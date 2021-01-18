صندوق تحوط يتوقع وصول سعر بيتكوين إلى ١١٥ ألف دولار وهبوط العملات البديلة "المضاربة"

تام شمس - الاثنين 18 يناير 2021 04:35 صباحاً - تشير البيانات الجديدة من بانتيرا كابيتال، وهي شركة استثمارية وصندوق تحوط، إلى أن حركة السعر الحالية لبيتكوين (BTC) تتبع عن كثب مسار نموذج الأسهم التي يجب اتباعها ويعتقد محللو الشركة أن بيتكوين ستصل إلى ١١٥٢١٢ دولارًا بحلول الأول من أغسطس.

قد يكون الارتفاع المكافئ لعملة بيتكوين قد وضع السعر قليلًا قبل توقعات النموذج، وقد أدى التصحيح بنسبة ٢٨٪ هذا الأسبوع إلى ارتعاش مؤقت في جميع أنحاء السوق، لكن التصحيحات الحادة وفترات التوحيد القصيرة هي سمة الأسواق الصاعدة.

توقع المخزون للتدفق بعد التنصيف. المصدر: بانتيرا كابيتال

يركز النموذج على التأثير السعري لأحداث تنصيف بيتكوين التي تقلل كمية بيتكوين التي يتم سكها في كل كتلة إلى النصف كل ٤ سنوات.

ووفقًا للنموذج، يصبح تأثير انخفاض المعروض من بيتكوين موجودًا تقريبًا بعد ٦ أشهر من كل تنصيف. عندما انخفض سعر بيتكوين إلى النصف في ١١ مايو ٢٠٢٠، كان السعر حوالي ٨٠٠٠ دولار وبعد ٦ أشهر كان يتم تداول بيتكوين فوق ١٥٠٠٠ دولار وعلى وشك الدخول في ارتفاع مكافئ إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

سعر بيتكوين بعد التنصيف. المصدر: متتبع التنصيف

يوضح المخطط أعلاه تقدم سعر بيتكوين في الأيام التي تلت كل تنصيف. تم تطوير نمط مماثل خلال التنصيفين الماضيين، فقط مع اختلاف الفترة الزمنية. يبدو أن أداء بيتكوين الحالي يقع بين دورات السوق لعام ٢٠١٢، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى سعر بيتكوين بين ٣٠٠٠٠٠ دولار و ٤٠٠٠٠٠ دولار بعد حوالي ٤٥٠ يومًا بعد النصف الأخير، أو ٤ أغسطس تقريبًا.

علامات على نضوج السوق

هناك اختلاف مهم آخر بين هذا الارتفاع وعام ٢٠١٧ يتعلق بالتكوين العام للسوق ومكان تحديد القيمة. يتم توحيد غالبية قيمة السوق الحالية في بيتكوين وإيثريوم (ETH) حيث اختار المستثمرون المؤسسيون حتى الآن السلاسل الأكثر رسوخًا للتعرض لقطاع العملات المشفرة.

أشار آندي يي، مدير السياسة العامة لشركة فيزا في الصين الكبرى، إلى هذا التطور في رد على تويتر على تقرير بانتيرا:

"إن موجة الارتفاع هذه مختلفة. فهناك تحول هائل من التوكنات عالية المضاربة وغير العاملة في عام ٢٠١٧ إلى #بيتكوين و#إيثريوم اليوم، وفقًا لبانتيرا كابيتال".

تركيز سوق العملات المشفرة. المصدر: بانتيرا كابيتال

كما هو موضح في المخطط أعلاه، فإن بيتكوين وإيثريوم يمتلكان ٨٦٪ من القيمة. السلاسل الـ ٥٠٠٠ الأخرى لديها ١٤٪. بينما كانت بيتكوين تبلغ ذروتها في أواخر عام ٢٠١٧، كان لدى أكبر عملتين إجماليتين ٥٢٪ من القيمة، مما يشير إلى أن بيتكوين وإيثريوم عززتا حصتهما في السوق على مدار السنوات الثلاث الماضية.

تشمل الأسباب المحتملة لهذا التحول في الأموال الأموال المؤسسية التي تركز على بيتكوين كنقطة دخول إلى سوق العملات المشفرة نظرًا لأمن الشبكة والبنية التحتية للتعدين الضخمة، والنظام البيئي المالي اللامركزي المزدهر الذي تم بناؤه في الغالب على شبكة إيثريوم.

نظرًا لاستمرار نمو نظام التمويل اللامركزي البيئي، فإنه سيجذب أيضًا اهتمامًا مؤسسيًا، مما يزيد من سعر إيثريوم حيث إنه مطلوب للتفاعل مع جميع العقود الذكية ومنصات التمويل اللامركزي على شبكة إيثريوم.

تُظهر البيانات من ديفاي بالس أن القيمة الإجمالية المحجوزة في التمويل اللامركزي تقف الآن عند ٢٩,٩٨ مليار دولار، بالقرب من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ٢٣,١١٦ مليار دولار.

إجمالي القيمة المقفلة في التمويل اللامركزي. المصدر: ديفاي بالس

مع زيادة إجمالي القيمة المقفلة، تزداد قيمة عملات النظام البيئي الأعلى بما في ذلك آيف وسينثيتيكس (SNX). يستمر حجم التداول في أكبر البورصات اللامركزية، مثل يونيسواب وسوشي سواب، في النمو مع البيانات من دون أناليتيكس التي تُظهر أن حجم التداول الأسبوعي المشترك على البورصات اللامركزية تجاوز مؤخرًا ١٣ مليار دولار.

حجم التداول الأسبوعي على البورصات اللامركزية. المصدر: دون أناليتيكس

التدفق المؤسسي قد يؤدي إلى بيتكوين إلى إطلاق موسم عملات جديد

في حين تمتلك بيتكوين وإيثريوم حاليًا ٨٦٪ من القيمة السوقية للعملات المشفرة، فإن دورات السوق السابقة تشير إلى التدفق المحتمل للأموال من أعلى العملات المشفرة إلى مشاريع جديدة واعدة. وقد دفعت هذه الديناميكية المحللين مثل راؤول بال إلى اقتراح أنه بعد الارتفاع الهائل لعملة بيتكوين وإيثريوم، "ستكون المحطة التالية هي التنبيهات الأعلى للمخاطرة".

ذكرت وسائل الإعلام أيضًا أن هناك شائعات بأن غولدمان ساكس تستعد لتقديم خدمات حفظ للعملات المشفرة يمكن أن تمهد الطريق لدورة الضجة التالية لبيتكوين. يمكن أن يكون التدفق المستمر للأموال من الطبقة المؤسسية هو الحافز الذي يرفع سعر بيتكوين ويبقيها متماشية مع توقعات نموذج المخزون إلى التدفق.

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