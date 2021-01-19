مؤسس يونيسواب يريد نصيحتكم حول كيفية إنفاق ٥٠٠ مليون دولار

تام شمس - الثلاثاء 19 يناير 2021 07:27 مساءً - اتجه مبتكر يونيسواب هايدن آدامز إلى مجتمع العملات المشفرة على تويتر للحصول على تعليقات حول كيفية تخصيص البورصة اللامركزية لخزانة الإدارة الخاصة بها البالغة ٥٠٠ مليون دولار.

مع تداول توكن UNI الأصلي على يونيسواب حاليًا عند ٩,٣٠ دولارات بعد الارتفاع لكسر أعلى مستوى سابق له على الإطلاق عند ٧,١٠ دولارات الأسبوع الماضي، تقدر قيمة الحصة المكتسبة من صندوق يونيسواب بأكثر من نصف مليار دولار.

سأل آدامز المجتمع: "ما هي بعض الطرق الأكثر تأثيرًا التي يمكن للحوكمة من خلالها تخصيص توكنات UNI هذه؟"

تلقى آدامز مجموعة متنوعة من الاقتراحات، بما في ذلك طلب التوزيع الثاني لتوكنات UNI لمستخدمي يونيسواب الجدد، ودعوة لحرق ٩٠٪ من توكنات الحوكمة في يونيسواب، واستثمار مقترحات الأموال في توظيف خدمات "الترويج" من مستخدمي تويتر المتعددين.

كما أوصى جيهان أوزتونغ، مدير المنتجات في بورصة نيويورك، بإطلاق شركة يونيسواب شركة رأس المال الاستثماري لاستثمار الخزانة في مشاريع العملات المشفرة الجديدة الواعدة:

وفي الوقت نفسه، غرد الشريك المؤسس لبورصة ماركيه، إميليانو بوناسي، أن يونيسواب يجب أن تستثمر في تسريع تطوير حلول توسيع الطبقة الثانية.

وقد أكد معلق التمويل اللامركزي "سامويل شادراك" أنه يجب على يونيسواب شراء حصة أغلبية من إمدادات سوشي سواب ومحاولة فرض اندماج بين المنصتين.

في سبتمبر، كشفت يونيسواب فجأة النقاب عن توكن UNI الأصلي الخاص بها، مع احتفاظ خزانة حوكمة المشروع بنسبة ٤٣٪ من العرض المميز البالغ مليار توكن للتوزيع على "أساس مستمر من خلال منح المساهمين والمبادرات المجتمعية وتعدين السيولة وغيرها من البرامج".

في دورة إصدار التوكنات على مدى أربع سنوات، سيُمنح البروتوكول لخزانة الحوكمة على أساس مستمر بدءًا من ٤٠٪ من إجمالي التخصيص البالغ ٤٣٠ مليون UNI في العام الأول وينخفض ​​إلى ١٠٪ أو ٤٣ مليون UNI بحلول العام الرابع.