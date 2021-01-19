شركة أمن سيبراني تستخدم محرك أقراص لثابتة مشفر مع بيتكوين لاختبار المتقدمين

تام شمس - الثلاثاء 19 يناير 2021 04:36 صباحاً - يتعين على الباحثين الذين يرغبون في التقدم إلى ريد بالون سيكيوريتي ومقرها نيويورك إكمال مقابلة فنية غير عادية كجزء من عملية التقديم الخاصة بهم: فتح محرك أقراص ثابت يحتوي على عملات مشفرة.

فوفقًا لتقرير صادر عن بيزنس إنسايدر، ترسل ريد بالون محركات الأقراص الثابتة إلى بعض المرشحين لشغل مناصب بحثية في مجال الأمن السيبراني في الشركة. وأي شخص لديه "المهارات والشغف" لاختراق التشفير سيكون قادرًا على الحصول على ٠,١٣٣٧ بيتكوين (BTC)، أو ما يقرب من ٤٨٠٠ دولار في وقت كتابة المقالة. يُطلب من المتقدمين القادرين على الوصول إلى العملات شراء تذكرة إلى مدينة نيويورك للخطوة التالية.

حيث قال أنغ كوي، الرئيس التنفيذي لشركة ريد بالون: "نحن واحدة من الشركات القليلة في العالم التي تقوم بذلك، خارج وكالات الاستخبارات المختلفة". "نحن شركة صغيرة تبحث عن نوع متخصص جدًا من أفراد الأمن، وليس لدينا كمية هائلة من الطاقة البشرية التي نضيعها في الفحص في كل سيرة ذاتية."

وقد أوضح كوي أن شركة الأمن السيبراني أرسلت حزم الاختبار إلى معظم المتقدمين، لكن معدل النجاح كان ١٪ تقريبًا. لدى شركة ريد بالون حاليًا ٢٩ موظفًا، ٦ منهم قد انضموا في العام الماضي.

وأضاف قائلًا:

"إذا قمت بإرسال ١٥٠ إلى ٢٠٠ رطل من محركات الأقراص الثابتة [تحتوي على بيتكوين]، فسأحصل عادةً على عضو واحد في الفريق. إنه استثمار يستحق."

تأسست الشركة في عام ٢٠١١، ويبدو أنها اتخذت هذا النهج الفريد في المقابلات الفنية لبعض الوقت. حيث ادعى مستخدم واحد على الأقل في مجتمع العملات المشفرة على تويتر أنه تلقى تعليمات مماثلة لاسترداد بيتكوين قبل خمس سنوات، بينما أشار آخرون إلى أن ريد بالون تحدت المبرمجين لفتح محركات الأقراص الصلبة الي تحتوي على العملات المشفرة كجزء من مؤتمر ديفكون للمخترقين في عام ٢٠١٧: