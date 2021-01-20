كيف تكتشف برامج الامتثال عمليات الاحتيال وغسل الأموال التي تنطوي على العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 20 يناير 2021 04:36 صباحاً - ازدهرت صناعة العملات المشفرة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. ففي حين بدأ عام ٢٠١٩ بقيمة سوقية إجمالية قدرها ٢٠٠ مليار دولار، أدى الانفجار في قيمة بيتكوين إلى ارتفاع هذا الرقم خمسة أضعاف مع بدء عام ٢٠٢٠ - ووفقًا لكوين ماركت كاب، بلغت قيمة مجال الأصول الرقمية مجتمعة ١ تريليون دولار في إحدى الأوقات.

ومع ذلك، مع استمرار نمو قطاع العملات المشفرة وازدهاره، تزداد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة أيضًا. فقد تم فقد أصول افتراضية تبلغ قيمتها ٣,٨ مليارات دولار بسبب الاحتيال في عام ٢٠١٩. وارتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من ٤,٩ مليارات دولار في عام ٢٠٢٠.

الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست قضايا حصرية لقطاع العملات المشفرة - وكان على كل نظام مالي على وجه الأرض اتخاذ إجراءات لضمان عدم استخدام بنيته التحتية لأغراض غير مشروعة. ولكن الآن، يقوم المنظمون في جميع أنحاء العالم بتكثيف جهودهم لتضييق الخناق على النشاط الإجرامي - وهذا من شأنه أن يؤثر على عمليات مزودي خدمات العملات المشفرة، الذين لا يزال الكثير منهم يحاول التقدم.

زادت التغطية الإعلامية السائدة للأصول الرقمية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، مع تخصيص عدد لا يحصى من المقالات لتغطية الارتفاع الحالي لبيتكوين. يؤدي هذا الانكشاف المتزايد أيضًا إلى تدقيق جديد، خاصةً عندما تقع البورصات ضحية لعمليات اختراق بارزة. لحسن الحظ، هناك طرق لشركات العملات المشفرة لاتخاذ إجراءات وحماية عملياتها والعمل لصالح المستهلكين في هذه العملية.

تحقيق الامتثال

وسط المشهد الممزق للتطورات التنظيمية للعملات المشفرة، جاءت واحدة من أهم مجموعات المبادئ التوجيهية من مجموعة العمل المالي، التي تضم ٣٩ عضوًا بما في ذلك المفوضية الأوروبية واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

حيث كشفت مجموعة العمل المالي مؤخرًا عن سلسلة من مؤشرات الإنذار التي تشير إلى حدوث نشاط مشبوه - أو محاولات محتملة من قبل الكيانات للتهرب من تطبيق القانون. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي حجم وتواتر المعاملات إلى إطلاق أجراس الإنذار لموظفي الامتثال، خاصةً إذا تم إجراء مثل هذه المدفوعات المتكررة التي تقع تحت حد الإبلاغ.

قد تنشأ مشكلات أخرى عندما يتم إجراء الإيداعات باستخدام حسابات بنكية تستخدم اسمًا مختلفًا عن الاسم المسجل في بورصة العملات المشفرة، حيث يتم استخدام خدمات الخلط للتعتيم على أصول مدفوعات بيتكوين، أو حيث يتم استخدام عناوين بروتوكول الإنترنت التي يحتمل أن تكون مشبوهة.

في البداية، قد يبدو الأمر وكأنه كابوس لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية لتقديم ضمانات تكتشف بسرعة ظهور مؤشرات الإنذار هذه. ففي سوقٍ تنافسية، سيشعر البعض بالقلق بشأن التكاليف المرتبطة بإيقاف المعاملات عالية المخاطر في مساراتهم - بالإضافة إلى الاضطراب الذي قد تواجهه عملياتهم إذا تم الخلط بين النشاط المشروع وشيء غير شرعي.

لكن توجد منصات يمكنها مراقبة المعاملات الجديدة في الوقت الفعلي - وتخصيص درجة مخاطرة على الفور لكل معاملة. هذه ليست مهمة مباشرة بأي حال من الأحوال، حيث أن الحجم الكبير من المعاملات التي يتم تشغيلها من خلال بلوكتشين يوميًا يعني أن التحليل يجب أن يتم بشكل مستمر ودون انقطاع.

كما أن السرعة التي يمكن للجهات الفاعلة السيئة أن تنفذ بها المعاملات تعني أيضًا أن أنظمة الامتثال يجب أن تكون سريعة التصرف - مع تحديد مراكز النشاط المشبوه، وإنشاء اتصالات ذات مغزى مع محافظ أخرى حيث يتم توزيع الأموال التي يُحتمل الحصول عليها بطريقة غير مشروعة. يمكن أيضًا استخدام البيانات السابقة لتوقع الأحداث المستقبلية، مما يعني أن البورصات يمكن أن تتلقى تحذيرًا بأن نشاطًا محفوفًا بالمخاطر على وشك الحدوث - حتى إذا لم يتم تأكيد المعاملة بعد.

والفوائد المرتبطة بهذا النوع من البرامج ليست افتراضية. ففي أواخر سبتمبر، أعلنت كيوكوين أن ما يقرب من ٢٨٠ مليون دولار سُرقت من البورصة نتيجة لخرق أمني. وقد مكّنت أدوات التحليلات الشركة من تعقب هذه الأموال وتجميدها حتى لا يمكن غسلها أكثر - وتم استرداد ٨٤٪ من الأصول التي تم الاستيلاء عليها لاحقًا.

اتخاذ إجراءات

تسببت الطبيعة التقنية لبلوكتشين - إلى جانب انتشار عمليات الاحتيال على العملات المشفرة - في حدوث مشكلة كبيرة فيما يتعلق بصورة بيتكوين في المجتمع. ولكن على الرغم من حدوث العثرات في العقد الأول من وجودها، فإن جوانب تصميم بلوكتشين تركز على الشفافية والأمان - مما يعني أنه يمكن أن يوفر مستويات حماية أكبر بكثير من الأنظمة المالية القديمة. إذا تمت سرقة ٥٠٠٠٠٠ دولار من الأوراق النقدية من خزينة بنكية، فقد يكون من الصعب أكثر تعقب الأموال مما لو تم أخذ نفس المبلغ في بيتكوين من بورصة لديها ضمانات.

تقول كريستال بلوكتشين إن منصة التحليلات الخاصة بها تمكّن مسؤولي الامتثال وإدارات مكافحة الاحتيال من إيقاف النشاط غير المشروع في مساراتها - ويمكن إجراء المراقبة يدويًا أو تلقائيًا لأن الإعدادات قابلة للتكوين من قبل المستخدم.

يتم تحقيق ذلك من خلال فهم مصدر الأموال التي يتم إرسالها عبر بلوكتشين والاتصالات المتضمنة ومسارات تدفقها، ومن خلال تنبيه مزودي خدمة العملات المشفرة في حالة سرقة هذه الأصول أو الاحتيال. كما يمكن ربط العناوين والبطاقات المصرفية بالاحتيال والابتزاز وبرامج الفدية والأسواق المظلمة. يمكن أيضًا تنبيه الشركات عندما تحاول الكيانات إيداع أو سحب الأموال من الحسابات والبورصات التي لديها إجراءات قليلة أو معدومة للعناية الواجبة.

يحدث التبني المؤسسي للعملات المشفرة بمعدل مذهل - ومع اقترابنا من عام ٢٠٢١ وما بعده، تكثف وول ستريت الجهود لضمان أن لديها البنية التحتية اللازمة للمتداولين للتعرف على الأصول الرقمية. ولكن هذا يأتي مع توقع سوق ناضجة، مما يعني أن مقدمي خدمات العملات المشفرة بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم عملهم في مجال غير منظم بعد الآن.

وقد صرحت مارينا خوستوفا، الرئيس التنفيذي لشركة كريستال بلوكتشين، لكوينتيليغراف: "إن مجال العملات المشفرة حديث نسبيًا، ومع تطور التكنولوجيا، فإنه يجلب معه أيضًا متطلبات امتثال فريدة. ونحن بحاجة إلى الجمع بين أفضل ممارسات الصناعات المالية الأكثر نضجًا والمعرفة التي جمعها خبراء سوق العملات المشفرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن خلال المساعدة في تحديد الاحتيال ومراقبة الأنشطة المشبوهة على بلوكتشين، تهدف كريستال إلى تحسين الأمان والثقة في الأسواق المالية العالمية."