سعر إيثريوم يتجاوز أخيرًا أعلى مستوى له في ٢٠١٨، متجاوزًا ١٤٢٨ دولارًا

تام شمس - الثلاثاء 19 يناير 2021 07:27 مساءً - وصلت عملة إيثريوم (ETH)، وهي أكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، أخيرًا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي يوم ١٩ يناير.

ETH/USD 1-hour candle chart (Bitstamp). Source: Tradingview

مخطط شمعة زوج إيثريوم مقابل الدولار على مدى ساعة واحدة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

سعر إيثريوم يعود بعد ٣ سنوات

أظهرت بيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن زوج إيثريوم مقابل الدولار قد تجاوز رقمه القياسي الحالي خلال تداول يوم الثلاثاء، متجاوزًا ١٤٢٨ دولارًا على بيتستامب.

جاء هذا الإنجاز، الذي أعاد تحديد سقف السعر في مكانه منذ ١٣ يناير ٢٠١٨، مع ارتفاع إيثريوم بنسبة ١٥٪ خلال اليوم، مع عوائد سنوية تقترب من ١٠٠٪.

استفادت العملة البديلة من الاهتمام بتداول التمويل اللامركزي (DeFi) القائم حول شبكة إيثريوم، في سياق انتعاش أوسع للعملة البديلة والذي بدأ في الظهور في وقت سابق في يناير.

وقد لخص مايكل فان دي بوب المحلل في أسواق كوينتيليغراف لمتابعي تويتر يوم الثلاثاء أن "#إيثريوم عند ١٤٠٠دولار. وإذا استمر هذا وفقًا لمؤشر فيبوناتشي، فقد نصل إلى ١٦٠٠ دولار."

كان فان دي بوب قد توقع سابقًا أن مستويات فيبوناتشي يمكن أن تصل إلى إيثريوم مقابل الدولار لتصل إلى ٢٦٠٠ دولار على المدى القصير.

وأضاف ريان واتكينز، الباحث في شركة ميساري أن "حجم معاملات إيثريوم اليومية يسير بشكل مكافئ".

"الآن تستقر ١٢ مليار دولار في المعاملات اليومية - ٣ مليارات دولار أكثر من بيتكوين. تخيل أنك لا تكون صعوديًا حول زوج إيثريوم مقابل الدولار."

كونكورد العملات المشفرة؟

كما أفاد كوينتيليغراف، فإن شبكة إيثريوم تستقر الآن بحوالي ٢٨٪ معاملات أكثر يوميًا من بيتكوين (BTC)، لكنها لا تزال تعاني من الرسوم المرتفعة نتيجة لزيادة الاستخدام.

في تحليل مخصص صدر هذا الأسبوع، قارن استراتيجي الاستثمار الشهير لين ألدن إيثريوم كمفهوم يشبه كونكورد، بحجة أنها قد تفشل في الوصول إلى الاتجاه السائد بطريقة مماثلة للطائرة الأسرع من الصوت.

وكتب: "ربما تعود إيثريوم حتى تجد مكانًا مستدامًا لنفسها".