيحقق وعدًا في ديسمبر بتعويض أكثر من ٧٠٠ ضحية لهجوم قرض سريع بقيمة ٧ ملايين دولار على عملة البروتوكول أوريجين دولار (OUSD).

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمي أوريجين الذين فقدوا أكثر من ١٠٠٠ OUSD إجراء معاملة ثانية "للمطالبة بتوكن OGN والاستفادة منها"، وهو رمز حوكمة البروتوكول. على الرغم من أن المستخدمين الذين يشاركون في OGN سيتم إغلاق أموالهم لمدة ٣٦٥ يومًا القادمة، إلا أنه يمكنهم توقع تلقي "فائدة على شكل OGN إضافي" بمعدل ٢٥٪.

وقد أخبر المؤسس المشارك لبروتوكول أوريجين بروتوكول جوش فريزر كوينتيليغراف أن المشروع يأمل "في بناء الثقة" بين العديد من مستخدمي المنصة من خلال تقديم هذا التعويض. حيث قال مدير أوريجين إنه لا يزال يتوقع أن تصبح OUSD وسيلة "للشخص العادي للمشاركة في التمويل اللامركزي."

كجزء من جهودها لمنع هجمات القروض السريعة المماثلة، صرحت أوريجين بأنها قامت بإصلاح "كل جانب" من جوانب عملية تطوير الهندسة والمنتجات للتركيز على الأمن. كما ذكر منشور المدونة أن المشروع قد أكمل مؤخرًا عمليات تدقيق متعددة لعقود أوريجين الذكية وخطط لتزويد المستخدمين بتغطية تأمين اختيارية لتوليد العائدات.

حيث قال المنشور: "نحن نراجع بدقة ونتعلم من اختراقات البرمجيات الأخرى في الصناعة ونؤكد أن التعليمات البرمجية الخاصة بنا لا تخضع لنفس نقاط الضعف". "أولويتنا القصوى هي جعل OUSD الطريقة الأكثر أمانًا لكسب عوائد تنافسية للغاية من التمويل اللامركزي."

في وقت كتابة المقالة، كان أكبر طلب تم تقديمه هو ٣٨٧٩٦ دولارًا أمريكيًا، في حين جاء أصغر طلب من مستخدم للحصول على تعويض مقابل ١٠ دولارات أمريكية تقريبًا. سيقبل أوريجين المطالبات المتعلقة بتوكن OUSD و OGN حتى ٤:٣٥ بالتوقيت العالمي المنسق يوم ٢٠ أبريل.