أكثر من ٨٠٪ من LINK يتم التحكم فيها بواسطة ١٢٥ محفظة

تام شمس - الثلاثاء 19 يناير 2021 07:27 مساءً - وفقًا لمجمع بيانات سوق العملات المشفرة "غلاسنود"، فإن توزيع توكنات تشين لينك (LINK) في مستويات قياسية من المركزية - مع أكثر من ٨٠٪ من LINK غير المحفوظ في البورصات الموجودة حاليًا في أعلى ١٪ من محافظ تشين لينك.

وقد وجد بحث غلاسنود أن ٨١٪ من توكنات LINK غير المحتفظ بها في بورصات العملات المشفرة للعقود الذكية مخبأة حاليًا في ١٢٥ محفظة، مع تزايد عدد التوكنات التي تحتفظ بها حيتان تشين لينك بشكل مطرد على مدار العامين الماضيين.

عند تضمين التوكنات المحتفظ بها في البورصات وفي العقود الذكية التي استبعدتها بيانات غلاسنود، فإن مركزية توزيع التوكنات لتشين لينك تبدو متطرفة - حيث تشير بيانات إيثرسكان إلى أن ٨٢,٧٪ من LINK يتم الاحتفاظ بها بواسطة ١٠٠ محفظة فقط، أو أقل من ٠,٠٣٪ من عناوين LINK المالكة.

ومع ذلك، تقدّر غلاسنود أن ١٢٥٠٠ فقط من هذه العناوين نشطة حاليًا، مما يشير إلى أن ما يقرب من ٨٣٪ من إمدادات LINK تتواجد في ٠,٨٪ من المحافظ النشطة.

يبدو أن حيتان تشين لينك قد تسارعت من تراكمها منذ يوليو ٢٠١٩، مع زيادة حصة العرض التي يمثلها أعلى ١٪ من حاملي LINK بشكل مطرد من ٥٣٪ إلى ٨١٪ خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية.

مع استمرار شراء الحيتان على الرغم من صعود LINK مرة أخرى إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الشهر، خلص ليزل إيكهولز من غلاسنود إلى أن "المشاعر الصعودية" لا تزال قوية بين المتداولين المخضرمين في تشين لينك:

"يشير التركيز المستمر للعرض إلى أنه حتى مع زيادة المعروض المتاح، لا يزال كبار حاملي LINK متفائلين بشأن التوكن ويستمرون في الحصول على المزيد."

تتراكم حيتان LINK على الرغم من أن فريق تشين لينك الأساسي يبدو أنه يبيع حصة كبيرة من مخزونه الخاص من التوكنات، مع تحديد غلاسنود ٥٢ مليون LINK انتقلت من المحافظ الاحتياطية لفريق تشين لينك على مدار المائة يوم الماضية.

أنشأت تشين لينك نفسها على أنها شبكة أوراكل الأكثر استخدامًا في عام ٢٠٢٠، حيث أقامت شراكات مع شركة التكنولوجيا العملاقة غوغل وشركة تيزوس (XTZ) المنافسة لشركة إيثريوم.

في ١٨ يناير، استبدلت تشين لينك عملة بيتكوين كاش لتصبح ثامن أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.