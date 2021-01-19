سعر إيثريوم يقترب من أعلى مستوى جديد على الإطلاق مع استقرار بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 19 يناير 2021 07:27 مساءً - تستمر بيتكوين (BTC) في التداول في نطاق ضيق ضمن نمط مثلث، وبينما يتحرك السعر فوق المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠ يومًا، من الواضح أن المضاربين على الصعود والمضاربين على الهبوط يقاتلون على الاتجاه الذي سيتخذه الأصل الرقمي.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن بيتكوين تم تداولها في نطاق يتراوح بين ٣٤٩٥٥ دولارًا و٣٧٨٥٠ دولارًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن يبدو أن المتداولين الذين يشترون كل تراجع يقومون بذلك بقناعة أقل.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

شدد المحلل البحثي في ​​جي بي مورغان نيكولاوس بانيجيرتزوغلو مؤخرًا على أهمية اختراق بيتكوين فوق مستوى ٤٠٠٠٠ دولار قريبًا لتجنب التعرض للأذى بسبب هجرة المستثمرين "الذين يتبعون الاتجاه" مما قد يفاقم تصحيح الأسبوع الماضي.

ووفقًا لييفيس رينو، رئيس التداول في وايركس، فإن بيتكوين في "توطيد فوق مستوى ٣٥٥٠٠ دولار" ولكن لا يزال رينو يرى اتجاهًا إيجابيًا بشكل عام في السوق.

كما قال رينو أيضًا أن التصحيح الأخير كان يُنظر إليه في الواقع على أنه فرصة للشراء للمستثمرين الكبار من الحجم المؤسسي، حسبما يتضح من زيادة عدد حيتان بيتكوين وإمداد التعدين "المنخفض إلى المتوسط".

حيث قال رينو إن المستثمرين ينبغي أن يتوقعوا رؤية "فترة مستمرة من التقلبات العالية مع اتجاه متوسط ​​إيجابي" في الأسابيع والأشهر القادمة بناءً على الإجراءات في سوق المشتقات.

وأوضح قائلًا:

"إن الفائدة المفتوحة دائمًا ما تصل إلى مستويات قياسية جديدة الجديدة، مما يجعل السوق أكثر خطورة لأنه يشير إلى وجود مخاطر أكبر للتصفية أثناء التصحيح، مما يعني بيع الضمانات، مما يؤدي عادةً إلى تضخيم التصحيحات."

مخطط زوج بيتكوين مقابل USDT على مدى ٤ ساعات المصدر: تريدينغ فيو

تتطلع إيثريوم (ETH) أيضًا إلى إظهار "الزخم القوي المستمر للأسعار" كما يراه رينو، مدفوعًا بإطلاق إيثريوم ٢ وإطلاق العقود الآجلة القادمة لبورصة شيكاغو التجارية في فبراير. من المتوقع أيضًا أن توفر إيثريوم ٢ دفعة لاقتصاد التمويل اللامركزي بشكل عام حيث سيستفيد النظام البيئي ككل من انخفاض رسوم المعاملات وتقليل الازدحام.

التطورات الإيجابية على الصعيد التنظيمي

عملت الأخبار التي تفيد بأن الرئيس الجديد جو بايدن يعتزم اختيار غاري غينسلر، الأستاذ الذي قام سابقًا بتدريس دورة بلوكتشين والعملات المشفرة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كرئيس لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، على تزويد قطاع العملات الرقمية بدفعة قصيرة المدى في الاتجاهات.

تلقت بيتكوين أيضًا تصويتًا كبيرًا بالثقة من ستيفن هاربر، رئيس الوزراء السابق لكندا. حيث اقترح هاربر أنه قد يكون هناك مكان لبيتكوين كجزء من "سلة عملات احتياطية لتحل محل الدولار".

وفي حين كان يتم تداول سعر بيتكوين بشكل جانبي، كان نقاد العملات الرقمية يأمون في أن يرتفع سعر إيثريوم مع اتباع حركة القطع المكافئ لبيتكوين. خلال الساعة الماضية، تمكنت إيثريوم من اختراق صعودي لزوج بيتكوين وزوج الدولار الأمريكي. وفي وقت كتابة هذه المقالة، ارتفعت العملة البديلة الأعلى تصنيفًا بنسبة ٥,٤٣٪ وتم تداولها عند ١٣٢٧ دولارًا.على الرغم من التراجع يوم الاثنين، لا تزال بولكادوت (DOT) أيضًا واحدة من أفضل العملات الرقمية أداءً، حيث شهدت زيادة بنسبة ٧٥٪ في السعر الأسبوع الماضي متجاوزةً XRP حيث تضع هدفها على علامة ٢٠ دولارًا. حاليًا، يتم تداول DOT بسعر ١٦,٨٠ دولارًا.

المخطط اليومي لزوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: كوين٣٦٠

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٠٣ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين هو ٦٥,٧٪.