العديد من توكنات التمويل اللامركزي الأساسية تتفوق على أفضل ٢٠ عملة في "إعادة تسعير رائعة" طال انتظارها

تام شمس - الأحد 17 يناير 2021 02:43 صباحاً - استيقظ أتباع التمويل اللامركزي المتشددون اليوم على مشهد طال انتظاره على تصنيفات كوين غيكو لأفضل ١٠٠ عملة حسب القيمة السوقية: صعدت التوكنات الأصلية لمنصات التمويل اللامركزي المشهورة سينثيتيكس وآيف إلى المراكز العشرين الأولى، وهو حدث أعلن مراقبو التمويل اللامركزي بأنه "إعادة التسعير العظيم."

جادل مستثمرو التمويل اللامركزي والمستخدمون والمنشؤون منذ فترة طويلة بأن القطاع مقدّر بأقل من قيمته بشكل كبير مقارنةً بمشاريع العملات المشفرة الأخرى نظرًا لقواعد مستخدمي التمويل اللامركزي المتزايدة والتدفقات النقدية من رسوم البروتوكولات ومستويات النشاط المرتفعة مقارنة بشبكات الطبقة الأولى المتناثرة في جميع أنحاء الجزء العلوي من تصنيفات السوق.

يبدو أن السوق الأوسع قد استيقظ أخيرًا على التناقضات. حيث ارتفعت أسعار كل من SNX وAAVE بنسبة ٤٠٪ و٧٤٪ خلال الأسبوع، حيث تجاوز كلاهما ٢,٣ مليار دولار من حيث القيمة السوقية وتجاوزا الطبقة الأولى مثل تيزوس وترون.

تأتي هذه التحركات بعد تطورات واعدة لكلا المشروعين. لدى آيف اقتراح قيد التقدم، وإذا تمت الموافقة عليه من قبل الحوكمة، وسيغير وحدة السلامة البالغة ٣٧٠ مليون دولار لإمكانية إنشاء خط منتجات تأمين جديد بالكامل، في حين تم دعم سينثيتيكس من خلال إطلاق حل توسيع الطبقة ٢.

علاوة على ذلك، يعتقد البعض أن هذا قد يكون مجرد بداية لأصول التمويل اللامركزي مع بزوغ فجر "موسم عملات بديلة" جديد.

حيث قال جوزيه ماسيدو، شريك ديلفي ديجيتال، في مقابلة مع كوينتيليغراف: "على الرغم من أن هذا يعد معلمًا هامًا، إلا أنه مجرد بداية لاتجاه نتحدث عنه منذ فترة". "[...] فيما يتعلق إلى أين يتجه هذا، فإن السوق الكاكل لتمويل المستهلك هو ٣,٢ تريليونات دولار. نرى أن دعم القيمة للتمويل اللامركزي يتمثل في تمويل ما فعله الإنترنت بالبيانات؛ تحويل الأصول المالية إلى "قطع من الأموال" وإنشاء نظام بيئي مفتوح يتيح الابتكار بدون إذن عبر المجموعة."

إنها وجهة نظر طويلة المدى يمكن أن تحقق إنجازات مثل الوصول إلى أفضل ٢٠ من خلال تصنيفات العملات المشفرة، تبدو وكأنها زهيدة، لكن ماسيدو يحذر من أن الطريق للوصول إلى مثل هذه الأهداف السامية لن يكون بالضرورة سهلًا: