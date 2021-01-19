الهيئة التنظيمية المالية في دبي تعمل على لوائح العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 19 يناير 2021 07:27 مساءً - تبحث سلطة دبي للخدمات المالية، وهي الوكالة التنظيمية المالية للمنطقة الاقتصادية الخاصة، مركز دبي المالي العالمي، عن تعزيز اللوائح المحلية المتعلقة بالعملات المشفرة.

تخطط سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم إطار عمل تنظيمي للأصول الرقمية المتنوعة كجزء من خطة أعمالها ٢٠٢١-٢٠٢٢ الصادرة في ١٨ يناير.

ووفقًا لسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، فإن إطار عمل العملات المشفرة القادم سيوسع نطاق تنظيم سلطة دبي للخدمات المالية لمصدري الأصول الرقمية ومنصات التداول المرتبطة بها. سيتضمن إطار العمل عددًا من أنواع الأصول الرقمية مثل الأوراق المالية المرمّزة والعملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC):

"سنبني على الإنجازات الأخيرة في هذا المجال خلال فترة تخطيط الأعمال من خلال تطوير نظام تنظيمي للأصول الرقمية (مثل الأوراق المالية المشفرة والعملات المشفرة)، بعد أن نفذنا بالفعل لوائح تدعم نماذج الأعمال المبتكرة المختلفة."

ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء المحلية ذا ناشيونال، تخطط سلطة دبي للخدمات المالية لنشر ورقتين استشاريتين للحصول على تعليقات حول القواعد القادمة. حيث قال بيتر سميث، رئيس الإستراتيجية والسياسة والمخاطر في سلطة دبي للخدمات المالية، إنه سيتم إصدار المشاورات في الربعين الأولين من عام ٢٠٢١. "سوف نتطلع إلى تنظيم مجموعة واسعة من الأصول الرقمية، بما في ذلك الأوراق المالية المرمّزة وتوكنات الخدمة والأنواع المختلفة من توكنات البورصات، مثل العملات المشفرة والشركات التي تقدم الخدمات ذات الصلة في هذه الأسواق" حسبما أشار سميث.

ظهرت أول قواعد متعلقة بالعملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من عامين. ففي يونيو ٢٠١٨، نشرت هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، لسوق أبوظبي العالمي إرشادات حول العملات المشفرة والبورصات وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية. وقد واصلت الهيئة المشاركة بنشاط في الصناعة، ومنحت العديد من الموافقات التنظيمية لشركات مثل بورصة بيت أويسز للعملات المشفرة في عام ٢٠١٩.