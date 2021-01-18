فريق بايدن يُعلن عن اختياره لقيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات

تام شمس - الاثنين 18 يناير 2021 08:55 مساءً - كشف فريق الرئيس المنتخب بايدن النقاب مؤخرًا عن أشخاص إضافيين لترشيحهم لمناصب مختلفة بعد التنصيب يوم الأربعاء.

وأحد الخيارات الرئيسية هو غاري غينسلر كرئيس لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وفقًا لبيان صادر عن فريق بايدن الانتقالي يوم الاثنين. ففي ١٢ يناير، أفادت وكالة رويترز عن مصادر مجهولة توقعت أن غينسلر هو اختيار بايدن. وبيان اليوم من فريق بايدن يؤكد الاختيار المتوقع للرئيس المنتخب.

حيث قال البيان: "شغل غاري جينسلر منصب رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٤". بعد الأزمة المالية مباشرة، شهدت فترة غينسلر في لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تطبيق أحكام قانون دود-فرانك الناشئ في أسواق السلع.

وسيتعين على الترشيح الرسمي الانتظار حتى يتولى بايدن منصبه بالفعل، وسيحتاج أيضًا إلى تأكيد من مجلس الشيوخ الأمريكي. ومع ذلك، فقد ضمنت انتخابات الإعادة في يناير في جورجيا مجلس الشيوخ للديمقراطيين.

قام غينسلر أيضًا بتدريس فصول حول بلوكتشين والعملات المشفرة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT). إن وجود شخص على دراية بمجال العملات المشفرة وبلوكتشين يقود هيئة الأوراق المالية والبورصات يمكن أن يمهد الطريق للتنظيم والإرشادات المتعلمة. لقد كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات حاسمة لدورها في تنظيم سوق الطرح الأولي للعملات الرقمية، والذي هدأ بشكل كبير منذ أن بدأت الهيئة في معاملة العديد من عروض الطرح الأولي للعملات الرقمية على أنها عروض أوراق مالية عامة غير مسجلة.