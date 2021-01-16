مستخدمو كوين بيز يمكنهم الآن الإبلاغ عن ضرائب العملات المشفرة باستخدام كوين تراكر

تام شمس - السبت 16 يناير 2021 12:52 صباحاً - مع مرور ثلاثة أشهر فقط على الموعد النهائي لإعلان مواطني الولايات المتحدة عن مكاسبهم وخسائرهم من العملات المشفرة لخدمة الإيرادات الداخلية، تشارك كوين بيز في تتبع المحفظة ومنصة حساب الضرائب كوين تراكر لجعل العملية أكثر بساطة.

ووفقًا لكوين تراكر، فهي طريقة سهلة لمستخدمي كوين بيز للإبلاغ عن معاملات ومبيعات العملات المشفرة. تستهدف كوين تراكر المستخدمين في الولايات المتحدة، وستقوم بحساب وملء النماذج المحددة - على سبيل المثال، النموذج ٨٩٤٩ والجدول D - للإعلان عن مكاسب وخسائر وأصول رأس المال على عوائد ضريبة الدخل. ويمكن استخدامها من قبل الأفراد والمحاسبين أو كجزء من برنامج الإيداع الضريبي مثل تربو تاكس.

حيث قال شاندان لودها، المؤسس المشارك لكوين تراكر، إن الشراكة ستسمح بـ "التكامل بنقرة واحدة" من صفحة ضرائب كوين بيز، مما يسمح للمستخدمين بحساب مكاسب وخسائر العملات المشفرة على المنصة. قامت شركة كوين بيز فنتشرز، ذراع الاستثمار في كوين بيز، باستثمار غير معلوم في المنصة.

أفاد كوينتيليغراف في نوفمبر أن مصلحة الضرائب تتخذ موقفًا أقوى ضد مستخدمي كوين بيز الذين يفشلون في متطلبات إعداد التقارير الضريبية الخاصة بالعملات المشفرة. وعلى الرغم من أن بعض مستخدمي العملات المشفرة قد يعتقدون أنه من الصعب على الحكومة تتبع معاملات العملات المشفرة والمبيعات والأرباح وغير ذلك، فإن الكذب أو حذف هذه المعلومات في الولايات المتحدة يعتبر احتيالًا ضريبيًا وقد يؤدي إلى التدقيق والغرامات والسجن.

في الشهر الماضي، أعلنت كوين بيز أنها قد تحولت من إصدار نماذج ١٠٩٩-K إلى نماذج ١٠٩٩-MISC كجزء من التزامها القانوني كشركة مسجلة في الولايات المتحدة للإعلان عن أي دخل عملات مشفرة لدافعي الضرائب. ستسمح هذه الخطوة بشكل أساسي لبورصة العملات المشفرة بتوفير معلومات دافعي الضرائب إلى مصلحة الضرائب الأمريكية لأي مستخدم عملات مشفرة حصل على مدفوعات تزيد عن ٦٠٠ دولار في عام ٢٠٢٠.