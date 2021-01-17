تجارب الأصول الخوارزمية تستمر في جذب المتداولين والمطورين

تام شمس - الأحد 17 يناير 2021 05:41 صباحاً - إن تطوير مشروع خوارزمي للعملات المستقرة يمكن أن يكون محبطًا ومثيرًا مثل الاستثمار في واحد، والفريق وراء مورف.فاينانس خير شاهدٍ على ذلك.

ففي حين تراجعت الأصول الخوارزمية من أعلى مستوياتها في منتصف ديسمبر في السوق، استمر المجال مع ذلك في جذب المستثمرين والمطورين الجريئين بهدف وضع أنفسهم في طليعة قطاع مالي جديد - على الرغم من أنه لا يزال السؤال مفتوحًا عما إذا كانت مثل هذه المشاريع ستحقق الاستقرار.

تم تشكيل الأصول الخوارزمية إلى حد كبير في قالب مشروع ٢٠١٨ البائد، حيث تم تصميم الأصول الخوارزمية لضبط إجمالي العرض المتداول للرمز وفقًا للشروط المحددة مسبقًا، مثل الوقت أو السعر. بينما يُقصد بها ظاهريًا ربط العملة بالدولار الأمريكي، إلا أن احتواء التقلبات وتخفيفها أثبت أنه مشكلة يصعب حلها.

حتى الآن، ظلت هذه الأصول إلى حدٍ ما على هامش التمويل اللامركزي (DeFi)، حيث تمثل المشاريع الثلاثة الأولى - إمتي ست دولار وفراكس ودايناميك ست دولار - نصف مليار فقط في السوق فيما بينها، وفقًا لكوين غيكو. ومع ذلك، يستمر المتداولون في الاصطفاف لتجربة المشروع الجديد، مع وجود تطور مستمر في منتجات جديدة مثل DIGG القادم من بادجر داو - وهو أصل اصطناعي يهدف إلى تتبع سعر بيتكوين. حيث لا تزال المنطقة جديدة ومثيرة وغير مستكشفة إلى حد كبير.

عملة مستقرة أكثر استقرارًا

في مقابلة مع كوينتيليغراف، روى مطورو مورف.فاينانس المجهولين - المعروف سابقًا باسم دايناميك.سابلاي - قصتهم وهم يحاولون بناء مشروع مستدام في المجال، وهي قصة بها العديد من الصعود والهبوط مثل مخطط العملات المستقرة الخوارزمية.

قال الفريق: "كانت دايناميك.سابلاي عبارة عن انقسام أساسي بسيط بمتغيرات معدلة، والتي تم إطلاقها في أوائل شهر يناير". "لقد حاولنا الحد من تراكم الحيتان/الروبوتات من خلال وضع حد أقصى لعدد التوكنات لكل TX خلال الساعة الأولى من الإطلاق، ولكن هذا لم ينجح."

أوضح الفريق أن المتداولين "الحيتان" ذوي الجيوب العميقة قاموا بتدوير التوكنات بعد وقت قصير من الإطلاق، وواصلوا تحويل معلمات اللعبة لصالحهم.

"لم يكن هناك إغلاق في غرفة الاجتماعات في البداية، مما فتح لنا الفرصة لتحقيق القنص، حيث كان المستخدمون يشترون ويودعون كميات كبيرة من DSTR قبل نهاية حقبة، ويجمعون المكافآت، ثم يتخلصون من كل شيء في السوق قبل التكرار بعد بضع ساعات."

لقد أدى التلاعب إلى تثبيط عزيمة أعضاء المجتمع الأوائل وحتى بعض المطورين. لكن هناك آخرون ظلوا شجعان.

ميزات جديدة ومشاكل جديدة

كما هو الحال غالبًا في قصص الشركات الناشئة، أدت العقبات إلى الإبداع. وفي حالة مورف، جاء ذلك في شكل عقد يسمح لموفري السيولة الخوارزمية المستقرة للعملات بالتبديل بسرعة بين مجموعات المشاريع الأخرى إلى مجمعاتهم.

وعلى المدى القصير، عززت السيولة، ولكن على المدى الطويل قد تسمح أيضًا لمورف "بإدخال نظام LP على مستوى السوق يفيد جميع المزارع" - وهو ابتكار يمكن أن يعزز المساحة بأكملها.

ولكن حتى المبادرات الجديدة لم تكن كافية لتثبيت الربط.

حيث قال الفريق: "لقد تحسنت السيولة بشكل كبير، إلا أن اقتصاد التوكنات لدينا كان يعمل ضدنا". "كان كل من DST و DSTR سريعًا للغاية، مما يترك لنا الوقت غير الكافي لبدء آليات المراجحة الجديدة."

ومن أجل مكافحة انبعاثات رمزية مفرطة العدوانية، نشر الفريق عقودًا جديدة، وأعاد تسميتها، وطلب من المجتمع نقل التوكنات الخاصة بهم - وهي عملية أدت إلى استحواذ كبير على رسوم الغاز في القنوات الاجتماعية، بالإضافة إلى قدر ضئيل من القلق من أن قد يكون الفريق يخطط لسباق متقن.

كان المتداول على تويتر @CryptoSpider١ من بين أولئك الذين امتلكوا حصته من خلال الانتقال إلى العقود الجديدة، وقال في بيان لكوينتيليغراف إن مخاطر "التحول المفاجئ" جزء من التواجد على الحدود الناشئة في المجال.

حيث قال إن "المخاطرة العالية = مكافأة عالية، وقد أظهر المطور أنه ليس مهتمًا بلعبة التحول المفاجئ ولكنه يخلق شيئًا مثيرًا للاهتمام يتحدى النموذج الحالي".

الخطوات التالية

اعتبارًا من الساعة ٨ مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد أسابيع قليلة من إطلاقه كـ "دايناميك.سابلاي"، أعاد المشروع فتح مجمعات السيولة، واستكمل "التحول" الخاص بمورف - تحويل التوكنات DST و DSTR إلى مورف كوين (MORC) ومورف تراكر (MORT)، إلى جانب الاسم الجديد وموقع الويب ومعدل الانبعاث.

ميزة زابر - وهي أول ما تأمل مورف في تحقيقه ستكون سلسلة من المساهمات في المجال - تم نقلها أيضًا من العلامة التجارية القديمة.

سلسلة من التحولات والتعديلات والابتكارات، كلها من مجموعة من المطورين وتهدف إلى دفع مجال الأصول الخوارزمية إلى الأمام.

ويظل السؤال مفتوحًا حول إذا ما كانت تغييرات مورف ستحقق استقرار الأصول، تمامًا كما تدور مخاوف مماثلة حول معظم، إن لم يكن جميع مشاريع الأصول الخوارزمية. ولكن عندما سئل عن مستقبل مورف والمشاريع مثله، كان لدى فريق مورف بالفعل ابتكارات أخرى في الاعتبار.