أربعة من أصل ٧٠ من الأصول المشفرة من حيث القيمة السوقية هي بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 19 يناير 2021 07:27 مساءً - تزدهر عملة بيتكوين المرمّزة، حيث أدى الطلب المتزايد من التمويل اللامركزي جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الأسعار النيزكي الأخير لبيتكوين إلى تصنيف ثلاثة بروتوكولات لتكوين بيتكوين ضمن أعلى ٧٠ سوقًا للعملات المشفرة.

ووفقًا لمواقع تجميع بيانات السوق المشهورة كوين غيكو وكوين ماركت كاب، تحتل رابد بيتكوين (WBTC) حاليًا المرتبة ١٣ من حيث أكبر الأسواق برأسمال قدره ٤,٠٤ مليارات دولار، مع ما يقرب من ٠,٦٪ من المعروض من بيتكوين مغلق حاليًا في البروتوكول. تحتل هوبي بيتكوين (HBTC) المرتبة ٥٦ بقيمة سوقية تبلغ ٦٦٠ مليون دولار، تليها في المرتبة ٦٣ renBTC (RENBTC) برأسمال ٥١٠ مليون دولار.

ومع ذلك، فإن ظهور بروتوكولات ترميز بيتكوين (BTC) كأفضل أسواق عملات مشفرة هي مشكلة لمجمعي البيانات لأنها تخاطر بحساب مزدوج لجزء من المعروض من بيتكوين عند تقدير إجمالي القيمة السوقية لقطاع العملات المشفرة.

في وقت كتابة لمقالة، تمثل WBC وHBTC وRENBTC أكثر من ١,٤٪ من رأس مال العملات المشفرة المجمع باستثناء بيتكوين، وفقًا لكل من كوين غيكو وكوين ماركت كاب.

مع توقع العديد من المحللين أن تستمر بيتكوين في الدفع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، ونمو رغبة قطاع التمويل اللامركزي في عملات بيتكون المرمزة بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، فمن المرجح أن تستمر حصة الرسملة في سوق العملات المشفرة التي تمثلها خدمات بيتكوين في التوسع.

وفي حديثه إلى كوينتيليغراف، أكد مدير العمليات في كوين غيكو والمؤسس المشارك بوبي أونغ أن "القيمة السوقية لعملة بيتكوين المرمزة [...] مدرجة في إجمالي حساب القيمة السوقية للعملات المشفرة" المقدمة من شركته. وأضاف قائلًا:

"نحن على دراية بمسألة الحساب المزدوج ولدينا مهمة داخلية لمحاولة تصحيح هذه المشكلة [...] كانت هذه ظاهرة أصبحت أكثر انتشارًا في العام الماضي حيث تم إنشاء المزيد والمزيد من الأصول المرمّزة على إيثريوم. ونحن نأمل في الحصول على حل لهذا قريبًا".

تمثل بيتكوين حاليًا أكثر من ٦٥٪ من رسملة العملات المشفرة المجمعة.