رئيس قسم المعلومات في غوغنهايم: "جنون المضاربة" يتلاشى، لكن هدف ٤٠٠ ألف دولار لا يزال ممكنًا

تام شمس - الاثنين 18 يناير 2021 08:21 صباحاً - في مقابلة مع بلومبرغ ماركتس يوم الجمعة، أوضح سكوت مينيرد، كبير مسؤولي الاستثمار في غوغنهايم بارتنرز، وجهات نظره التي تبدو متناقضة حول إمكانات بيتكوين، وكشف أن صناديق غوغنهايم الخاصة قد استثمرت في العملة المشفرة.

وقد دعا ماينرد، الذي يشرف على أصول غوغنهايم الخاضعة للإدارة البالغة ٢٧٥ مليار دولار، إلى سعر مرتفع يصل إلى ٤٠٠ ألف دولار لعملة بيتكوين في مقابلة أواخر العام الماضي - ليأتي من بين أعلى توقعات الأسعار من رئيس مؤسسي كبير - لكنه قال مؤخرًا في تغريدة الأسبوع الماضي أن السوق قد يكون السوق محمومًا. وقد أثار هذا التحول بعض الاتهامات المرحة بالتلاعب بالسوق.

ولكن حسبما قال مينيرد يوم الجمعة، لا يزال سعره الصعودي على المدى الطويل كما هو في حين أن التراجع الهبوطي قد لا يزال محتملًا.

"هناك شيء واحد نراه وهو الاهتمام المفاجئ بين الأفراد [...] فالكثير من منافذ العملات المشفرة تتعرض للإرهاق، وقد بدأت في تقييد الطلبات لأنهت لا تستطيع التعامل مع الطلب."

بمجرد أن يكون هذا المثال هو إيتورو، الذي حذر مؤخرًا من قيود المشترين بدءًا من نهاية هذا الأسبوع. كذلك أشار مينيرد إلى أن مثل هذا الطلب القوي قد يكون علامة على ارتفاع مفرط في المدى القصير، لكن الرياح السردية تتحول في النهاية لصالح بيتكوين.

"الجانب الآخر من ذلك هو إثبات أن العملة المشفرة أصبحت أكثر انتشارًا. كان السعر البالغ ٤٠٠٠٠ دولار الذي تحدثت عنه يعتمد على المعروض من الذهب في العالم، والعملات المشفرة من نواح كثيرة أكثر جاذبية من الذهب".

وقد أشار ماينرد إلى فوائد مثل قابلية النقل وسهولة المعاملات مع بيتكوين مقارنة بالسبائك المادية.

وعندما سئل إذا ما كانت أي من صناديق غوغنهايم قد حققت قفزة في بيتكوين، قال ماينرد "لا أعتقد أننا قد تأثرنا حتى الآن بأي من صناديقنا المشتركة"، على الرغم من أن الشركة ستنظر في التخصيصات إذا ارتفع طلب العملاء.

ومع ذلك، فقد كشف النقاب عن أن صناديق غوغنهايم الخاصة الأصغر قد حققت قفزة.

"في بعض صناديقنا الخاصة، اشتريناها بالفعل. [...] أوصي بأنه إذا كنتم تعتقدون أن ما قلته بأن السعر سيصل إلى ٤٠٠٠٠٠ في النهاية، فإن ٢٪ من محفظتكم ستكون ٢٠٪ قبل أن ينتهي هذا كله."

يعود جزء من اتجاه مينير الصاعد إلى تحليل تاريخي طويل المدى. في وقتٍ سابق من المقابلة، أشار إلى أنه "من الممكن أن ندخل عصرًا ذهبيًا" وأن "هناك مقارنات أجريت مع عشرينيات القرن الماضي بعد الإنفلونزا الإسبانية".

في النهاية، يتوقع أن تتدفق أموال الأفراد بشكل كبير إلى الأسواق في أعقاب جائحة كوفيد - وهي أموال قد تعزز العملات الرقمية أيضًا.