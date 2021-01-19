كوين شيرز تطلق منتج بيتكوين بقيمة ٢٠٠ مليون دولار متداول في البورصة السويسرية

تام شمس - الثلاثاء 19 يناير 2021 04:36 صباحاً - تُطلق شركة إدارة الأصول الرقمية كوين شيرز منتج بيتكوين متداول في البورصة (ETP)، في بورصة سيكس السويسرية.

ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ اليوم، سيتم إطلاق منتج بيتكوين المتداول في البورصة الرئيسية في سويسرا غدًا تحت رمز BITC.

سيتم دعم كل منتج متداول في البورصة فعليًا بواسطة ٠,٠٠١ بيتكوين (BTC) - بقيمة ٣٦ دولارًا تقريبًا في وقت كتابة المقالة. سيكون الوصي وراء المنتج المتداول في البورصة هو كوماينو، الوصي الذي أنشأته كوين شيرز بالشراكة مع بنك نومورو هولدينغز الياباني وشركة ليدجر المصنعة لمحفظة الأجهزة خلال يونيو ٢٠٢٠.

حيث أوضح فرانك سبيتيري، مدير الإيرادات في كوين شيرز، قائلًا: "يتمتع الكثير من العملاء المؤسسيين بعملية فحص واجب قوية للغاية، وأردنا طرح منتج هو الأفضل في فئته في السوق لاحتضان هذا الطلب". ونحن مستعدون، اعتبارًا من يناير، لاحتضان الطلب القادم من العملاء المؤسسيين."

كذلك غرد مدير الاستراتيجية في كوين شيرز، ميلتيم ديميرورز، أن المنتج المتداول في البورصة سيتم إطلاقه بأصول تحت الإدارة بقيمة ٢٠٠ مليون دولار. ووفقًا لبلومبرغ، تمتلك الشركة ما يقرب من ٤ مليارات دولار في الأصول - بزيادة ٣٠٠٪ منذ أغسطس من العام الماضي.

قامت بورصة سيكس بتوسيع نطاق عروض العملات المشفرة بشكل كبير منذ إدراج أول منتج متداول في البورصة في العالم قبل ثلاث سنوات. ففي يوليو، أدرجت البورصة منتج بيتكوين كابيتال أكتيف، وهو منتج متداول في البورصة مُدار بشكل نشط لتداول بيتكوين مقابل ١٤ عملة بديلة. وفي الأسبوع الماضي، أطلقت شركة الاستثمار إي تي سي غروب ومقرها لندن أيضًا منتج بيتكوين المتداول في البورصة.