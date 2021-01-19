بيتستامب تفرض ممارسات اعرف عميلك على المتداولين الهولنديين الذين يقومون بالسحب إلى محافظ خارجية

تام شمس - الثلاثاء 19 يناير 2021 07:27 مساءً - يُقال إن بورصة بيتستامب للأصول الرقمية قد منعت المستخدمين المقيمين في هولندا من سحب العملات المشفرة إلى المحافظ الخارجية دون التحقق أولًا من أنهم يمتلكون عنوان الاستلام.

ووفقًا لرسالة كتبها بيتستامب تمت مشاركتها على تويتر بواسطة المستخدم "Bitcoin Marcus"، يجب على مستخدمي بيتستامب في هولندا الآن إرسال عناوين الجهات الخارجية جنبًا إلى جنب مع الأدلة الفوتوغرافية على امتلاكهم للمحفظة لإدراجها في القائمة البيضاء قبل معالجة عمليات السحب.

إن "القائمة البيضاء هي ميزة أمنية كانت متاحة بالفعل في بيتستامب، لكنها أصبحت الآن إلزامية لجميع العملاء المتأثرين باللوائح الجديدة في هولندا"، حسبما جاء في الرسالة.

تأتي قواعد السحب الجديدة في بيتستامب استجابةً للوائح مكافحة غسيل الأموال التي صاغها المنظمون الهولنديون في نوفمبر ٢٠١٩ وتم تمريرها إلى قانون بعد ١٢ شهرًا.

وتنص هذه القواعد على أنه "يجب على مزودي خدمة العملات المشفرة التحقق مما إذا كان عملاؤهم وأي مالكين نهائيين مستفيدين مدرجين في قائمة عقوبات هولندية أو أوروبية" قبل تقديم الخدمات، ومراقبة جميع "تحويلات الدفع الواردة والصادرة".

في نوفمبر، أبلغت بورصة بيتكوين "بيتكونيك" ومقرها هولندا مستخدميها أنهم بحاجة إلى الامتثال لتدابير التحقق الجديدة لعمليات السحب. في ذلك الوقت، وصفت البورصة تطبيق سياسة البنك المركزي بأنه "مصدر إزعاج".

ذهب مستخدمو بيتستامب إلى أبعد من ذلك في انتقادهم للوائح، حيث سخر مستخدم تويتر "xcsler" من جهود البورصة للامتثال للقانون الهولندي:

"من الواضح أن الخطوة التالية ستكون جعل الأشخاص مسؤولين عن جميع المعاملات اللاحقة من هذا العنوان المدرج في القائمة البيضاء."

في نوفمبر، شبه المحلل الكمي بلان بي اللوائح الهولندية بالسياسات التي أوصى بها مؤخرًا وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين. حيث أثار الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز، براين أرمسترونغ، موجات عبر الإنترنت في ذلك الوقت، معربًا عن مخاوف كبيرة بشأن التنظيم المقترح من منوشين بشأن محافظ العملات الرقمية ذاتية الاستضافة.

لم يتضح بعد كيف ستتعامل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن مع تطبيق ممارسات اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال في مجال العملات المشفرة. وقد جادل المحامي جيك تشيرفينسكي بأن سياسة منوشين ليس لديها "أي فرصة على الإطلاق" لأن تصبح قانونًا واجب النفاذ في ظل اختيار بايدن لوزيرة الخزانة جانيت يلين.