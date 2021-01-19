مرشحة بايدن لوزارة الخزانة تصف العملات المشفرة بأنها "مصدر قلق خاص" لمكافحة غسل الأموال

تام شمس - الثلاثاء 19 يناير 2021 11:54 مساءً - لا تزال جانيت يلين، القائدة السابقة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي اختارها جو بايدن لمنصب وزير الخزانة، متشككة في العملات المشفرة باعتبارها تهديدًا للتمويل غير المشروع.

ففي جلسة استماع افتراضية للجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي عقدت اليوم، واجهت يلين أسئلة حول مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، من السيناتور الديموقراطي ماغي حسن من نيو هامبشاير. حيث طرحت ماغي على يلين سؤالًا حول كيف سترد بصفتها وزيرة الخزانة على "التكنولوجيا المالية الناشئة" المستخدمة في تمويل المنظمات الإجرامية والإرهابيين. وصفت السيناتور الديموقراطية العملات المشفرة بأنها "مصدر قلق متزايد" وسألت بايدن عن كيفية تعاملها مع مكافحة تمويل الإرهاب.

وقد قالت يلين: "نحتاج إلى التأكد من أن أساليبنا في التعامل مع هذه الأمور - مع تمويل الإرهاب - تتغير مع تغير التكنولوجيا". وأضافت قائلة:

"إن العملات المشفرة هي مصدر قلق خاص. وأعتقد أنه يتم استخدام العديد منها على الأقل من منظور المعاملات بشكل أساسي للتمويل غير المشروع وأعتقد أننا نحتاج حقًا إلى دراسة الطرق التي يمكننا من خلالها الحد من استخدامها والتأكد من أن مكافحة غسيل الأموال لا تحدث من خلال تلك القنوات".

كانت يلين، الرئيسة السابقة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، هادئة نوعًا ما بشأن آرائها المتعلقة بمجال العملات المشفرة منذ أن وصفت بيتكوين بأنها "أي شيء غير مفيد" في أكتوبر ٢٠١٨. وقد تركت منصبها كرئيسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أوائل عام ٢٠١٨ بعد ارتفاع ٢٠١٧ الذي دفع بيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

إذا وافق عليها مجلس الشيوخ، ستكون يلين أول امرأة تعمل كوزيرة للخزانة، لتحل محل ستيف منوشين.