المؤسس المشارك لديكريد يشرح الآثار المحتملة لانتشار العملات الرقمية للبنوك المركزية

تام شمس - الأحد 17 يناير 2021 08:54 مساءً - على مدار عام ٢٠٢٠، تسابقت العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم نحو الإصدارات الرقمية الخاصة بها من عملاتها، والمعروفة باسم العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs). ولكن لا تزال صناعة العملات المشفرة لها مميزاتها، حتى لو أطلقت معظم البلدان عملات رقمية للبنوك المركزية، وفقًا لجيك يوكوم بيات، المؤسس المشارك لمشروع العملات المشفرة "ديكريد".

حيث قال يوكوم بيات لكوينتيليغراف: "أتوقع أن تقوم العديد من الدول القومية بإنشاء عملات رقمية للبنوك المركزية الخاصة بها في المستقبل غير البعيد، ولكن هناك فرقًا رئيسيًا بين العملات الرقمية للبنوك المركزية والعملات المشفرة". "العملات المشفرة، مثل بيتكوين وديكريد تعتبر أنظمة أكثر عدلًا بشكل أساسي من العملات الورقية، لذلك في حين أن العملات الرقمية للبنوك المركزية قد تتبنى العديد من ميزات العملات المشفرة، إلا أنها لا تستطيع التنافس على العدالة".

في العام الماضي، قادت الصين الطريق من حيث وتيرة تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية، في حين اتخذت الولايات المتحدة نهجًا أبطأ. وتشير التطورات الأخيرة إلى إحساس متزايد بأهمية تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية في الولايات المتحدة، إذ من المرجح أن تمثل العملات الرقمية للبنوك المركزية نسخًا رقمية من دولارات الدول، على الرغم من أن العديد من التفاصيل لا تزال في حالة تغير مستمر في هذه المرحلة.

وحسبما ذكر يوكوم بيات، تشكل الأصول المشفرة أطرًا أساسية مختلفة، اعتمادًا على الأصل وتكوينه. على سبيل المثال، تظل بيتكوين (BTC) غير مرتبطة بالعملات الوطنية والحدود، ويتم تشغيلها بواسطة تعليمات الكمبيوتر البرمجية والقائمين بالتعدين.

حيث قال يوكوم بيات: "استنادًا إلى كون العملات المشفرة أكثر عدلًا بشكل واضح مع جداول إصدار محددة وأصول محتفظ بها ذاتيًا، أتوقع أن تكون غير متأثرة نسبيًا بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، وهي مجرد أمر رقمي"

من ناحية أخرى، قد تكون العملات المستقرة أكثر تأثيرًا بشكل من عالم تديره العملات الرقمية للبنوك المركزية، لأن الغرض الرئيسي منها هو تمثيل العملات الورقية في شكل رقمي، على بلوكتشين، مع ارتباطها بقيمة محددة. لا يزال من الممكن أن يعتمد مستقبل العملات الرقمية المستقرة الأصلية على المواصفات القادمة للعملات الرقمية للبنك المركزي.

حيث أشار المؤسس المشارك ديكريد إلى أنه "اعتمادًا على الإجراءات التي يمكن تنفيذها باستخدام أصول العملات الرقمية للبنوك المركزية، فإن بإمكانها أن تجعل العملات المستقرة متقادمة في الغالب". "إذا كان هناك الكثير من القيود على أصول العملات الرقمية للبنوك المركزية، فقد تتنافس العملات المستقرة على جبهة المرونة."

تعمل العملات المستقرة، مثل USDT وUSDC، على بلوكتشين وتسمح بمجموعة من المعاملات وتسهيلات التخزين. وقد شهدت USDC على وجه الخصوص قدرًا ملحوظًا من الاستخدام داخل قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) للعملات المشفرة في عام ٢٠٢٠.