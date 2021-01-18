رئيس الوزراء الكندي السابق يصف بيتكوين بأنها عملة احتياطية محتملة

تام شمس - الاثنين 18 يناير 2021 04:35 صباحاً - يقول ستيفن هاربر، الذي شغل منصب رئيس وزراء كندا لمدة تسع سنوات، إنه قد يكون هناك مكان لبيتكوين والعملات الرقمية للبنك المركزي كجزء من سلة من العملات الاحتياطية لتحل محل الدولار.

ففي مقابلة مع جاي مارتن من خدمة الاستثمار في كامبردج هاوس في مؤتمر فانكوفر لاستثمار الموارد اليوم، قال هاربر إن إمكانية استبدال الدولار الأمريكي يمكن أن تأتي فقط من عملة كبيرة مثل اليورو أو اليوان الصيني. وأعرب عن شكوكه في أن يكون أي منهما عملة بديلة قابلة للتطبيق بالنظر إلى حالة عدم اليقين طويلة الأجل بشأن قيمة اليورو و "الإجراءات التعسفية" التي ستتخذها الحكومة الصينية فيما يتعلق بقيمة اليوان:

"من الصعب رؤية البديل للدولار الأمريكي باعتباره العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم. وبخلاف الذهب وبيتكوين وسلة كاملة من الأشياء [...] أعتقد أننا سنرى عدد الأشياء التي يستخدمها الناس كاحتياطيات تتوسع، لكن الدولار الأمريكي سيظل الجزء الأكبر منها".

وأضاف رئيس الوزراء السابق أنه يعتقد أن العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs)، كانت إلى حد ما "حتمية" ولكن من المحتمل أن تخضع للسياسة النقدية في جميع أنحاء العالم. قال هاربر إنه كان قلقًا من أن تصبح البنوك المركزية "نوعًا من البنوك العامة" بدلًا من مجرد مراقب مالي، وهو أمر قد يؤثر على طرح أي عملة رقمية لبنك مركزي:

قال هاربر: "في النهاية، إذا كان لديك عملة رقمية وكان الغرض من البنك المركزي هو التحكم في التضخم وإنشاء عملة مستقرة وتسعير، فإن العملة الرقمية هي مجرد تطور للسوق. ولكن إذا كانت جزءًا من سلسلة مما أعتقد أنها تجارب جامحة فيما يتعلق بدور الخدمات المصرفية المركزية، فإنها ستقلقني كثيرًا".

شغل هاربر منصب رئيس وزراء كندا من عام ٢٠٠٦ حتى عام ٢٠١٥. وقد توسع اعتماد العملات المشفرة وبلوكتشين في البلاد بشكل كبير منذ مغادرته، حيث حصلت كندا على أول بورصة عملات مشفرة منظمة في سبتمبر. وفقًا لتيموثي لين، نائب محافظ بنك كندا، فإن البنك يتحرك أيضًا في تطوير عملة رقمية للبنك المركزي.