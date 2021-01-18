أول عملة مشفرة تعتمد على هايبرليدجر ترتفع بنسبة ٤٨٦٪ بين عشية وضحاها على قائمة بيتريكس بيتكوين

تام شمس - الاثنين 18 يناير 2021 11:54 مساءً - ارتفعت عملة بديلة غير معروفة معروفة باسم ميتاكوين (MTC) إلى مكاسب بلغت ٤٨٦٪ في غضون ٢٤ ساعة فقط يوم ١٨ يناير، وذلك بعد أن أعلنت بيتريكس أنها ستدرج العملة مقابل بيتكوين (BTC).

تم بناء ميتاكوين على شبكة هايبرليدجر، وهو مشروع شامل لتقنيات مفتوحة المصدر تركز على بناء أنظمة بلوكتشين إيكولوجية مرخصة للمؤسسات الكبيرة عبر الصناعة. أصبحت ميتاكوين أول عملة مشفرة من هايبرليدجر تحقق حالة الشبكة الرئيسية عندما تم إطلاقها في ٢٠١٨.

تم تأسيس هايبرليدجر بواسطة مؤسسة لينكس، ويشرف عليها مجموعة من "الأعضاء المتميزين"، الذين يضمون شركات رائدة في مجال التكنولوجيا والتمويل، مثل آي بي إم وجي بي مورغان وفوجيتسو وهيتاتشي والمزيد.

في ١٥ يناير، أعلنت بورصة بيتريكس غلوبال للعملات المشفرة أنها فتحت محفظة ميتاكوين الخاصة بها لإيداعات MTC، وأن التداول مقابل بيتكوين سيتبع قريبًا.

بعد ما يزيد قليلًا عن ٤٨ ساعة من إصدار الإعلان، تضاعفت قيمة كل عملة من MTC أكثر من خمس مرات. من سعر يبدأ من ٠,٠٢٦٥٤٠ دولار ليلة الأحد، زادت قيمة العملة مقابل الدولار بأكثر من خمسة أضعاف، لتصل إلى ذروة قصيرة عند ٠,١٥٥٦٠٠ دولار بعد ظهر يوم الاثنين - بزيادة قدرها ٤٨٦٪.

ميتاكوين (MTC) تكتسب ٤٨٦٪ خلال يوم عاصف من التداول. المصدر: كوين ماركت كاب

وصل حجم تداول ميتاكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٤٨٢٠٠٠ دولار في اليوم، وكلها نابعة من زوج تداول بيتكوين واحد في بورصة ليكويد. وهذا يتجاوز حجم التداول البالغ ٤٤٤٠٠٠ دولار المسجل في أغسطس ٢٠٢٠، خلال الأسبوعين الأولين للعملة في السوق المفتوحة.

والجدير بالذكر أنه على الرغم من الارتفاع الذي أعقب إعلان بيتريكس غلوبال، لا توجد بيانات تداول لميتاكوين حتى الآن على الموقع، ولا يزال زوج بيتكوين مقابل MTC يُشار إليه على أنه "غير متصل".

مع الأخذ في الاعتبار مجموعة الأدوات المعيارية عبر الصناعة من هايبرليدجر كنقطة انطلاق، تعمل ميتاكوين كمنصة بلوكتشين متعددة الوظائف حيث يمكن إصدار التوكنات للأعمال والتداول على السلسلة. تستضيف المنصة أيضًا عددًا من التطبيقات اللامركزية، بما في ذلك كولد بنك، وهي خدمة حفظ عملات مشفرة تستخدم تقنية لينكس ون من آي بي إم، بالإضافة إلى تطبيقات ألعاب بلوكتشين.