ما هو سوق الأوراق المالية Stock Market وكيف يعمل – شرح مبسط

بما أنت وصلت الى هذا الموضوع عزيزي القارئ، فأنت مهتم بمعرفة سوق الأوراق المالية Stock Market وجوهره و كيف يعمل، و قد تكون هذه انطلاقتك للدخول الى Stock Market، و تداول الأسهم، السندات، المشراكة في صناديق الإستثمار، Forex او foreign exchange، و كل ما يتم تداوله في سوق الأوراق المالية و ما الذي يباع بالظبط في هذا السوق، و قد تبحث عن المنصات المناسبة لشراء بعض الأسهم أو السندات.

نبشرك أنه بعد قرائتك لكل أسطر هذا الموضوع ستعرف ما يبيعونه في البورصة أو سوق الأسهم Stocks Exchange، جوهر عمل سوق الأوراق المالية ومبادئه. كيفية التداول في البورصة وما هو المطلوب لذلك. ضف أنك ستعزز معارفك في المفاهيم والتعاريف التي تحوم حول مفهوم السوق.

يعد التنظيم في سوق الأوراق المالية Stock Market اليوم أحد أكثر أنواع استثمار الأموال شيوعًا ، مما يتيح لك تحقيق أرباح عالية مع مخاطر معتدلة.

لا يمكن المبالغة في تقدير أهمية سوق الأوراق المالية Securities ، لأنها آلية تسمح لك بنقل الأموال عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة وجذب رؤوس أموال ضخمة إلى الشركات الحكومية والخاصة.

يتم شراء الأسهم، السندات Bonds، العقود الأجلة، العقود المسبقة وبيعها في أسواق الأوراق المالية ، والتي تجمع بين المشترين والبائعين لأسهم الشركات المتداولة علنًا. تعمل أسواق الأسهم نوعًا ما مثل المزادات ، حيث يسمي المشترون المحتملون أعلى سعر لهم أي العرض، ويطلق البائعون المحتملون اسم السعرالأدنى أي الطلب. السعر الفعلي الذي يتم تنفيذ الصفقة به يقع في مكان ما بين العرض والطلب. يمكن وضع الصفقات من قبل سماسرة البورصة ، عادة نيابة عن مديري المحافظ أو المستثمرين الأفراد مثلك. يتكون سوق الأسهم في الولايات المتحدة من 13 بورصة ، أشهرها بورصة نيويورك وناسداك، و توجد بورصات عالمية، و بورصات محلية، و هذه قائمة بالبروصات العربية :

السوق المالية او سوق أسهم المملكة العربية السعودية

البورصة القطرية

سوق أبو ظبي للأوراق المالية

سوق الكويت للأوراق المالية

سوق دبي المالية

بورصة الدار البيضاء

البورصة المصرية

بورصة عمان

بورصة البحرين

سوق مسقط للأوراق المالية

بورصة بيروت

سوق العراق للأوراق المالية

بورصة تونس

بورصة فلسطين

ملاحظة : سوق الأوراق المالية هو سوق الأسهم، فلا تجعل المسطلحات تربكك. ولكن الأسهم هي نوع من أنواع الأوراق المالية

ما هو سوق الأوراق المالية Stock Market بكلمات بسيطة

سوق الأوراق المالية عبارة عن هيكل من القواعد واللوائح والآليات التي تسمح لك بتداول الأوراق المالية، سواءا كانت تابعة لجهات حكومية Government، أو شركات خاصة.

تعرف على السندات الحكومية : شرح مبسط ل ما هى السندات الحكومية Government Bond

لا يعني هذا المفهوم بورصات الأوراق المالية لأداء عمليات التداول فحسب ، بل يعني أيضًا الأداة الرئيسية لجذب التدفقات النقدية إلى الأعمال التجارية ، وبمساعدة الشركات التي تكتسب قيمة سوقية حقيقية من خلال الأسهم الصادرة للتداول الحر.

إن جوهر سوق الأوراق المالية ووظائفه عمليا هو نفسه الموجود في أي سوق آخر – لقاء البائعين مع المشترين لإبرام صفقات مفيدة للطرفين.

عنصر مهم آخر في سوق الأوراق المالية هو جذب رأس المال الحر والمدخرات المالية. أي أن تداول الأسهم يوفر العديد من خيارات الاستثمار ويركز الأموال في السوق.

سوق الأسهم ، بكلمات بسيطة ، هو أحد مجالات السوق المالية حيث تُستخدم الأوراق المالية ك السلع : الأسهم ، والسندات ، والعقود الآجلة ، والخيارات ، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك ، تتم كل معاملة وفقًا لقواعد صارمة وتحت ظروف معينة.

يُطلق على سوق الأوراق المالية الدولية مساحة واحدة من جميع الأسواق العالمية حيث يتم شراء و بيع الأصول الورقية.

جاء في تعريف ويكيبيديا أن سوق الأوراق المالية عبارة عن مجموعة من العلاقات الاقتصادية المتعلقة بإصدار وتداول الأوراق المالية بين المشاركين فيها. هذا السوق ، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من سوق رأس المال جنبًا إلى جنب مع سوق المال ، هو في جوهره النظام المالي العالمي.

نظرًا لحقيقة أن أصول سوق الأسهم عبارة عن أوراق مالية ، يطلق عليه أيضًا سوق أوراق مالية ، و سوق السندات.

يوجد أكبر ممثلي سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة واليابان وروسيا. واحدة من أشهر البورصات هي بورصة نيويورك NYSE بمتوسط ​​دوران يبلغ حوالي 16.5 تريليون دولار.

ثاني أكبر سوق هو NASDAQ ، ويقع أيضًا في الولايات المتحدة. تضم قائمة الأسهم المتداولة في NASDAQ أكثر من 3.2 ألف شركة ، بما في ذلك الشركات العربية.

ومن بين القادة أيضًا بورصة الأوراق المالية اليابانية TSE (بورصة طوكيو للأوراق المالية).

تمثل بورصة موسكو سوق الأوراق المالية الروسية ، ويبلغ متوسط ​​حجم التداول فيها 23.8 تريليون روبل.

كيف يعمل هيكل ووظائف سوق الأوراق المالية Stock Market

سوق الأوراق المالية العالمية هو هيكل فوق وطني تنتمي إليه جميع أسواق الأوراق المالية الإقليمية. يتم تمثيل الأسواق المحلية من قبل الأفراد والكيانات القانونية ، وعلى المنصة الدولية ، تعمل دول بأكملها كمقدمي عروض. يتم توفير الوصول إلى التجارة لجميع اقتصادات العالم تقريبًا ، وبالتالي فإن هذا السوق عالمي.

سوق الأوراق المالية هو نوع من اتحاد المؤسسات الائتمانية والمالية ، بما في ذلك البورصات ، وسماسرة البورصة ، والوكالات الوطنية ، والتجار. أيضًا ، تشارك شركات التأمين والبنوك والخدمات المالية الحكومية في عمل السوق ، مما يؤثر على ديناميكيات السوق.

يمكن أن تعزى أي عملية يتم تنفيذها في إطار السوق إما إلى التلاعب التجاري أو المالي. في الحالة الأولى ، هذه هي التسوية المتبادلة بين الطرفين للاستيراد والتصدير ، وفي الحالة الثانية ، حركة رأس المال بين العديد من قطاعات الاقتصاد. إن إعادة توزيع الأموال بين المجالات ينظم في الواقع اقتصاد السوق. بالإضافة إلى ذلك ، فإن سوق الأوراق المالية ، من خلال إصدار وبيع الأسهم ، يوفر الدعم للشركات التي تواجه صعوبات في التمويل.

الوظائف الهامة سوق الأوراق المالية Stock Market هي:

دعم الاقتصادات الوطنية في تجاوز الصعوبات المالية.

التوزيع المتوازن للعرض النقدي بين مختلف قطاعات الاقتصاد والشركات.

توفير الفرص لإيجاد مستثمرين للشركات والتعاون متبادل المنفعة بينهما.

نمو عرض النقود. يخلق السوق تدفقات نقدية حرة يقوم المستثمرون من خلالها بتوسيع نطاق فرص الاستثمار.

الوظيفة التنظيمية. تحدد أسعار الأوراق المالية في سياق التداول العرض والطلب ، وهو ما يتوافق مع قواعد السوق المفتوحة.

يحدد التداول الحر رسملة الشركات من خلال أسهمها وأصول الموازنة من خلال سندات الخزينة الحكومية. أيضًا ، للتداول تأثير على التدفقات النقدية من خلال المؤسسات المصرفية والهياكل المالية.

أيضًا ، يمكن تمييز المكون الإرشادي لسوق الأوراق المالية بشكل منفصل. أظهرت الأزمة المالية العالمية الأخيرة أن المشاركين في السوق يميلون إلى الاستجابة للمشاكل الاقتصادية الوشيكة قبل أن يبدأ السياسيون الحديث عنها. لذلك ، فإن الهياكل الحكومية الأكثر تطورًا ذات رأس المال الكبير تكون أكثر استقرارًا من البقية وقادرة على جذب استثمارات أفضل جودة.

يعمل سوق الأوراق المالية Stock Market بمشاركة الكيانات التالية:

المصدرين. يشمل هؤلاء المشاركون الكيانات القانونية. شخص أو هيئة تابعة للسلطة المحلية أو التنفيذية. بشكل أساسي ، المصدرون هم البائعون الذين يصدرون الأوراق المالية التي تحدد مجال نشاطهم. تسمى عملية إصدار الأوراق المالية الإصدار.

المستثمرون. يمكن لفرد أو شركة أو مؤسسة أو وكالة حكومية العمل كمستثمر. يستخدم هؤلاء المشاركون رؤوس أموالهم لشراء الأسهم والأوراق المالية الأخرى لتحقيق ربح لاحق. هؤلاء الأشخاص في خطر ، لأنه إذا كان المشروع غير مربح ، فستضيع الأموال.

المشاركون المحترفون في السوق. في الواقع ، هذه أطراف ثالثة تمثل بشكل مباشر سوق الأوراق المالية نفسها ، والتي توفر الجزء الأكبر من حجم التداول. تشمل هذه الفئة السماسرة وصناديق الاستثمار والتجار والوسطاء والممثلين المحترفين لأي من الأطراف. يكسب هؤلاء الأشخاص على نسبة مئوية من المعاملات الناجحة ، لذلك فهم مهتمون بالحد الأقصى لعدد العقود المبرمة للشراء / البيع.

تصنيفات سوق الأوراق المالية Stock Market

يتم تقسيم سوق الأوراق المالية أيضًا وفقًا لبعض المعايير:

حسب المُصدرين: سوق أسهم الشركات الخاصة ، وسوق السندات الحكومية والأوراق المالية الأخرى.

من خلال الانتماء إلى البورصة – الصرف أو السوق خارج البورصة.

حسب الشروط: يتم تداول الأوراق المالية الدائمة أو طويلة الأجل أو متوسطة الأجل أو قصيرة الأجل.

عن طريق الانتماء الإقليمي – السوق الدولي ، الإقليمي أو الوطني.

حسب القطاعات الاقتصادية.

حسب أنواع الأدوات المالية الورقية – الأسهم والسندات والعقود الآجلة وغيرها.

عادةً ما يكون الوسيط بين المُصدر والمستثمر هو البورصة ، التي تشارك في إنشاء وتوفير جميع البنية التحتية اللازمة لدورة التداول الكاملة.

توجد عدة أقسام داخل قاعة الصرف ، منها:

نظام تداول يقبل الأموال من البائعين والمشترين.

غرفة المقاصة ، التي تتعامل مع محاسبة أحجام التداول ، وكذلك القضايا النقدية – تحويل الأموال إلى جهات الإصدار ، وسحب الأموال من حسابات المستثمرين ، وما إلى ذلك.

دائرة الإيداع التي تشرف على الشق الاقتصادي وتتحكم في كافة المعاملات غير النقدية.

يتم تصنيف سوق الأوراق المالية حسب خصائص حركة الأصول الورقية.

السوق الرئيسي. هذا هو اسم السوق الذي توضع فيه الأوراق المالية المُصدرة حديثًا في البداية. يمكن أن يتم الطرح في شكل عام (IPO) أو في شكل مغلق ، حيث لا يتم عرض الأسهم للشراء لأي شخص مهتم. يمكن أن يتم التنسيب الأولي من خلال التبادل أو بطريقة أخرى.

سوق ثانوي. في هذا السوق ، يتم تداول الأوراق المالية التي تم إصدارها مسبقًا وخضعت لعملية الطرح الأولي. يقع معدل الدوران الرئيسي للمعاملات في أصول الأسهم في السوق الثانوية ، وهذا هو السوق الذي يكون فيه المستثمرون المبتدئون أكثر دراية ، لأن البورصات تمثله في المقام الأول.

السوق الثالث. في هذا السوق ، تتم المعاملات بأوراق مالية غير مسجلة في قاعة البورصة ، أي مع تلك التي لم يتم إدراجها. اسمها الآخر هو Over the Counter Market (OTC). كانت ذات أهمية كبيرة في الخمسينيات. في القرن الماضي ، في ذلك الوقت ، بدأت شركات المستثمرين في شراء الأسهم العادية لحماية نفسها من التضخم ، واحتفظت البورصات بعمولة ثابتة على المعاملات. من خلال تنفيذ العمليات دون مشاركة البورصات ، فقد وفروا التكاليف ولم يخلقوا تقلبات في الأسعار كانت لا مفر منها في البورصات خلال المعاملات الكبيرة.

السوق الرابع. هذا هو اسم أنظمة التداول الإلكترونية للعمل بدون وسطاء مع حزم كبيرة من الأوراق المالية بين المستثمرين المؤسسيين. تشمل الأنظمة الشائعة InstiNet و POSIT و Crossing Network.

كيف يعمل سوق الأوراق المالية Stock Market؟

يتمثل الدور الأساسي لسوق الأوراق المالية في الجمع بين المشترين والبائعين للتفاوض بشأن تداول الأسهم. لتحديد السعر ، يعمل سوق الأسهم نوعًا ما مثل المزاد.

يرغب المشترون في دفع أقل سعر ممكن. يمكن لوسطاء الأسهم الذين يرغبون في الشراء (أو الذين يمثلون العملاء الذين يرغبون في الشراء) تقديم عروض الأسعار التي يرغبون في دفعها مقابل السهم. أعلى سعر يصبح “أفضل عرض”.

يريد البائعون البيع بأعلى سعر. يمكن لمالكي الأسهم أو سماسرة البورصة إظهار رغبتهم في البيع عن طريق طرح طلب ، وهو السعر الذي يرغبون في بيع الأسهم به. يصبح أقل سعر هو “أفضل طلب”.

يُطلق على الفرق بين أفضل عرض وأفضل عرض اسم “فرق السعر”. يتفاوض الطرفان للاجتماع في المنتصف ، والوسيط الذي ينفذ التجارة يأخذ الفرق كرسوم له.

أثناء متابعة السهم ، ستلاحظ تحركات سعر السهم. يمكن أن يتغير سعر السهم بشكل متكرر بناءً على عدد المستثمرين الذين يتطلعون إلى شراء أو بيع الأسهم وعدد الصفقات التي تحدث.

يتم تداول الأسهم على أساس فردي من خلال التفاوض بين سعري العرض والطلب. يمكن أن تتحرك هذه الأسعار مع أسهم الشركات الأخرى حيث تؤثر الأخبار الاقتصادية والسياسية والمحددة على حركة الأسواق بشكل عام.

من يستخدم سوق الأوراق المالية Stock Market؟

فيما يلي بعض اللاعبين الأساسيين الذين يجب أن تعرفهم:

يمكن لمستثمري التجزئة أمثالك شراء أو بيع الأسهم الفردية من خلال حساب الوساطة الخاص بك. عند تقديم طلب ، يتم إرساله إلى البورصات حيث يتم تنفيذ الصفقات.

سماسرة البورصة هم “ممثلون مسجلون” خضعوا للتدريب واجتازوا امتحان الترخيص. يمكنهم شراء وبيع الأوراق المالية نيابة عن المستثمرين. يعمل سماسرة الأوراق المالية في شركات السمسرة ، والتي يمكن أن تعمل كمديرين أو وكلاء في المعاملات ، وتجني الأموال من خلال هوامش الربح، كمدراء أو العمولات كوكلاء على التداولات. تفرض العديد من شركات السمسرة رسومًا على عملائها الذين يستخدمون السمسرة لتقديم الطلبات وتنفيذ تداول الأسهم.

يتصرف مديرو المحافظ مثل أصحاب المطاعم – سيطلبون الكثير من الطعام لأنهم يطعمون الكثير من الناس. يقوم مديرو المحافظ بإصدار أوامر كبيرة لشراء وبيع الأسهم لأنهم يديرون محافظ أسهم كبيرة نسبيًا ، والتي يمكن أن يمتلكها مستثمرون آخرون مثلك. إذا كنت تمتلك أسهمًا، صندوق مشترك ، صندوق تقاعد ، صندوق تقاعد ، إلخ… فمن المحتمل أن يتعامل مدير المحفظة مع مجموعة الأوراق المالية الأساسية (الأسهم والسندات وما إلى ذلك) في محفظة الصندوق.

يتصرف مديرو المحافظ مثل أصحاب المطاعم – سيطلبون الكثير من الطعام لأنهم يطعمون الكثير من الناس. يقوم مديرو المحافظ بإصدار أوامر كبيرة لشراء وبيع الأسهم لأنهم يديرون محافظ أسهم كبيرة نسبيًا ، والتي يمكن أن يمتلكها مستثمرون آخرون مثلك. إذا كنت تمتلك أسهمًا، صندوق مشترك ، صندوق تقاعد ، صندوق تقاعد ، إلخ… فمن المحتمل أن يتعامل مدير المحفظة مع مجموعة الأوراق المالية الأساسية (الأسهم والسندات وما إلى ذلك) في محفظة الصندوق. يساعد المصرفيون الاستثماريون الشركات في إدراج الأسهم في البورصات.

ما يتم تداوله في سوق الأوراق المالية Stock Market

يتم تداول الأوراق المالية و التزامات و حقوق بشكل أساسي في سوق الأسهم. تتمثل أصول الأسهم المالية في عدة أنواع من الأوراق المالية و الالتزامات.

الأسهم: شراء هذه الأوراق المالية يعني مساهمة رأس مال حقوق الملكية في رأس مال الشركة المصدرة لتلك الأسهم. هناك نوعان من الأسهم – عادية ومفضلة. من خلال شراء الأوراق المالية ، يحصل المساهم على الحق في الحصول على جزء من دخل الشركة في شكل أرباح. بالإضافة إلى ذلك ، على سبيل المثال ، من خلال أن تصبح مالكًا لنصف أسهم الشركة ، ستتمكن من المطالبة بنسبة 50% من جميع ممتلكاتها في حالة تمت تصفية الشركة.

شراء هذه الأوراق المالية يعني مساهمة رأس مال حقوق الملكية في رأس مال الشركة المصدرة لتلك الأسهم. هناك نوعان من الأسهم – عادية ومفضلة. من خلال شراء الأوراق المالية ، يحصل المساهم على الحق في الحصول على جزء من دخل الشركة في شكل أرباح. بالإضافة إلى ذلك ، على سبيل المثال ، من خلال أن تصبح مالكًا لنصف أسهم الشركة ، ستتمكن من المطالبة بنسبة 50% من جميع ممتلكاتها في حالة تمت تصفية الشركة. الكمبيالات: هذا الضمان هو التزام بدفع مبلغ من المال المقترض. تحتوي الفاتورة على معلومات محددة حول مبلغ الاسترداد وتاريخه

سندات: تتضمن هذه الأصول الورقية دفع أرباح الأسهم لحامليها ، وكذلك الالتزام بإعادة قيمتها الكاملة بعد فترة زمنية معينة. هناك ثلاثة أنواع من السندات: سندات الشركات، شندات الحكومات و سندات خاصة. الفرق بين السندات والأوراق المالية الأخرى هو زيادة الموثوقية والاستقرار. غالبًا ما تكون الأرباح صغيرة ولكنها ثابتة تمامًا ومستقلة عن تقلبات السوق. لاستثمار الأموال الكبيرة ، غالبًا ما تستخدم سندات القروض الفيدرالية. السندات الحكومية غالبا ما تكون معفاة من الضرائب.

أيضًا في سوق الأوراق المالية ، يتم إجراء المعاملات مع مشتقات الأوراق المالية.

العقود الآجلة: هذه الأداة هي عقد محدد المدة لتوريد منتج أو مادة خام في تاريخ محدد بتكلفة محددة.

هذه الأداة هي عقد محدد المدة لتوريد منتج أو مادة خام في تاريخ محدد بتكلفة محددة. خيار الأسهم: الخيار هو نوع من الاتصال يمنح مالكه الحق في بيع أو شراء أصل بتكلفة محددة مسبقًا. تنتمي الخيارات إلى فئة واسعة من الأصول ، والتي تسمى المطالبات الطارئة ، أي المدفوعات بموجب هذه العقود تحدث عند وقوع حدث ما.

مؤشرات سوق الأوراق المالية Stock Market

مؤشر البورصة هو متوسط ​​سعر السهم المرجح لعدد معين من الأوراق المالية لمختلف القطاعات الاقتصادية والمؤسسات المصرفية وغيرها من المؤسسات الائتمانية والمالية. تتيح لك هذه الأداة الحصول على فكرة عن حالة أسعار البورصة ، أي اتجاهها العام. يتم استخدامه للقياس الإحصائي والتحليل والتنبؤ بحالة تداول الأسهم بشكل عام ومجالاتها الفردية.

يتم حساب مؤشرات مختلفة لعدد مختلف من الأوراق المالية ، يمكن أن تكون 10 أسهم أو 500 أو أكثر. تسمح لك مؤشرات الأسهم المختلفة لسوق واحد بتقييمه من زوايا مختلفة. أشهر المؤشرات في العالم هي مؤشر داو جونز Dow Jones الأمريكي ، ومؤشر نيكاي الياباني Nikkei ، ومؤشر داكس DAX الألماني (دويتشه أكتينينديكس ، داكس) ، وآر تي إس RTS الروسي ، وميزكس MICEX.

تقدم البورصات العالمية آلاف الأوراق المالية للتداول ، ومع ذلك ، لفهم حالة سوق الأوراق المالية في بلد محدد ، يتم استخدام المؤشر المقابل ، والذي يوضح متوسط ​​مؤشر ديناميكيات العديد من الأسهم المدرجة في هذه البورصة. نظرًا لأن قيم مؤشرات الأسهم هي مجرد أرقام ، فلا يُشار إليها بالعملة ، بل بالنقاط.

كيف تكسب المال من سوق الأوراق المالية Stock Market

يوفر سوق الأوراق المالية Stock Market فرصًا كبيرة لتحقيق الربح وتوليد الدخل السلبي لكل من الشركات والمشاركين من القطاع الخاص. هناك العديد من الاستراتيجيات والتكتيكات للعمل في السوق ، ولكن تطبيقها يتناسب مع ثلاثة مجالات.

الاستثمارات في الأوراق المالية.

المضاربة في الأوراق المالية.

بيع السندات والأسهم.

يمكن ملاحظة الأرباح على مؤشرات الأسهم كبند منفصل. على عكس الأسهم ، فهي ليست أوراق مالية. في معظم الحالات ، يتم استخدام أداتين للتعامل مع المؤشرات: العقود الآجلة والصناديق الاستئمانية.

في الحالة الأولى ، يتم شراء العقود الآجلة على المؤشر ، وفي الحالة الثانية ، المشاركة في الصندوق. على سبيل المثال ، يمكن شراء أحد أكبر المؤشرات الأمريكية ، S & P500 ، من خلال صناديق الاستثمار المتداولة. تمتلك شركة Standart & Poor Corporation ، التي طورت مؤشر البورصة هذا ، الصندوق الاستئماني SPDR ، الذي تعكس أسهمه أسعار المؤشر. يمكن شراؤها في البورصة مثل أي أوراق مالية أخرى. شريط أسهم الصندوق هو SPY. بالنسبة للمستثمر الخاص ، فإن كلا الطريقتين لهما فرق بسيط ، حيث يتم شراء المؤشر والصندوق من خلال منصة التداول مثل أي أصل آخر.

كيف تدخل سوق الأوراق المالية Stock Market

الوسيط بين المُصدِرين والمستثمرين هي بورصات الأوراق المالية التي تنظم عملية التداول بشكل مباشر. أكبر البورصات العالمية هي بورصة :

بورصة نيويورك – NYSE : إنها البورصة الأمريكية الرئيسية مع أكبر معدل دوران في العالم. يقع في وول ستريت في نيويورك. يتم حساب مؤشر Dow ​​Jones باستخدام أسعار الأسهم في هذا الموقع جنبًا إلى جنب مع Composite و ARCA Tech 100 Index وغيرها.

إنها البورصة الأمريكية الرئيسية مع أكبر معدل دوران في العالم. يقع في وول ستريت في نيويورك. يتم حساب مؤشر Dow ​​Jones باستخدام أسعار الأسهم في هذا الموقع جنبًا إلى جنب مع Composite و ARCA Tech 100 Index وغيرها. بورصة NASDAQ : تركز هذه البورصة الأمريكية على المعاملات مع الأوراق المالية للشركات في قطاع التكنولوجيا الفائقة ، مثل Google و Intel و Facebook و Tesla.

تركز هذه البورصة الأمريكية على المعاملات مع الأوراق المالية للشركات في قطاع التكنولوجيا الفائقة ، مثل Google و Intel و Facebook و Tesla. LSE بورصة لندن : بورصة لندن هي أشهر وأقدم بورصة في العالم. تعتبر أيضًا الأكثر دولية ، حيث أن حوالي نصف مبيعاتها هي تجارة الأسهم الدولية. يتم تمثيل الشركات من روسيا أيضًا ، على سبيل المثال Evraz و Rosneft والعديد من الشركات الأخرى.

بورصة لندن هي أشهر وأقدم بورصة في العالم. تعتبر أيضًا الأكثر دولية ، حيث أن حوالي نصف مبيعاتها هي تجارة الأسهم الدولية. يتم تمثيل الشركات من روسيا أيضًا ، على سبيل المثال Evraz و Rosneft والعديد من الشركات الأخرى. بورصة موسكو: والتي تضمنت في عام 2011 RTS و MICEX. يشمل عقد الإيداع المركزي للأوراق المالية ، بالإضافة إلى أكبر مركز مقاصة في روسيا – بنك NCC.

لكن من المستحيل شراء أسهم أو سندات مباشرة للأفراد في البورصة ؛ ولهذا الغرض ، تم إنشاء شركات وسيطة خاصة – وسطاء. يمكن أن يكلف مكان الوساطة في البورصة عدة مئات الآلاف من الدولارات في السنة. يمكن للمستثمرين المؤسسيين فقط في شكل صناديق استئمانية بملايين الدولارات وصناديق التحوط والصناديق الأخرى شراء الأصول مباشرة في البورصة.

لكن هذا الحال قد تغير مع سوق العملات المشفرة، و ظهور العديد من المنصات التي قد تشتري من خلالها أسهم، أحد هذه المنصات هي منصة robinhood غير أن خاصية شراء الأسهم مباشرة عبر المنصة متاحة لمواطني الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي.

يمكنك قراءة المزيد عن العملات المشفرة : ما هي العملة الرقمية المشفرة Cryptocurrency و كيف تعمل

عصارة الأسطر السابقة

سوق الأسهم أو الأوراق المالية هو نظام عالمي معقد يعيش وفقًا لقوانينه وأنظمته. من الصعب المبالغة في تقدير تأثير سوق الأوراق المالية على الاقتصاد الكلي والاقتصاد لكل بلد على حدة.

لفترة طويلة ، كان سوق الأوراق المالية غير متاح للناس العاديين ، مما أدى إلى العديد من التكهنات بشأن التداول في البورصة. في الواقع ، فإن معظم العمل في سوق الأسهم أو الأوراق المالية يقع في إطار شراء وبيع أسهم لشركات مختلفة من أجل جني الأرباح على أساس مبدأ الشراء بسعر أرخص و البيع بسعر أعلى كما هو الحال مع أي سلعة و كيف يتم بيعها من قبل التجار. في الوقت الحاضر ، عندما يكون الوصول إلى البورصات متاحًا للجميع تقريبًا ، فقد جعل الكثيرون من تداول الأوراق المالية العنصر الرئيسي لدخلهم.

تريليونات من معدل دوران الأموال الذي يتم إجراؤه يوميًا في البورصات له تأثير قوي على أسعار الأدوات المالية والحالة الاقتصادية للعالم ككل.

كما أن للسوق تأثير قوي خلال فترات الأزمات وعدم الاستقرار المالي. توفر الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية الأخرى قدرًا أكبر من الاستقرار للشركات والمستثمرين من القطاع الخاص وتستخدم كحماية ضد المخاطر والقوى القاهرة المختلفة.

إذا كان هدفك هو تعلم كيفية إدارة أموالك الخاصة ومضاعفتها ، فأنت بحاجة إلى تطوير فهم لكيفية عملها وكيفية تداولها والأساليب التي يمكن أن تنمو بها.

الأسواق المالية هي أفضل مكان لتكوين رأس المال بشكل تدريجي ، ولكن من المهم أن نتذكر أنه لا يوجد أموال سهلة وسريعة ولا يمكن أن تكون كذلك.