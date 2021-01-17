المسؤولون التنفيذيون في جي بي مورغان تشيس يدلون بآرائهم حول تنظيم العملات المستقرة ومنافسة العملات المشفرة

تام شمس - الأحد 17 يناير 2021 02:43 صباحاً - خلال مكالمة أرباح جي بي مورغان تشيس للربع الأخير من عام ٢٠٢٠، ركز الرئيس التنفيذي جيمي ديمون والمدير المالي جينيفر بيبسزاك على الموافقة الأخيرة لمكتب المراقب المالي للعملة للبنوك التي تستخدم عملات ثابتة للمدفوعات، بالإضافة إلى إذا ما كانت الموافقة سيكون لها أي تأثير على تطوير جي بي مورغان كوين أم لا.

خلال جزء الأسئلة والأجوبة من المكالمة، سأل محلل بورتالس بارتنرز "تشارلز بيبودي" عن موافقة مكتب المراقب المالي للعملة للبنوك لاستخدام شبكات بلوكتشين العامة للمدفوعات.

أجابت جينيفر بيبسزاك، المديرة المالية لشركة جي بي مورغان "يتيح هذا التوجيه عرضًا ثابتًا على شبكة بلوكتشين العامة. لذلك لا يؤثر ذلك على عملة جي بي مورغان ، وفقًا لنسخة المكالمة، مضيفة أنه ينبغي التفكير في عملة جي بي مورغان على أنها ترميز لودائع عملائنا.

ومع ذلك، لم تستبعد إمكانية وجود عملة مستقرة مدعومة من جي بي مورغان إذا أظهر العملاء اهتمامًا.

"لذا، من الواضح أن الأمر مبكر جدًا. وسنقوم بتقييم حالات الاستخدام وطلب العملاء. ولكن لا يزال من السابق لأوانه معرفة أين يذهب هذا الأمر بالنسبة لنا".

كان جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان، سريعًا في المشاركة وذكر أن البنك "يستخدم بلوكتشين لمشاركة البيانات مع البنوك بالفعل، ولذا فنحن في طليعة ما هو جيد."

تم استخدام جي بي مورغان كوين لأول مرة في أكتوبر من عام ٢٠٢٠، إلى حد كبير في الخلفية لأنظمة مدفوعات جي بي مورغان، مما يساعد على تسوية ما يقرب من ٦ تريليونات دولار من المدفوعات على أساس يومي. في المكالمة، وصفت بيبسزاك أيضًا مشروع جي بي مورغان كوين بأنها "إيداعات مرمزة لتسهيل المدفوعات على العميل."

في النهاية، بدا أن ديمون يعني ضمنيًا أن تسوية مدفوعات العملات المشفرة لن تغير بشكل كبير كيفية عمل جي بي مورغان.

وخلص ديمون بقوله إن "هناك حديث عن العديد من البنوك التي لديها عملات رقمية وأشياء من هذا القبيل، أليس كذلك؟" "[...] لذا - أتوقع أن الأشياء قادمة وقد لا تغير عالمنا كثيرًا"

ومع ذلك، قد يكون ديمون قد قلل من تقدير التأثير الذي ستحدثه العملات المشفرة على مشهد المدفوعات.

أكد باي بال، أحد عمالقة التكنولوجيا المالية التي ذكرها ديمون بالاسم كمنافس للدفع، أن المدفوعات المشفرة ستكون متاحة اعتبارًا من عام ٢٠٢١. أوضح الرئيس التنفيذي - وهو مشكك سابقًا في العملات المشفرة - أن المدفوعات ستصبح مزدحمة ومتوترة بشكل متزايد المجال على مدى العقد المقبل: